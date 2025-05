Új részletek láttak napvilágot Rády Krisztina halálának körülményeiről

Talán olvasóink nagy része is emlékszik még azokra a 2003-as híradásokra, amelyek arról szóltak, hogy Marie Trintignant francia színésznőt egy vilniusi szállodai szobában halálra verte a Noir Désir frontembere, Bertrand Cantat. Trintignant napokig tartó kóma és két sikertelen agyműtét után meghalt. A rockzenész az első kihallgatáson még szerelmi civódásról és arról beszélt, hogy meglökte a színésznőt, aki beverte a fejét a radiátorba. Csak a boncolás után derült ki, hogy Trintignant 15-20 durva ütés érte, tehát nem az állítólagos balszerencsés esés okozta a halálát, hanem a rocksztár csapásai.

A rocksztárból gyilkos című dokumentumfilmben megmutatják Cantat két kihallgatását, ami a minisorozat egyik szenzációja, már ha lehet ilyen kifejezéssel élni egy ilyen borzalmas ügy esetében. Hátborzongató, ahogy a rocksztár az első kihallgatásán még azzal viccelődik a litván hatóság kérdéseire válaszolva, hogy hasonló helyzetben

legközelebb majd jegyzetelni fog,

annak érdekében, hogy minél pontosabban vissza tudja idézni a történteket. „Mentségére szóljon”, ekkor még nincs tudatában, hogy barátnője nemsokára négy gyermeket hátrahagyva belehal sérüléseibe.

A média szerepe

Hol van még ekkor a MeToo mozgalom? A Netflix dokumentumfilmjének egyik kiemelkedően fontos eleme, hogy a korabeli francia média áldozathibáztató működését is hűen bemutatja. Felvázolja, miként szakadt ketté a nyilvánosság Cantat védelmezőire, valamint a halálra vert Trintignant pártján állókra. Meglepetésként ért, hogy a súlyos következtetéseket, tényeket bemutató boncolási jegyzőkönyv nyilvánosságra hozatala után, vezető francia médiumokban is relativizálták Cantat bűnét, igazolták a párkapcsolati erőszakot.

Nem beszélve azokról a megmondóemberekről, akik a legendás, költői szövegei miatt világhírű rocksztár szenvedélyességéről, szerelemféltéséről, balesetről papoltak, miközben Cantat hat órán keresztül nem hívott mentőt a színésznőhöz, mert azt gondolta félholtra vert áldozatáról, hogy „alszik”.

Fotó: Netflix / Port.hu

A bántalmazás vége

A rocksztárból gyilkos alaposan kitér Rády Krisztina tragikus történetére is. Cantat volt feleségeként – két gyermekük is született – a végsőkig kiállt a rocksztár mellett, aki nyolc év börtönt kapott, de ebből csak négyet ült le, jó magaviseletének és éppen Rády Krisztina folyamatos közbenjárásának és segítségének köszönhetően. A Párizsi Magyar Intézet néhai művészeti vezetője 2010-ben lett öngyilkos. Előtte szüleinek már küldött olyan segélykiáltással felérő üzenet, amely arra utalt, hogy nem bírja tovább Cantat narcisztikus, bántalmazó viselkedését. Holttestére a kisfia talált rá, miután felakasztotta magát, miközben Bertrand Cantat aludt.

A hatóságok nem állapították meg a rocksztár felelősségét, a terhelő körülmények ellenére.

2013-ban a bordeaux-i rendőrség újraindította a nyomozást, az ügyészség szerint a nő halálához köze lehetett a fizikai és pszichikai erőszaknak, amelyet Cantat gyakorolt rá. De nem történt vádemelés.

A minisorozatban megszólal egy névtelenséget kérő doktor is, aki látta Rády Krisztina egészségügyi kartonját, amiben egyértelműen bántalmazásra utaló sérülésekről írnak, a dokumentum pedig közvetlenül Cantat szabadulása után keletkezett. A tragédiával, a rocksztár ügyeivel foglalkozó oknyomozó újságíró pedig arról beszél a dokumentumfilmben, hogy kiderült, Cantat más nőket is abuzált, de arról is beszámol, hogy a rocksztár környezetében a közvélemény előtt elhallgatott, de nyílt titok volt, hogy mennyire rosszul bánt Rády Krisztinával. De új részletekkel szolgálnak a kultúraszervező szülei, valamint a családnál au pairként dolgozó magyar hölgy is.

A rocksztárból gyilkos rávilágít arra is, hogy miként változott Cantat és az ügyek megítélése a MeToo mozgalom hatására. Komplexen, számos nézőpontból, sok megszólalóval, exkluzív részletek közlésével mutatja be mind a két tragédiát. Tanulságos, értékes dokumentumfilm született, megtekintésre feltétlenül ajánlott.

(Borítókép: Rády Krisztina. Fotó: Netflix / Port.hu)