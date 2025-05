Meghalt George Wendt, a '80-as évek ikonikus sorozatának sztárja

George Wendt halálhírét a családja képviselője jelentette be. A színészt a legtöbben a Cheers című sorozatból ismerhetik, mely 1982 és 1993 között futott és 11 évadot élt meg. Wendt az otthonában, békésen hunyt el 76 évesen – írja a Deadline.

George Wendt 1948-ban született Chicagóban, közgazdaságtant tanult, és a jezsuita Rockhurst College-ban végzett. Felesége a Second City humorista csapat színésznője, Bernadette Birkett volt. Három közös gyermekük született. Wendt egyébként a Ted Lasso sztárjának, Jason Sudeikisnek a nagybátyja.

Televíziós sikerei előtt az 1970-es években a Second Cityben csiszolta komikusképességeit. A '90-es években a Saturday Night Live szkeccsműsor egyik jelentős alakja volt. A Cheersben nyújtott alakításáért hat Emmy-díjra jelölték. George Wendt a haláláig foglalkoztatott színésznek számított, több mint 170 filmes és sorozatos kredittel rendelkezik.

Utoljára tavaly tűnt fel Dan Aykroyd, Jim Belushi, Jon Lovitz és Kevin Nealon oldalán a Fox Nation A History of the World in Six Glasses című filmjében.