Szórakozásból kezdett szobrokat készíteni, és még több mint húsz alkotás után sem érezte úgy, hogy ki akarná állítani a munkáit. Az évek azonban teltek, környezete pedig egyre nagyobb nyomást gyakorolt rá, mondván, ezeket a szobrokat másnak is látnia kell. Siklói Zsolt, azaz Zosky első, Pille könnyű fém, súlyos jelenlét című kiállítása 2025. május 18-án nyílt meg az óbudai Distr3ct Event Cube-ban − és már aznap be is zárt, ugyanis hamarosan Rómába látogat.