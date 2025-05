Egy időre elhagyja a fővárost az Erkel Színház

Az Erkel Színház új, musicalekre fókuszáló évadát nemcsak Budapesten, hanem vidéken is bemutatja, a társulat Hello Erkel! – dobbanaszív címmel koncertturnéra indul Debrecenbe, Siófokra és Tokajba. A koncertshow-ban az őszi évad legnépszerűbb darabjainak slágerei csendülnek fel egyedi, fesztiválhangulatú, rockos feldolgozásban, miközben a közönség megismerkedhet a színház új arculatával és szereplőivel is.