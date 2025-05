Megszólalt a Budapest Park alapítója a Desh-koncerten tapasztalt tömegjelenetről

Hatalmas érdeklődést hozott Desh május 16-ai koncertje a Budapest Parkban. A tömegben azonban nem mindenki érezte magát kényelmesen. Pálffy András, a Budapest Park alapítója azzal oszlatta el a kételyeket, hogy a szórakozóhely minden esetben kevesebb látogatót enged be, mint amennyit a jogszabályok lehetővé tennének, emellett számos óvintézkedést tesznek a biztonság érdekében.

Az Index is jelen volt a május 16-ai telt házas Desh-koncerten, a Budapest Parkban. Munkatársunk sem látott akkora embertömeget a szórakozóhelyen, mint amekkora aznap este volt a szabadtéri helyszínen. Fotósunk is csak nehezen jutott el a fotósarokhoz, míg kollégánk nem látta be az egész színpadot.

A hatalmas tömegben nem mindenki érezte magát kényelmesen. Nemrég azonban megszólalt Pálffy András, a Budapest Park alapítója, aki arról számolt be, hogy a helyszín minden esetben kevesebb látogatót enged be, mint amennyit a jogszabályok lehetővé tennének, és számos óvintézkedést tesznek a biztonság érdekében.

A szervezők több pulttal, mellékhelyiséggel, vészkijárattal és magasabb létszámú személyzettel készülnek az eseményekre. A szórakozóhely alapítója hozzátette, hogy az is közrejátszhat egy tömegjelenet kialakulásában, ha sokan akarnak túl közel kerülni a színpadhoz.

@budapestparkofficial Sok visszajelzést kaptunk Tőletek a május 16-i Desh koncert kapcsán, most ezekre szeretnénk reagálni. ♬ eredeti hang - Budapest Park

A Budapest Park idén óriási átalakuláson ment keresztül, hangban, látványban és színpadképben is jelentős újításokra lehet számítani, miközben a legnagyobb nemzetközi sztárok adják majd egymásnak a kilincset a színpadon.

(Borítókép: Desh-koncert a Budapest Parkban 2025. május 16-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)