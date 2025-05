Gálvölgyi János pályafutása elválaszthatatlan a magyar televíziózás aranykorszakától. Legendás paródiái – amelyekben Rózsa György, Vágó István vagy éppen a brazil Isaura bőrébe bújt – milliók szórakoztatták heteken át. Ma azonban már hiába keressük a képernyőn.

„Aligha lehet összehasonlítani a korábbi éveket a jelenkor televíziózásával” – magyarázta a művész a Blikknek.

Egykoron sorra készültek a tévéjátékok, a szórakoztató műsorok, és ezeket milliók nézték. Egy csatorna volt, aki ott megjelent, népszerű lett. Ma nem mondom, hány csatorna közül válogathatnak a nézők

– fejtette ki Gálvölgyi.

A köztévé kunigunda utcai épületében még soha nem járt, annak ellenére, hogy egykoron gyakori szereplője volt a Magyar Televíziónak. „Valahogy, valamiért nem kíváncsiak rám a köztévében” – árulta el hozzátéve, hogy ez őt sehogy sem érinti.

Olyan is van, akit elismer

A 77 éves humorista nem rejti véka alá véleményét a mai televíziós világról.

Leginkább olyanokat látok a képernyőn, akiket már nem kell parodizálni, hiszen önmaguk paródiái

– mondta el őszinte véleményét.

Egyetlen mai humoristát emelt ki az interjúban: „Ha egyetlen nevet kellene mondanom, akit valóban elismerek és sokra tartok, akkor az a humorista Bödőcs Tibor”.

A Heti Hetes egykori műsorvezetője szerint egy hasonló formátumnak ma is lenne helye: „Ebben biztos vagyok, hiszen most is próbálkoznak hasonló műsorral. Mi nemcsak véleményt formáltunk, hanem szórakoztattunk is. A mai gyűlölettel és gyűlöletkeltéssel teli Magyarországon bőven lenne miről beszélnünk”.

A színház mint menedék

Ma Gálvölgyi János a Pintér Béla társulat tagjaként áll színpadon, és ezt tartja életben. Nagy lelkesedéssel beszélt a lapnak arról, hogy mindig telt ház előtt játszhat.

A koromhoz képest jól vagyok, és ami a legfontosabb: még bírom a XXI. század diktálta iramot. Színpadra tudok állni. S ezt addig teszem, amíg nem kiabál be valaki a nézőtérről: ez a vén trotty mit keres ott, a színpadon?

– viccelődött.

Bár összesen csak nyolc játékfilmben szerepelt – köztük a Csinibabában Simon báként –, nem bánkódik emiatt, mint mondta, „a televíziózás kárpótolta ezért”. Egy régi álmát azonban megosztotta a lappal: „Szerettem volna egy olaszos, könnyed, szórakoztató filmsorozat főszereplője lenni” – mondta, ám ez a terve végül meghiúsult.

Politika és társadalom

A művész nem kerüli a politikai témákat sem. Amikor arról kérdezik, hogy a „nyíltan kormánykritikus” Pintér Béla társulat előadásait betilthatják-e, Gálvölgyi azt felelte, „Gondoltuk volna egykoron, hogy aszfalt borítja majd a földutat? Láthatja, bármi megtörténhet!”.

A magyar társadalom megosztottságáról is beszélt.

A mai gyűlölettel és gyűlöletkeltéssel teli Magyarországon bőven lenne miről beszélnünk. Van még időnk a változásokhoz

– hangsúlyozta újra.

A közösségi médiában gyakran kapja meg a magáét véleményéért, de ezt is humorral kezeli: „Az utcán szemtől szembe soha. De az internet világában már jóval bátrabbak. Ha már kiálltam a sarokra, akkor vállalnom kell az örömlány szerepét”.