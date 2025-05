Titkos koncertet ad a laza zenék királynője Budapesten

Marga Sol zenéivel megannyi helyen találkozhatunk, és most Budapesten is meghallgathatjuk élőben. A macedón producer és lemezlovas, a chillout és lounge műfajok koronázatlan királynője 2025 júniusának közepén lép majd fel a fővárosban.

Ahogy arról a Balatonica is beszámolt, a 2025-ös Gin Market meghívott vendége lesz Marga Sol macedón producer, aki a Budapest Gardenben lép fel június 14-én. A lemezlovas (született nevén Margarita Sotirovska) több mint húszéves pályafutásának zenei élményét hozza el a fővárosi közönségnek.

A chilloutkirálynő

A macedón producer a chillout, lounge, downtempo, soulful deep house, afro house és organikus house stílusokat ötvözi alkotásaiban. Dalai nem csupán elektronikus hangzásokból épülnek fel, énekes-dalszerzőként gyakran vokálisan is megjelenik számaiban.

Több mint húszéves pályafutása során eddig húsz lemezt jelentetett meg, alkotásai pedig mintegy ötezer válogatáslemezen szerepelnek valamilyen formában. Munkássága során a legnagyobb kiadókkal dolgozott együtt, de később saját lemezcégeket is alapított M-Sol Records, Tibetania Records és M-Sol DEEP néven.

Magyarországon is visszatérő vendég, a Balaton térségében, ahol többek közt a Paloznaki Jazzpiknik meghívott vendége is volt már. Zenei pályafutása mellett rádiósként is dolgozik, így az Ibiza Live Radio és a Balatonica Chillout Radio munkatársa is egyben. Budapesten idén június 14-én este áll színpadra Óbudán. Fellépésének a Budapest Garden ad otthont.