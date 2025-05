A magyar egyetemi hallgató, aki kínai híresség lett, de jött a Covid, ami mindent megváltoztatott

Váradi Viktória története korántsem nevezhető mindennapinak. Egyetemi hallgatóként került ki ösztöndíjjal Kínába, ahol egy különleges helyi versenyen, a Hanyu Qiao (Kínai Híd) című megmérettetésen jelentkezők százai közül került be a legjobb tizenkettőbe. A televíziós vetélkedőn aratott sikere után lépésről lépésre vált egyre ismertebbé a kínai közéletben, idővel pedig különféle műsorok meghívott vendége, majd házigazdája, műsorvezetője lett. Sikerének útjába egyedül a Covid állt, de ez sem tántorította el. Jelenleg Budapesten rendez filmfesztivált, ahol a kínai mozgóképkultúra kiemelt alkotásait mutatják be.

Idén már harmadik alkalommal rendezik meg az Imázsia Kínai Filmhetet. Az eseményen nyolc műalkotást (három klasszikus és öt modern filmet) tekinthet meg a közönség. Ennek a rendezvénynek a fő szervezője Váradi Viktória, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusa, akinek elsődleges területei a kínai nyelv, kultúra és filmművészet. A szakember a tudását nem csupán Magyarország oktatási intézményeiben szerezte. Éveket töltött kint Kínában, ahol mélyebben megismerhette a helyi nyelvet és a kultúrát, tudását pedig a mai napig aktívan használja munkái során.

Budapesttől Pekingig

Korábban éveket töltött Kínában, ahol jelentős szakmai életutat járt be. Doktori tanulmányokat folytatott, megismerkedett a helyi filmkultúrával, de a televíziózásba is belekóstolt. Egy ízben lehetősége nyílt megmérettetni magát a Kínai Híd című műsorban, ahol eredményes szereplésének köszönhetően egyfajta híresség is lett belőle.

Különféle televíziós műsorokba hívták, belekóstolhatott a helyi show-biznisz egy apróbb szeletébe, ezáltal olyat ért el és tapasztalt meg, ami kevés magyarnak adatott meg. Hosszú évek munkájával felépítette helyi karrierét mint tévés személyiség. Forgatásokra járt, meghívott vendég volt különféle műsorokban, hamarosan pedig a házigazda, pontosabban a műsorvezető székét is elfoglalhatta. Úgy festett, minden tökéletesen halad, de az élet komoly kihívásaira senki sem készülhet fel maradéktalanul.

Berobbant a Covid, és akkori terveit, amiket hónapokra előre felépített, egyik napról a másikra keresztülhúzta az élet.

Magyarországon rekedt, kínai karrierjét pedig be kellett fagyassza, de nem adta fel. Talpra állt, ma pedig már itthon szervez konferenciákat és filmes eseményeket (akár az Imázsia Kínai Filmhét), így életét továbbra is áthatja a keleti kultúra.

Beszélgetésünkben többek közt szó esik arról is, hogy:

Hogyan jut el egy magyar lány Budapestről Kínába, és miként képes karriert építeni egy másik kontinensen,

mennyire nehéze három nap alatt megtanulni és előadni egy kínai operát,

hogyan lehet megbirkózni a két ország közti kulturális különbségekkel,

miért ismeretlen hazánkban a kínai filmművészet,

és milyen sztárokkal találkozhatunk a 2025-ös Imázsián.

