Majdnem 50 év után kiderült, hogy Freddie Mercurynak van egy eltitkolt lánya

Mi több, Freddie Mercury nemcsak apa, de nagypapa is lenne, ha élne: a most 48 éves nőnek már saját gyermeke is van. A nő egyébként Európában él, és az egészségügyben dolgozik – írja a Daily Mail.

A kötet szerint a gyermek 1976-ban, nem sokkal a Bohemian Rhapsody hatalmas sikere után fogant,

egy, az énekeshez közel álló barát feleségével való viszonyból.

A lányról eddig mindössze néhány közeli hozzátartozó és barát – köztük Mercury szülei, nővére, zenésztársai és Mary Austin, élete nagy szerelme – tudott. A Daily Mail pénteki beszámolója szerint a könyv ezt a régóta őrzött titkot tárja a nyilvánosság elé.

A lány tálalt ki

A kötetből kiderül, hogy Freddie Mercury titkos lánya maga osztotta meg történetét az rockzenei életrajzíróval, Lesley-Ann Jonesszal. A nő elmondása szerint szeretetteljes családi környezetben nőtt fel, és a kezdetektől tisztában volt vele, hogy ki az édesapja.

#freddiemercury #celebnews #celebritynews ♬ dont stop me now - 💿⚡️ @dailymail A bombshell new biography of Queen's iconic frontman Freddie Mercury reveals the existence of his secret daughter. The book, Love, Freddie, tells the story of a child who was conceived accidentally during a fling with the wife of a close friend in 1976. Her existence was known only to Mercury's closest circle, including his parents and sister, the rest of the band members, and the love of his life, Mary Austin. They all kept Freddie's last secret, but the girl, who is now 48 and lives in Europe, has come forward to tell her story to respected rock biographer Lesley-Ann Jones. #queen

Freddie Mercury 1991-ben, 45 évesen halt meg AIDS okozta tüdőgyulladásban. Az énekes a tragédia előtt személyesen adta át lányának 17 kötetnyi naplóját, amelyeket a nő hosszú éveken át őrzött a nyilvánosság elől, most azonban megosztotta őket az életrajzíróval. Ezek a szövegek képezik az idén megjelenő Love, Freddie című könyv jelentős részét.

Az énekesnek halála előtt számos kapcsolata volt férfiakkal és nőkkel egyaránt.

Freddie-nek és Mary Austinnak nem született közös gyermeke, de a nőnek egy későbbi partnerétől két fia is van. A pár és az énekes Mercury életének hátralévő részében is közel állt egymáshoz, nem csoda, hogy Austin tudott az eltitkolt lányról.

A lányra a könyvben csak B-ként hivatkoznak. B azt írta: „Freddie Mercury az apám volt, és most is az. Nagyon szoros és szeretetteljes kapcsolatunk volt születésem pillanatától kezdve, és élete utolsó 15 évében is. Imádott engem, és ragaszkodott hozzám. Születésem körülményei a legtöbb ember szemében szokatlannak, sőt felháborítónak tűnhetnek. Nem meglepő. Ez soha nem változtatott az elkötelezettségén és azon, hogy szeressen és gondoskodjon rólam. Úgy becsült engem, mint egy kincset.”

(Borítókép: Freddie Mercury 1984. szeptember 7. Wembley Arena. Fotó: Solomon N'Jie / Getty Images)