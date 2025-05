Jövőre lesz száz éves, és új operát írt

Tematikus fesztiválokkal, világhírű szólistákkal és sokszínű koncertprogrammal várja a közönséget a Concerto Budapest a 2025–26-os évadban is. Keller András főzeneigazgató kezdeményezésére Bartók művészete kerül fókuszba a szerző halálának 80. évfordulóján, megünneplik Kurtág György 100. születésnapját, megrendezik a Hegedű Ünnepe fesztivált, és folytatódnak a zenekar sikeres és hiánypótló vállalásai, a Concerto Mesteriskola és a Hallgatás Napja is. Emellett újra fellépnek az Egyesült Királyságba és országjáró turnéra is indulnak.

Nem csupán a jövő évad rendkívül gazdag programjába kaptak betekintést a Concerto Budapest évadbejelentő sajtótájékoztatójának résztvevői, hanem abba a munkába és lelkiségbe is, ami Magyarország egyik legjobb és legsikeresebb zenekarának működését jellemzi. A zenével Keller András karmester, a Concerto Budapest főzeneigazgatója szerint nem csupán a tökéletességre kell törekedni, hanem arra is, hogy érzelmeket keltsen, sőt 65 éves korára már úgy látja, hogy mindez hihetetlen felelősség is.

Az életünk egyszeri és megismételhetetlen, ez a legnagyszerűbb benne, és ez egyben a legnagyobb tragikuma is

– mondta a Kossuth- és Prima Primissima-díjas hegedűművész. Szerinte most, amikor az alapértékek relativizálódtak, a zene, a művészet iránytűként szolgálhat, mert szeretet és szolidaritás nélkül nincs társadalom.

Isten, természet, hűség

A sajtótájékoztató elején a Concerto Budapest szólistái – Kaczander Orsolya (fuvola), Klenyán Csaba (klarinét), Mohai Bálint (fagott), Horváth Béla (oboa) és Benyus János (kürt) – zenéltek az egybegyűlteknek, akik így átérezhették Keller András szavait, a karmester ugyanis

hatalmas ajándékként éli meg az élettől, hogy ezekkel a kiváló muzsikusokkal zenélhet minden nap.

Mint mondta, minden hanggal ki kell fejezni az értelmét annak, ami csinálnak, vagyis Istenről és a természetről beszélni. A zenészközösségnek pedig – amely szép számmal képviseltette magát a sajtótájékoztatón is – az a feladata, hogy ezt az élő klasszikus hagyományt továbbadja.

Az évadbejelentőn Devich Gábor, a Concerto Budapest főigazgatója arról a hűségről beszélt, amit a közönség részéről érez a zenekar, és ez szerinte a műsorpolitikájuknak is köszönhető. Batta András zenetörténész, az Magyar Zene Háza igazgatója a Concerto stratégiai partnereként azt hangsúlyozta, hogy a zenét élményszerűen kell átadni. Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész, az évad művésze szerint a mai elsivárosodó világban értéket kell menteni.

A Hallgatás Napja

A Concerto Budapest 2205/26-os évadának programjait szinte lehetetlen felsorolni: 2025 őszén a Magyar Kincsek Ünnepét Bartók Béla emlékének szentelik a zeneszerző halálának 80. évfordulója alkalmából. A fesztivál programját két különleges vokális alkotás teszi teljessé: a ritkán hallható Falun az Angelica Leánykar közreműködésével, a titokzatos A kékszakállú herceg vára pedig Vörös Szilvia és Sebestyén Miklós szólójával hangzik el.

Meggyőződésem, hogy Bartók szellemisége és művészetének üzenete Európa szellemi megújításának egyik példája és motorja lehet egyben

– vallja Keller András.

A Concerto Budapest visszatérő hazai vendégművészei ezúttal is jelentős művek előadóiként lépnek színpadra. Köztük van Berecz Mihály, Várjon Dénes, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Vashegyi György, mellettük világszerte elismert szólisták is fellépnek a zenekarral.

A Concerto Budapest 2026-ban első alkalommal tartja meg háromnapos hegedűfesztiválját, A Hegedű Ünnepét. Novemberben ismét megrendezik A Hallgatás Napját, a kortárs zene és az elmélyült figyelem fesztiválját a BMC-ben. 2026 márciusának első vasárnapján ismét lesz Mozart-nap a Zeneakadémián – ezt az Index olvasói már jól ismerhetik a címlapon közvetített koncertekkel.

100. születésnap

Kurtág György, a Concerto Budapest tiszteletbeli elnöke 2026-ban tölti be a 100. életévét. A centenárium alkalmából a zenekar februárban kétnapos programsorozattal ünnepel Kurtág-workshop címmel a Zeneakadémián, a zeneszerző aktív közreműködésével. A KURTÁG 100 Fesztivál keretében pedig a Concerto Budapest 2026. február 20-án a Müpában nagyszabású koncerttel tiszteleg a zeneszerző életműve előtt, amelyen

bemutatja Kurtág György új operáját és új zongoraversenyét is.

A Concerto Budapest harmadik alkalommal tér vissza az Egyesült Királyságba és Írországba. Liszt, Beethoven, Sosztakovics és Csajkovszkij műveit november 29. és december 8. között Dublin, Coventry, Birmingham, London és Edinburgh rangos koncerttermeiben szólaltatják meg Paul Lewis közreműködésével. A korábbi turnék tapasztalatairól Szabó Stein Imre, a Concerto Budapest nemzetközi stratégiai és média főtanácsadója beszélt, felidézve a szigetországi sikereket és médiamegjelenéseket.

A Times kritikusa így írt a Contertóról: „Jegyezzék meg a nevüket! A magyar zenekar elképesztően jó...”

A következő felkérés még a reptéren jött telefonon.

„A Guardian, a Telegraph, a Spectator írt a turnéról. Látták, hogy hisszük: ennek a zenekarnak – amelynek egyéni hangzását, az abban lakozó zenei gondolkodást Keller András évtizedes munkával plántálta ebbe az együtt lélegző, különleges muzsikusokból álló organizmusba – helye kell legyen a legnagyobbak között” – mondta Szabó Stein Imre.

Országos turné

A 2025–26-os évadban is folytatódik a Concerto Mesteriskola, amely magas színvonalú egyéni mesterkurzusokat nyújt a felsőfokú zeneoktatás mellett a fiatal muzsikusok számára. A Concerto Budapest folytatja a szoros együttműködését a Virtuózok tehetséggondozó programmal, és új stratégiai partnerük a Fesztivál Akadémia Budapest, amely Kelemen Barnabás és Kokas Katalin kezdeményezésére jött létre.

Elhoztuk a világot – elhozzuk a jövőt címmel indít átfogó művészeti és oktatási programot a zenekar, a Petőfi Kulturális Program keretében

ötven koncerttel viszik el a klasszikus zene élményét olyan helyszínekre – kistelepülésekre, kisvárosokba – ahol élő klasszikus zenei előadás ritkán hallható,

a Filharmónia Magyarország felkérésére pedig nyolc városban – Békéscsabán, Pécsett, Veszprémben, Keszthelyen, Kecskeméten, Székesfehérváron, Szegeden és Kaposváron – adnak koncertet.

A Concerto Budapest a 2025–26-os évadban is folytatja legnépszerűbb bérletsorozatait. Újdonságként a Simon Izabella szerkesztésében megvalósuló Hangfogó gyerekkoncertek is bérletes formában lesznek elérhetők. Emellett az À la carte konstrukció is változatlanul lehetőséget nyújt az egyéni bérletösszeállításra – idén először Keller András személyes ajánlásával, amely Beethoven kivételes műveiből, Brahms szimfóniáiból válogat, és J. S. Bach felülmúlhatatlan művészetét kínálja 20. századi zeneszerzők szimfonikus feldolgozásában.

(Borítókép: Felvégi Andrea)