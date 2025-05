Megérkezett Dopeman kontrája Majka Csurran, cseppen című számára

Megérkezett Dopeman új klipje, amelyben a rapper kormánykritikus közéleti szereplőket helyez célkeresztbe. Az előadó korábban került már bajba véleményéért, bíróságon is járt, új dalában ez is szerepel.

Megérkezett Dopeman válasza Majka januárjában megjelent, és azonnal nagy hullámokat kiváltó, Csurran, cseppen című számára, ami mostanra 22 milliós megtekintést ért el a legnagyobb videómegosztó portálon.

Míg Majka klipjének középpontjában egy – sokak szerint Magyarországgal könnyen behelyettesíthető – kitalált ország, Bindzsisztán korrupt vezetője, Pandur Pjetrö áll, Dopeman a haszon miatt lázadókat helyezte a középpontba.

A május 23-án, pénteken megjelent, KicsiDope-pal közösen készült „DIKHTATURA” című dal bár senkit nem nevez meg konkrétan, utalásait nagyjából annyira nehezen lehet félreérteni, mint Majka dalát, amelyről megjelenése után Dopeman is megosztotta véleményét.

A rapper akkor úgy nyilatkozott, szerinte Majka üzleti megfontolásból és a népszerűség kedvéért ilyen kritikus.

Az tény, hogy ma a szórakoztatóiparban a legnagyobb üzlet Orbánékat csesztetni, ez egy jól bevált recept. Ha erre a vonatra felszállsz, jön a népszerűség, és azért Petinek is szüksége van arra, hogy ezt fenntartsa. A tinédzserek azért már nem feltétlenül őt hallgatják, és persze az is hozzátartozik, hogy ő is idősödik, változik a látásmódja, sőt platformot is váltott, ami egy másik látásmódot is hozhatott magával

– mondta Dopeman. Hozzátette, korábban neki is voltak kemény kritikái, sőt bíróságon is járt, és ki is tiltották helyekről, de ma már „ennek nincs következménye”.