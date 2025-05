Dupla koncertet ad Budapesten a Metallica

A közönség a Puskás Arénában két este, június 11-én és 13-án is hallhatja a bandát, két különböző setlisttel és más-más előzenekarokkal. Budapesten június 11-én a Pantera és az Avatar, 13-án pedig a Gojira és a Knocked Loose lesznek a Metallica vendégei.

A hagyományoknak megfelelően a Metallica az M72 World Tour 2026-os útvonalába is elhelyezett No Repeat Weekend fellépéseket, azaz az adott városban két koncertet adnak, a két estére teljesen különböző programmal és előzenekarokkal készülnek

− írják.

Hamarosan indul a jegyértékesítés

A budapesti koncertre a jegyértékesítés a kétnapos belépőkkel indul, az egynapos jegyek árusításának kezdete későbbre várható. A kétnapos jegy vásárlási lehetősége elsőként a Metallica Legacy rajongói klub tagjai számára lesz elérhető május 27-én 9 órától, majd a Fifth Member feliratkozói 11 órától csatlakozhatnak az elővásárláshoz. A regisztrált Live Nation-tagok részére az elővétel május 29-én 10 órakor indul, míg a nagyközönség részére a kétnapos jegyek május 30-án 10 órától lesznek elérhetők a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon.

A Metallica M72 elnevezésű világ körüli turnéja 2023 áprilisában, Amszterdamban indult, azóta a banda már több mint négymillió rajongó előtt játszott.

A 2026-os turnén a legendás zenekar Budapest mellett csupán Frankfurtban, Dublinban és Londonban ad kétestés koncertet, azonban egy este erejéig Athénban, Bukarestben, Chorzówban, Zürichben, Berlinben, Bolognában, Glasgowban és Cardiffben is fellépnek.

Mint ahogy mindig, a zenekar az eladott jegy árának egy részét most az All Within My Hands alapítványán keresztül helyi jótékonysági szervezeteknek ajánlja fel.

(Borítókép: James Hetfield, a Metallica egyik tagja 2024. május 24-én Münchenben. Fotó: Mark Wieland / Getty Images)