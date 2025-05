A magyar költészet napja alkalmából ismét nagy fába vágtuk a fejszénket, hiszen meg akartuk találni a kétezres évek legkiválóbb magyar verseit. A kutatáshoz neves kritikusokat, szakértőket, irodalmárokat és tudósokat hívtunk segítségül. A végeredményt a jeles nap alkalmából már közzétettük, már a teljes listát is megmutattuk, több mint 140 alkotásra érkezett szavazat. Ezek után arra kértük az olvasóinkat, hogy a lista első 25 helyezettjéből válasszák ki a számukra legkedvesebb verseket. Most pedig mutatjuk olvasóink top 10-es listáját.

Az Index kulturális rovata arra vállalkozott, hogy megtalálja a kétezres években kiadott tíz legkiválóbb verset. Ahogy arra számítottunk, a végső 10-es sorrend parázs vitát váltott ki a magyar kulturális közéletben, szerkesztőségünkhöz is számos visszajelzés érkezett. Ezt egyáltalán nem bánjuk, hiszen már korábban is jeleztük, hogy a Kultúra rovat újságíróiként fontosnak tartjuk az erről szóló kulturált vitát, mert szükség van rá.

A közönség döntött

Már a cikk ötletének születésekor elvetettük, hogy mi magunk állítsuk össze a top 10-es listát, ezért kerestünk meg több mint hetven kiváló és meghatározó kritikust, irodalmárt, szakértőt, irodalomtudóst, hogy hozzáértésükkel segítsék a munkánkat. Közülük többen elfogadták az Index felkérését, összeállították és megosztották velünk saját top 10-es listájukat. Az Index kulturális újságírói is részt vettek a listaállításban, de mi csak fejenként egy verset választottunk, szavazatunk pedig csupán öt pontot ért. Az eredményeket kiértékeltük, a végeredményt pedig közöltük (a teljes lista 147 alkotásból áll, ennyi versre érkezett legalább egy szavazat).

Az olvasói szavazást lezártuk, az eredményeket kiértékeltük. Több mint 800 szavazat alapján alakult ki olvasóink top10-es listája.

1. Erdős Virág: Ezt is elviszem magammal

Erdős Virág József Attila-díjas magyar költő, író, drámaíró 1968. február 27. született Budapesten. Verseiből számos további versmegzenésítés készült (Szalóki Ági, Presser Gábor stb.), de jó néhány verséhez a költő maga írt dallamot.

viszem a régen kihízott nacim viszem a kelet-német származású macim ezernyi véglet közül a köztest viszem a Csokonai Vitéz Mihály Összest

A teljes verset ide kattintva olvashatja el.

2. Tolnai Ottó: Nem könnyű

Tolnai Ottó (1940-2025) sokoldalú alkotó volt: írt verseket, prózát, esszéket, drámákat és műfordításokat is készített. Műveiben gyakran jelenik meg a vajdasági magyar közösség élete, a művészetek iránti elkötelezettség és az avantgárd irányzatok hatása. Műveit számos nyelvre, többek között szerb, német, francia, lengyel és szlovén nyelvre is lefordították.

Egy orrszarvúval bajlódom ki bajlódott már szamárral én bajlódtam lóval netán nevelt üszőket én neveltem üszőket bajlódtam bikákkal az sejtheti nem könnyű nem könnyű egy orrszarvúval

A teljes verset ide kattintva elolvashatja.

3. Szabó T. Anna: Elhagy

Talán kevesen szállnak vitába azzal, hogy Szabó T. Anna korunk egyik legmeghatározóbb magyar költője. Versei azonnal berántanak: ha olvasni kezded, mész vele, ha akarsz, ha nem. S talán kevesen tudják, de ő az a költő, aki akár egy félórás autóút alatt is képes rímbe foglalni az érzéseit. Mindezt úgy, hogy a szöveg akár azonnal mehetne a nyomdába, másnapi megjelenéssel – persze csak akkor, ha ragaszkodunk a papírhoz. Szabó T. nem ragaszkodik, ő a közösségi oldalát is előszeretettel használja. Nem is akárhogyan. Posztjai is tele vannak élettel, szenvedéllyel írja. Mindig olyan, mintha gyógyír volna – bármire és minden ellen.

Elárul és elhagy. Kilök magából és elhagy. Önmagát adja ennem és elhagy. Ringat és elhagy. Talpam simogatja, fenekem törüli, hajamat fésüli, elhagy. Orrom az illatát issza, ölel: »Soha nem hagylak el!« Elhagy. Áltat, mosolyog, súgja: »Ne félj!« Félek és fázom, és elhagy.

A teljes verset ide kattintva olvashatja el.

4. Oravecz Imre: Összegzés

Talán egy kezünkön meg tudjuk számolni, hány író van, aki 80 éves korában vagy azután nagy művet írt. 2024-től Oravecz Imre is ilyen alkotó a tavaly megjelent Alkonynapló óta. A Kossuth-díjas költő jelene és múltja egymást váltja a kötetben. Első verseit az Alföld publikálta 1962-ben. Tíz év múlva a Magvető megjelentette az első, Héj című verseskötetét. 1982 és 1984 között az Élet és Irodalom munkatársa volt, A hopik könyve című harmadik verseskötete 1983-ban látott napvilágot. Eddigi költői fő műve az 1998-ban megjelent Halászóember – Szajla, töredékek egy faluregényhez 1987–1997) című verseskötete.

Anyám fiatalasszony-kori boldog-szép arca, melyet összeszabdal a csalódás, játék Miki barátommal a szérűjükön, a nova szőlő íze Dregolyban, a homok selyme a Tarnában, félelmem apámtól, világgá menéseim Dolyinába,

A teljes verset ide kattintva elolvashatja.

5. Terék Anna: Háttal a napnak

Terék Anna költő, drámaíró, műfordító, 1984-ben született a vajdasági Topolyán. Kamaszkora óta ír verseket, tanulmányait Szabadkán végezte, majd Budapestre költözött, és az ELTE pszichológia szakán szerzett diplomát. Ma az írás mellett pszichológusként is dolgozik.

Látja ezt a földet, uram? Szép, töretlen talaj. Pedig a nap veri ököllel minden reggel, feszíti minden éjszaka.



Ebbe a földbe vagyok én

térdig belefagyva.

És kúszik bennem

egyre feljebb ez a hideg.

Amikor eléri a szájamat,

mások arcához szorítom magam,

de üres maradok,

és csak hullanak a fogak.

A teljes verset ide kattintva elolvashatja.

6. Parti Nagy Lajos: Szívlapát (holaha zanzák)

Parti Nagy Lajos 1953-ban született Szekszárdon. Napjaink egyik legzseniálisabb nyelvművésze. Versben, prózában, drámában egyaránt képes jelentőset alkotni. Parti Nagy műveivel ez idáig mintegy 300 kritika vagy tanulmány foglalkozott, a szerzővel több mint 60 olyan interjú vagy beszélgetés készült, amelyek nyomtatásban is napvilágot láttak. A szerző több mint 30 díj tulajdonosa.

»hezitt állok, mást nem tehetek« Egy originál haza-ötlet hiányzott péntek éjszaka. Az égbolt füstös, lomha kotlett, szállongott rím és vérszaga. »Elmentem és megyek haza«, de hogy hová, az fel nem ötlött, fáradt agyam a fellaza memórián át kikönyöklött. A Duna csak folyt és Plaza, folyott le rajta kurd, török, lett, múlt és jövő híg halmaza, folyott le szerzet és öröklet, elmentem én hová haza, s a rím kedvéért negyed öt lett.

A teljes verset ide kattintva olvashatja el.

7. Nádasdy Ádám: Maradni, maradni

Nádasdy Ádám 1947-ben született Budapesten. Költő, nyelvész, műfordító, az ELTE Angol Tanszékének egyetemi tanára volt mintegy 40 évig. Számos tanulmányt és verseskötetet publikált, Shakespeare több drámáját is lefordította.

Az átzuhanás, az megterhelő. Ilyenek: az elalvás, a fölébredés, a megszeretés, a meggyűlölés; amikor vendégek várhatók, a boltban a tanácstalan álldogálás, hogy házigazdává átalakuljak; a vendégség után pedig a bútor, mert vissza kell tolni megint privátba.

A teljes verset ide kattintva olvashatja el.

8. Mezey Katalin: Akár a rozsdás késeket

Mezey Katalin munkássága kiemelkedő szerepet játszik a magyar irodalom és kultúra alakításában, mind alkotóként, mind szervezőként. Számos vers- és prózakötetet publikált, valamint műfordítóként is jelentős munkát végzett. Alapítója és vezetője az Írók Alapítványának és a Széphalom Könyvműhelynek, amelyek a kortárs magyar és európai irodalom kiadását támogatják.

Műfogból, szemüvegből,

néhány régi ruhából

összetákolom

anyámat reggelente.

Csontváz lába közé

pelenkát simítok,

harisnyát, szövet-

papucsot adok rá,

aztán két kézen vezetve

kicsoszogunk a nagyszobába.

A teljes verset ide kattintva elolvashatja.

9. Markó Béla: Erdélyi nyár

Markó Béla a kortárs magyar költészet egyik legjelentősebb alakja, akinek költői pályáját a politikusi karrierje sem gyengítette. Sőt Markó életútja és munkássága jelentős hatást gyakorolt a romániai magyar közösség kulturális és politikai életére.

Hazám az Erdőn Túli Ország, és vámpírok között lakom, életre kelnek minden éjjel, s leskelődnek az ablakon. Felhő takarja el a holdat, megborzongnak a vándorok, halottfehér Drakula arca, és szája szélén vér csorog.

A teljes verset ide kattintva elolvashatja.

10. Áfra János: Elsők

Áfra János 1987-ben született Hajdúböszörményben, jelenleg Debrecenben él, költő, műkritikus. Kultúraszervező tevékenységet folytat, rendszeresen nyit meg kiállításokat, ír kritikákat képzőművészeti szaklapoknak. Művészetközi kísérletekre épülő projektek gyakori résztvevője.

a mi időnk előtt adatott a szem, de mindent látott, így semmit a maga voltában nem ismerhetett, ezért hártyát vontak köré, hogy ne a végtelenre nyíljon, megvágták, metszett bőrt húztak fölé, és hasonlóan adtak formát sűrű elfolyásainak, hogy innentől ketten, megosztva lássák a felmerülő tárgyakat,

A teljes verset ide kattintva elolvashatják.

Az Index top 10-es listájának létrehozásában: Bakó Sára, Bedecs László, Bence Erika, Benedek Szabolcs, Borsányi Katinka, Döme Barbara, Fodor Miklós, Görföl Balázs, Hegedűs Claudia, Horváth Eve, Jenei Gyula, Kerber Balázs, Kőhegyi András, Lajtos Nóra, Losonczy Attila, Radnai Dániel, Smid Róbert, Vajna Ádám, Visy Beatrix és Vörös István működött közre, munkájukat ezúton is köszönjük.

(Borítókép: Kolumbán Kitti / Index)