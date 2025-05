A cégtulajdonos azt hitte, pénzzel meg tudja vásárolni lánya operaházi karrierjét

Minden olyan, ahogy az a nagykönyvben meg van írva: francia kisvárosi hangulat fehér székekkel és harsogó zöldekkel, a családi ebédnél pedig egy bohózat klasszikus szereplői ülnek: egy buffószerű családapa, annak kikapós felesége és – minden téren – gyámolításra szoruló leánya, valamint a kissé ütődött doktor a harsány feleségével – már csak az hiányzik, hogy megérkezzen egy bonviván, aki aztán minden szálat összekuszál.

Nem kell sokáig várni erre sem, a családfő, Pacarel cukorgyáros ugyanis bejelenti, hogy egy operaénekest készül szerződtetni, mégpedig azért, hogy az majd a párizsi operaházban előadja a lánya, Julie által írt operát, az új Faustot... A gazdag apa a pénzével tolja a gyerekét – oké, lehet, hogy Feydeau idején, a 18–19. század fordulójának Franciaországában így volt, hogy minden előadáshoz kellett szerezni egy mecénást...

Parvenü társaság

A nagyobb baj nem is az, hogy ez a bumfordi apa úgy gondolja, a pénzével majd befolyást is szerez, és hatással lehet a nagy hírű operaház műsorpolitikájára, hanem hogy ehhez – enyhén szólva – nincs semmiféle háttérismerete, műveltsége. Ugyanis amikor megérkezik a bonviván egy jogászhallgató képében – aki aztán majd kisebb-nagyobb viharokat kavar a hölgyek körében –, simán azt képzeli róla, hogy ő a várva várt tenor. Még az sem tántorítja el, hogy nem tud énekelni (innen is a darab címe: Macskazene), mondván, biztos csak rossz napja van.

Amikor pedig ég a lába alatt a talaj, mert az operában azért kiderül, hogy a beprotezsált fiatalembernek nincs hangja, a legnagyobb problémája nem is az, hogy egy fahangú amatőrt vitt oda énekesként, hanem hogy „mit szólnak” majd az opera nagy hatalmú urai.

A parvenü társaság kalandjaiba persze nem kell többet belelátni, mint amennyit egy sima komédia elbír.

Pontosan az történik, ami egy ilyen vígjátékban történni szokott, mindenki összevissza rohangál, levelek jönnek-mennek, de ezeket nem az olvassa, akinek szól, és ez aztán kacagtató félreértésekre ad okot, hiszen nem lehet tudni, ki kibe szerelmes, ki kinek udvarol, és ki marad végül hoppon a randevún. Mindehhez pasztellszínű ruhák (jelmeztervező: Cs. Kiss Zsuzsanna) járulnak a rózsás teraszon (díszlettervező: Horgas Péter), mesevilágban vagyunk, ahol a végén minden elrendeződik.

Hadd szóljon!

Máté Gábor rendező és – a Szántó Judit fordítása alapján a szöveget gondozó – Litkai Gergely valószínűleg úgy gondolta: ha már bohózat, akkor hadd szóljon! Adjunk bele anyait, apait, toljuk túl, legyen minden még egy fokkal harsányabb. A poénok persze ülnek, és jó ritmusban érkeznek, de a meglepett figuráknak egy kicsit még jobban elkerekedik a szemük, még szélesebb gesztusokkal adnak érvényt a felháborodásuknak vagy az értetlenségüknek, és

egy árnyalattal teátrálisabban mozognak, mint ahogy azt az efféle vígjátékokban megszoktuk.

A szereplők közül a családfőt játszó Mészáros Máté és a feleségét alakító Járó Zsuzsa Máté Gábor „legendás osztályába” járt, akikkel évről évre megrendezték az AlkalMáté Trupp előadásait: a közös játék öröme most is érződik. Nem marad el mellettük Schruff Milán (Landernau doktor) és Rainer-Micsinyei Nóra (Amandine, a felesége), illetve a lányt játszó Bíró Panna Dominika és a vőlegénye, Simon Zoltán sem.

Szép üzenet

Egy ilyen miliőben szükség van egy szervilis inasra, aki szeretné, ha a munkáltatói izgalmas életéből neki is jutna néhány leeső falat, őt Kocsó Gábor kelti életre. A szélhámos jogásztanonc pedig – aki nem azért szélhámos, mert operaénekesnek adja ki magát, hanem minden másért – Krasznai Vilmos alakításában lép elénk: alakja annyira flegma, hogy tanulhatnánk tőle.

A káprázatos bohózatok mestere, Feydeau a végletekig fokozza a konfliktusokat. Szereplői ambiciózus, önző emberek, akik képtelenek tisztán látni, mert hiúságuk felülkerekedik minden realitáson

– írja az Orlai Produkció a Macskazene című előadás ismertetőjében, és valóban: a történtekről mindenki azt a verziót hiszi el, amit éppen hinni akar.

Az egyébként gátlástalan komédiázás végén pedig a Rainer-Micsinyei Nóra által életre keltett karakter, akinek az idomaira mintegy megkülönböztető jelzőként számos megjegyzést tesznek az előadás során, a közönség felé fordulva hosszabb monológban mondja el a Belvárosi Színház színpadán, hogy eljön majd az idő, amikor nem lehet csak úgy megjegyzést tenni a másik ember testére, alkatára – és ez szép, megemeli a produkció végét. És ezek a mondatok valószínűleg nem a 19. század elejéről szóltak hozzánk, hanem nagyon is a mából.