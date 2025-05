Borbély Alexandra szerint Nagy Ervin túl sok időt tölt Magyar Péterrel

Beszélhet-e úgy a Borbély Alexandra–Nagy Ervin házaspár az életéről, hogy közben nem kerül szóba a politika? Nyilvánvalóan nem, de az Egy életem sorozat legújabb előadásában nem is akarnak úgy tenni, mintha ez nem lenne a mindennapjaik része. A művész házaspár standupestjének premierjén jártunk a MOMkultban.

Senki nem gondolja, hogy a közismert emberek, híres színészek élete fenékig tejfel, de Borbély Alexandra és Nagy Ervin az estjükön az átlagosnál talán jobban beengednek minket a nehézségeikbe – sok humorral, önironikusan, viccesen.

Ezeket a nehézségeket persze el is túlozzák, a történeteknek szándékosan a negatív oldalát domborítják ki, így hallhatunk balul elsült nyaralásról, furcsa lánykérésről, rémálomba forduló síelésről és nem várt izgalmakkal járó várandósságról. A témák, amelyek körül a Borbély–Nagy család élete és előadása forog, a következők:

színház,

párkapcsolat,

család,

utazás,

politika.

Egy színész házaspár életének meghatározó része a film és a színház, már a megismerkedésük is ezen a színtéren történt – de aki azt gondolja, hogy ez olyan romantikus volt, mint egy amerikai filmvígjátékban, az nagyon téved. Nemhogy romantikus nem volt, de kiviláglott belőle kettejük eltérő személyisége, ami aztán a további nehézségeknek is a gyökere – éppen ezért gyakorlatilag bámulatra méltó, hogyan találtak mégis egymásra, hogyan kötötték össze és működtetik a mai napig sikeresen az életüket.

A napernyőárus és a határőr

Ez a temperamentumbeli különbség és az ebből fakadó feszültség már a reggeleknél elkezdődik – és ebből kaptunk ízelítőt a műsor kezdésekor is. Nagy Ervin lélekben egy bohém napernyőárus fiú, aki egész nap csak vakarná a f*nekét – ezt ő úgy nevezi: dolce vita –, Borbély Alexandrában pedig szerinte, mármint Nagy Ervin szerint egy német határőr veszett el. Az egyik pontos, a másik nem, az egyik szereti előre megtervezni a dolgokat, a másik nem, az egyik hajlamos olyan dolgokat tenni és mondani, amiket később megbán, a másik hajlamos érzékenyen reagálni és sírni, de

a vége valahogy mégis az, hogy ők ketten valójában nagyon jól megvannak.

A magánéleti szálak mellett – amelyek előbb-utóbb mindig kisimulnak – felvillannak epizódok a pályájukról is, ízelítőt kapunk a legnagyobb filmsikereikből. Nagy Ervin a Kincsem főszereplőjeként tűnik föl a kivetítőn, Borbély Alexandra pedig a Testről és lélekről Máriájaként, és látjuk azt az emlékezetes pillanatot is, amikor a filmben játszott alakításáért megkapja a legjobb európai színésznőnek járó Európai Filmdíjat – de persze ennek a pillanatnak is feltárják a rejtett dimenzióit.

És hát mivel Nagy Ervin egy ideje politikai szerepet is vállal, nem maradhat ki ez a szál sem a történetükből: egyáltalán nem titkolják, hogy ez nekik fontos, a legnagyobb tapsokat is akkor kapják, amikor a Tiszára utaló megjegyzéseket teszik, természetesen az est hangvételéhez illő szarkazmussal. Amikor pedig Nagy Ervin slim fit öltözete kerül szóba, Borbély Alexandra felteszi a kérdést: „Nem töltesz te kicsit túl sok időt Magyar Péterrel?”

Tánc az élet

Az Egy életem sorozatban eddig Mucsi Zoltán, Thuróczy Szabolcs, Szabó Kimmel Tamás, Szinetár Dóra és Grecsó Krisztián állt a nézők elé, hogy elmeséljék életük vicces és megható történeteit. Borbély Alexandra és Nagy Ervin egy megkomponált színházi est formájában lépett a közönség elé, a történeteikből a Margó-díjas Fehér Boldizsár írt színpadi szöveget.

Nincs miért kételkednünk abban, hogy Borbély Alexandra és Nagy Ervin valójában is ilyen dinamikával élik az életüket, mint ahogy a színpadon bemutatták. Megtudjuk, milyen a dunaújvárosi csajozós módszer, hogyan lehet egyik közlekedési galibából a másikba esni, miképpen lehet megélni egy Oscar-gálát, és hogyan kellene nyugodtnak maradni akkor, amikor azt mondja egy szülészorvos:

Ne ijedjen meg, de...

A páros időnként beszólogat egymásnak, néha káromkodnak, próbálják győzködni egymást, de ez a sok „kaland” valószínűleg egy életre össze is kovácsolta őket. Amikor pedig egy nézőtérről random bekiabált számra elkezdenek táncolni, minden előjön: a tehetség, az összhang, az egymásra figyelés, a szerelem.

(Borítókép: Nagy Ervin és Borbély Alexandra. Fotó: Viszlay Márk)