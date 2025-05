Berobban a magyar animáció Annecyba

Minden eddiginél látványosabb jelenléttel készül a magyar animáció az idei Annecyi Nemzetközi Animációs Filmfesztiválra. Elindult a Hunimation.com, az első angol nyelvű szakmai weboldal a magyar animációról, és már látható a friss iparági trailer is, 24 stúdió 75 alkotásával, a Magyar táncokkal. Az Annecy Magyar Díszvendégség program a Nemzeti Filmintézet kezdeményezéseként valósul meg az animációipar-fejlesztési stratégia részeként.

A június 8-án kezdődő Annecyi Nemzetközi Animációs Filmfesztivál a magyar animáció előtt tiszteleg, bemutatva Magyarország filmiparát, alkotóit, stúdióit és iskoláit. A díszvendégprogram a Nemzeti Filmintézet és a hazai animációipar szereplőinek együttműködésével valósul meg – derül ki az NFI közleményéből.

Az elmúlt években a magyar animáció látványos sikereket ért el: díjak a legrangosabb fesztiválokon, világszerte forgalmazott alkotások és egyre aktívabb nemzetközi koprodukciós részvétel fémjelezte a magyar filmipar e szegmensét. A dinamikusan fejlődő magyar animáció régóta kiérdemelt egy angol nyelvű platformot, amely a legfontosabb szakmai hírek és események mellett iparági adatbázist is kínál.

A nagy presztízsű esemény alkalmából elindult a Hunimation.com, a magyar animáció első angol nyelvű, átfogó szakmai weboldala. A Nemzeti Filmintézet támogatásával, a Friss Hús csapatának produkciójában megvalósuló honlap célja, hogy bemutassa a magyar animációs közösséget, és hosszú távon erősítse nemzetközi jelenlétét. Az oldal arculatát Balogh Mirjana tervezte, aki a MOME Anim hallgatójaként rendezett diplomafilmjével Kristály Medve díjat nyert az idei Berlinalén.

A Hunimation.com hiánypótló kezdeményezés: eddig nem létezett olyan angol nyelvű online platform, amely egy helyen gyűjtötte volna össze a magyar animációval kapcsolatos legfontosabb információkat. A honlapon folyamatosan frissülő hírek, eseményajánlók és cikkek mellett egy részletes iparági adatbázis is helyet kapott, amely bemutatja a magyar animációs alkotókat, stúdiókat, oktatási intézményeket és szakmai szervezeteket

– emeli ki Takács Ildikó, az Annecy Magyar Díszvendégség Program igazgatója.

A Hunimation.com átfogó képet ad a magyar animáció egészéről, és könnyen hozzáférhetővé teszi azt a nemzetközi szakma számára – legyen szó koprodukciós lehetőségekről, oktatásról vagy fesztiválszereplésekről. Az oldal a 2025-ös annecyi fesztivál apropóján készült el, de a fesztivál lezárultával is aktív marad: a jövőben a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Film Tudásközpontjának gondozásában működik tovább, biztosítva a tartalmak hosszú távú fenntartását és bővítését.

Új iparági trailerrel is készülnek

Az oldal megjelenésével egy időben mutatták be a magyar animáció iparági trailerét is, amely az elmúlt évtized legjelentősebb, Magyarországon készült animációs alkotásaiból válogat. A magyar animációipart bemutató videó 24 stúdió 75 filmjének részleteiből készült, reprezentálva a műfaj sokszínűségét, technikai és esztétikai gazdagságát.

A trailer különlegessége a zeneválasztás: az Annecy Magyar Díszvendégség Program arculatának motívumai ihlették a zeneválasztást, hogy egy olyan klasszikus zenét válasszunk, amiről nemzetközi szinten Magyarország jut az emberek eszébe

– hangsúlyozta Góg Emese, a Robbit Creative alapítója, trailer producer.

A trailer alatt a Johannes Brahms Magyar táncokja alapján készült friss, dinamikus átdolgozást hallhatjuk, amelyet Mári Péter sound designer készített kifejezetten ehhez a projekthez, a magyar motívumok kortárs, nemzetközileg is felismerhető hangulatát megidézve. Az új iparági trailer kifejezetten az elmúlt évtized hazai animációs munkáira fókuszál. Az animációs örökségünk korábbi alkotásaihoz is készült már videó: áprilisban mutatták be a Magyar animáció 111 című összeállítást.