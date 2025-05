Több mint kétmillió forintig ment a licit az Egri csillagok dedikált könyvéért

Gárdonyi Géza regénye 2005-ben egy országos felmérés és a Nagy Könyv játék nyomán nyerte el a legismertebb magyar regény címét – és ezt ezúttal az Antikvárium.hu aktuális könyvaukcióján is bizonyított. A kétkötetes Egri csillagok dedikált, harmadik kiadásáért a 78. licitáló most végül kétmillió kétszázezer egyszáz forintot fizetett.

Ritka, mint a fehér holló

Gárdonyi minden újabb kiadást megelőzően dolgozott a szövegen, javította, mai szóval: fejlesztette és strukturális változtatásokat is tett – és az 1909-es kiadás adta meg a közel végleges felépítést. A dedikált példány címzettje egy másik egri Bárány Géza (Csurgó, 1880 – Eger, 1932) mérnök és sportvezető volt, az olimpiai ezüst- és bronzérmes, Európa-bajnok úszó Bárány István apja. Ő tervezte az 1925 tavaszán átadott, egri versenyuszodát, ami 50 méteresmedencéjével az első ilyen volt az országban – az egri sportuszoda most is az ő nevét viseli.

Az aukciós piacon a Gárdonyi életében megjelent kiadások önmagukban is ritkák, dedikáltan pedig a hazai árverések történetében ezelőtt egyetlen egyszer, lassan tíz éve bukkant föl dedikált darab a regényből.

Eredményesen zártak a verseskötetek – ezúttal József Attila, Tóth Árpád és Kosztolányi Dezső szerepelt – a licitálók számával és végső licittel – jól.

József Attila: Külvárosi éj kötetét 710 ezer forintért vitték el.

Eredeti József Attila kötet megjelenése az aukciós piacon mindig esemény. Ezúttal az 1932-es Külvárosi éj eredeti – és dedikált – példánya került elő. Benne olyan nagy versekkel, mint a Mondd mit érlel..., A hetedik, és a Medvetánc. Az új kötet egyik újdonsága, hogy fölfedezi a maga és a magyar költészet számára a külvárosi tájat, a másik pedig, hogy a szocializmus mellett agitáló versek (Munkások, Mondd, mit érlel...) szakítanak a költő korábbi, kissé agitprop stílusával.

Karinthy Frigyes: Így írtok ti kötetéért valaki 465 ezer forintot fizetett. Karinthy örökérvényes könyvei állandó szereplői az aukcióknak, az Így írtok ti pedig sokadszor is képes az élre kerülni – ezúttal a 100. licitáló járt sikerrel. Halászatról és pásztoréletről szóló Hermann Ottó: Ősfoglalkozások című 1898-ban megjelent és bőven illusztrált kötetért vasárnap este 420 ezer forintot fizettek.

Az Antikvárium.hu vasárnap este zárult, 25. Dedikált könyvek aukcióján több mint 200 dedikált ritkaság szerepelt.