Nyilvánosságra került egy eddig nem ismert vers John Lennontól, ki is verte a biztosítékot

64 év után napvilágra került egy ifjúkori, rasszista tartalmú vers John Lennontól, amely erősen ellentmond a későbbi békepárti imázsának. A Beatles egykori frontemberének 1961-ben írt kéziratát most árverésre bocsátották.

64 évvel ezelőtt, a Beatles hamburgi rezidenciája alatt íródott meg egy vers, amelyet most hoztak nyilvánosságra John Lennon ifjúkori kézirataként. A szöveg egy Tom nevű munkanélküli fiú történetét meséli el, akit „fekete és koszos” jelzőkkel illet, és aki munkát keresett – a versben pedig az N szót is használja Lennon – írja a Daily Mail.

Egyszer volt...

A vers egy A5-ös jegyzetfüzetből került elő, amelyet a német fotós, Astrid Kirchherr hamburgi lakásában találtak meg, aki a zenekar közeli barátja volt. A kéziraton fekete tintával ez áll:

Egyszer volt, hogy egy kis néger, aki elvesztette az anyját, munkát keresett.

Talán cipőpucoló fiú leszek – mondja a néger, aki fekete és koszos volt.

De nem – sajnos a szerencse úgy hozta, hogy nem talált munkát.

Nincs munka egy seggfejnek.

Ez a szöveg merőben ellentétes azzal a békés, szeretetre épülő imázzsal, amely John Lennont későbbi éveiben, a Beatles sikere után jellemezte. Az 1961-es vers megírása után a zenekar még csak a kezdeteknél tartott, egy évvel később adták ki első kislemezüket, a Love Me Dót, majd 1963-ban első albumukat, a Please Please Met, amely meghozta számukra a világsikert.

Egy üveg whiskyből

Giles Moon, a Julien's Auctions zenei vezetője így nyilatkozott: „John Lennon egy bonyolult és összetett művész volt, akinek nyilvános és privát személyiségei révén felfedeztük, hogy megvoltak a maga problémái. Írásai, zenéje és fellépései feltárták küzdelmeit és azt az utat, amelyen keresztül megértőbb emberré vált.”

John Lennon személyiségének sötétebb oldaláról is köztudott, hogy időnként erőszakos volt. Egykori felesége, Cynthia elmondta, hogy Lennon féltékenységből egyszer arcon ütötte őt. Lennon maga is bevallotta, hogy bántalmazott nőket. Emellett fiát, Juliant érzelmileg is bántalmazta, aki később nyíltan beszélt arról, hogy nem volt tervezett gyerek, „egy üveg whiskyből született”.

Az évek során számos olyan felvétel és történet került elő, amely Lennont negatív színben tüntette fel: többek között fogyatékkal élők gúnyolását, valamint egy erőszakos incidensét a Cavern Club műsorvezetőjével, Bob Woolerrel szemben.

John Lennon 1980-ban tragikus módon vesztette életét, amikor egy megszállott rajongója, Mark Chapman lelőtte New York-i lakása előtt, csak egy évtizeddel a Beatles hivatalos feloszlása után. Ez a megdöbbentő vers új megvilágításba helyezi Lennon komplex személyiségét, és emlékeztet arra, hogy még a legnagyobb ikonok is hordozhatnak magukban ellentmondásos múltat.