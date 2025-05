A Harcosok klubja írója is reagált Orbán Viktor elit alakulatára

Chuck Palahniuk 1996-ban megjelent regénye és az abból készült, mára kultikussá vált David Fincher-film nem a digitális tér uralásáról szól, hanem a rendszeren kívül rekedt, láthatatlanná vált férfiak dühéről – írja a HVG. Az eredeti klub tagjai nem a hatalom mellé sorakoztak fel, hanem annak árnyékában próbáltak láthatóvá válni – a regény antihőse szerint ők „a Teremtés szennyező melléktermékei”, a filmben pedig még plasztikusabban fogalmaznak: „A világ daloló-táncoló szarkupaca vagyunk.”

Fotó: intercom Részlet a Harcosok klubja c. filmből

Nem tudni, hogy Orbán Viktor olvasta-e Palahniuk regényét, látta-e a filmet, vagy csupán egy tanácsadó adta kezébe a címet. Az viszont biztos, hogy a szerző korábban már jelezte: frusztrálónak tartja, hogy a médiában kevés olyan történet születik, amely valóban segítené azokat a férfiakat, akik végül a Harcosok klubjában, a Mátrixban vagy a Jokerben keresnek magyarázatot a világhoz.

Chuck Palahniuk korábban nem sejtette, hogy egyszer egy európai miniszterelnök fogja a regénycímét választási mozgósításra használni. Most azonban, miután Orbán Viktor politikai célokra vetette be a Harcosok Klubját, a portál megkereste Chuck Palahniukot, hogy mit szól a húzáshoz.

Az ellenzék, ha szerveződne, talán használhatná a harmadik könyvem – a Láthatatlan szörnyek címét. Az óvatos távolmaradóknak pedig ott van politikai zászlóbontáshoz a második könyvem címe: a Túlélő

– fogalmazott Chuck Palahniuk, aki visszafogott iróniával, ám egyértelmű távolságtartással reagált. Az a klub, amelyet ő írt meg, nem a kormány mögötti digitális sereg gyűjtőhelye volt – hanem épp azé a haragé, amit az ilyen rendszerek termelnek ki magukból.

Elindult a Harcosok Klubja

Ahogy arról beszámoltunk, a kormányoldal „digitális harcosokat” vet be az online térben, hogy ellensúlyozza az ellenzék közösségi médiás aktivitását. Vasárnap nagyszabású eseményen jelentették be: elindítják a Harcosok Klubját, amelyhez eddig tízezer aktivistát toboroztak. A cél, hogy jövő januárra ez a szám elérje a százezret. „Itt az idő, hogy mi is meginduljunk” – jelentette ki Orbán Viktor. Az eseményről és a beszédekről itt írtunk részletesebben.

Március elején kezdett elterjedni a hír, miszerint Orbán Viktor létrehozott egy titkos online csoportot, amelynek több ezer tagja van. A tagoknak a miniszterelnök Menczer Tamás társaságában eligazítást is tartott egy élő, de titkosított YouTube-bejelentkezés keretében.

Részleteket még nem tudunk, az első éles nap hétfőn lesz. A miniszterelnök úgy számol, körülbelül 400 nap lehet hátra a választásokig, addig mindennap fogunk feladatot kapni

– mondta az egyik tag az Indexnek több mint két hónappal ezelőtt.

Az elmúlt napokban azonban már nyíltan is kommunikált a csapatról Orbán Viktor, aki először május 15-én tett közzé egy rejtélyes bejegyzést, amelyben csak annyi állt: „HK”.

Később újabb posztot tett közzé, egy fekete alapon fehér H-t, felette piros, alatta zöld csíkkal. A képhez azt írta, hogy „Jön!”. A képen szereplő H stílusa megegyezik a Harcosok Klubja tervezett logójával, amely a 444 által megszerzett szórólapon szerepelt.