Őrült festőművész, mókás állatember és gengszterrapperek is versenybe szálltak a milliókért

Már csak pár nap és kiderül, kik lesznek a 2025-ös Ki Mit Tube dobogósai, akik hazavihetik a milliókat érő fődíjakat. Rengeteg neveztek mind a három kategóriában, a döntősök kilétét pedig már felfedték a műsor alkotói, akik épp mentoraik intelmeinek tudatában dolgoznak

a május 25-én, vasárnap bemutatandó finálés produkcióikon.

A három kategória, amiben nevezni lehetett a zene, a videó és a minden más, amihez mérten három-három ítész véleményezte a versenyzők teljesítményét, hogy szerintük kiknek van helye a 2025-ös verseny döntőjében. A zsűritagok, akik jelenleg mentoráltjaikkal dolgoznak a végső produkciókon, kategóriák szerint a következőképpen oszlottak meg:

Minden, ami zene: Felcser Máté, T. Danny, Kollár Dea.

Minden, ami videó: Cinthya Dictator, Goodlike Marci és Linczényi Márkó.

Minden más: Eke Angéla, Kiss Ádám és Bánki Beni.

A döntősök

A zsűri döntése alapján kilencen jutottak be a legjobbak közé, kategóriánként három alkotó. Hogy mennyire volt a döntés során tudatos a versenyzők változatos összetétele, azt nehéz megmondani, de a végeredmény kategóriánként is elég diverz lett.

Stulili, huszonkét éves egyetemista, animátor, aki egy budapesti metróforgatagot bemutató videóval nevezett a 2025-ös Ki Mit Tube-ra. Az animáció megmutatja azokat a szürreális, a fővárosban élőknek már mindennapi, vidékieknek mégis furcsa és olykor bosszantó pillanatokat, amiket a metrózás élménye tud nyújtani. A döntőre Linczényi Márkó látta el tanácsokkal az animátort.

Slam Poetry alkotással jelentkezett Pintér Liló, 19 éves, média szakos hallgató, akinek egyetemi tanulmányai mellett a slam és a színészet tölti ki a mindennapjait. Videójában egy számára fontos témát, egyfajta társadalmi problémát dolgoz fel annak reményében, hogy a meghallgatása után lesz legalább egy ember, aki kevésbé érzi majd egyedül magát. Kézenfekvő módon Bánki Beni adott tippeket számára a döntőre.

A hazai sztárok cipőit készíti az Adel Fuzik Design. A projektet megálmodó lány mindennapjait az alkotás tölti ki. Olyan zenészeknek készített már egyedi festésű cipőt,

mint Azahriah, Manuel vagy Beton.Hofi.

Létrehozta a Bold Movers márkát is, ami a személyre szabott ruhák viselését bátorítja, alkotóként pedig a szabad ruházati inspiráció és önkifejezés oldalán áll. Videójában egy cipő festését nézhetjük végig, miközben ars poeticájáról tudunk meg részleteket. Meglepő mód számára pont Kiss Ádám adott tanácsot.

Egy modern popdallal nevezett a pécsi Made in B zenekar. Az Ültem című dalukban a háromfős formáció (Szentgyörgyváry Balázs, Horváth Lejla és Szentgyörgyváry Béci) a 2010 utáni hangzásokat és zenei ötleteket vegyíti, akiket Kőszegi Sámuel, előadói nevén Vampire egészített ki a projekthez. A három frontemberes produkció és közreműködőjük gitárral, beatboxszal, billentyűs effektekkel, looperrel dolgozott ebben a dalban, videójukban egy live sessionben adják elő a számot. A csapatot Felcser Máté látta el tippekkel.

Szintén a zenei kategóriában indult Nikosz, aki egy szál elektromos gitárral adta elő Kollár-Klemencz László Iszom a bort című, híres dalát. Az előadó zenei gyökerei a klasszikus énekléshez nyúlnak vissza, azon belül is a klasszikus kórusénekléshez. Elmondása szerint a melankolikus dalok közelebb állnak hozzá, ezért is a választotta a mostani megmérettetésre egyik kedvenc számát, az Iszom a bort. Az előadónak Kollár Dea adott pár jótanácsot.

Gurul a kerék címmel indult a 2025-ös Ki Mit Tube versenyében Gucsi és EG. A rapper páros egy jó hangulatú dallal szeretett volna nevezni, ami összehozza a társaságot, a bulik visszatérő száma lehet,

de stílusilag azért bele-bele emeltek néhol pár gengszteresre vett figurát.

A fiúk a bemutatkozó videójukat sem vették túl komolyra, a dalukban megjelenő lazaságot igyekeztek tartani, így azon túl, hogy egy viszonylag friss páros az övék, sok egyebet nem tudtunk meg. A duónak T. Danny fogalmazott meg üzenetet.

Egy félresikerült randi elbeszélésével nevezett az idei versenyre Vanda. A 24 éves egyetemi hallgató a párkeresés és találkozások kínos pillanataiba enged nevettető betekintést a nézőnek. Az előadó a közösségi médiában is aktív, szabadidejét változatosan tölti, elmondása szerint pedig ha Kiss Ádám azt gondolja majd videója láttán, hogy „ez egy őrült”, akkor sikerrel járt. Az előadót Eke Angéla bátorította a döntőre.

Olescher Domonkos az önkifejezés nehézségéről készített látványos vizuálokból videót. Élettapasztalatait, társadalmi kritikáit és világlátását, véleményét összegzi narrációjában, miközben saját művészetének mibenlétét is elmeséli.

Az alkotó fényképészettel kezdte munkásságát, majd szépen lassan megtanulta a videókészítés fogásait.

Eleinte csupán az volt a célja, hogy az általa űzött extrém sportot dokumentálja, majd a tartalomgyártásba is belevágott, amiben cégekkel dolgozott együtt. Jelenleg az a célja, hogy minél több helyre eljusson és minél több kultúrát bemutathasson nézőinek. Az alkotóval Goodlike Marci osztotta meg gondolatait.

A kilencedik döntős DearLordBenny, aki azt vette fejébe, hogy a TheVR egyik tagját, Fábián Istvánt (Pistit) festi meg. Ennek a folyamatát mutatja be videójában, ami nem csupán egy alkotói videó, hanem egyben egy bohózat is, amit saját animációkkal dúsított, hogy csavart szövegeivel az alkotáson túl másként is szórakoztassa a nézőket. Művészként alapvetően rajzoktatással keresi mindennapi betevőjét, de a közösségi médiába is rendszeresen gyárt kontentet, bemutatkozó videója alapján pedig művészete két karakter közös érdeme, akik együtt hódítják majd meg a magyar YouTube „sztyeppéit”. DearLordBennynek Cinthya Dictator üzent a döntő előtt.

A végső megmérettetés egyre közelebb, ugyanis vasárnap, május 25-én este kiderül, hogy ki nyeri a 2025-ös Ki Mit Tube-ot. A kilenc döntős videóit ide kattintva lehet megtekinteni.