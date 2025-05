Chris Hemsworth is beugrott egy budapesti születésnapi bulira

Chris Hemsworth is beugrott a Madame Tussauds Budapest születésnapi bulijára – az ausztrál világsztár figurája június elejéig fogadja rajongóit a Dorottya utcában. A nyitvatartás közel 730 napja alatt volt már lánykérés a kiállítóhelyen, hírességek egész sora járt már a termekben Keleti Ágnestől Hosszú Katinkán át Thibaut Courtois-ig, sőt még Munkácsy Mihály is itt találkozott elveszettnek hitt festményével.

A Madame Tussauds Budapest 2023. május 23-án tartotta ünnepélyes megnyitóját, és vált a 250 éves nemzetközi brand első franchise rendszerben működtetett attrakciójává. Május 23. Chris Hemsworth számára is emlékezetes dátum: a színész tavaly ezen a napon kapta meg saját csillagát a Hollywoodi hírességek utcáján.

A második szülinapon a Madame Tussauds Budapest lepi meg a vendégeket, méghozzá Chris Hemsworth figurájával. A viaszmás már a szakma és a sajtó számára rendezett koccintáson is megjelent, és a következő két hétben is a helyén marad, hogy fogadja a rajongókat, olvasható az intézmény közleményében.

Sikeres és jóképű

A 41 éves Chris Hemsworth hivatalosan is sikeres és jóképű, hiszen a People magazin a világ legszexibb férfijának nevezte, míg a Forbes három ízben is feltette a földkerekség legjobban fizetett színészeinek listájára. Hemsworth az Otthonunk című sorozattal robbant be a köztudatba 2004-ben, majd jött a Star Trek, a Pokoli édenkert, a Men in Black és a Szellemirtók.

Hemsworth a Marvel univerzum állócsillagaként lett igazi világsztár, a legtöbben Thor szerepével azonosítják.

A világmegváltó hős odahaza is elfoglalt: három gyermek várja haza a forgatásokról, valamint gyönyörű – és részben magyar származású – felesége, Elsa Pataky. A spanyol színésznő és modell az anyai nagymamája iránti tiszteletből használja a Pataky családnevet. Bár Elsa spanyol, Chris pedig sokáig Los Angelesben élt, ma már az egész család Ausztráliában lakik.

Elsa Patakyval közös tetoválásuk is van, sőt a gyerekek nevének kezdőbetűit is viseli a színész az alkarján. Szerelmük olyannyira erős, hogy Natalie Portman sem tudta beárnyékolni. A Thor: Sötét világban azt hihettük, hogy Chris Natalie-t csókolja meg, valójában azonban a feleségével váltott csókot a filmforgatáson.

Lánykérés és legénybúcsú

Az elmúlt két évben számos esemény helyszíne volt a Madame Tussauds Budapest. Annak idején Hosszú Katinka avatta fel a saját figuráját, de visszatérő vendégnek számít Puskás Ferenc és Papp László családja is. Utóbbi figuráját kereste fel tavaly Keleti Ágnes olimpiai bajnok is. Thibaud Courtois, a Real Madrid legendája egy legénybúcsú keretében fordult meg a termekben.

A Madame Tussauds Budapest „lakóinak” száma folyamatosan emelkedik, 51 viaszfigurával indult az attrakció, ma pedig már közel 60 viaszmás számít rezidensnek. Zendaya figuráját Törőcsik Franciska színésznő adta át, Harry Styles is beköltözött a zenész kollégák mellé, valamint

Steve Jobs, Arnold Schwarzenegger, Michael Jackson és E.T. is látható már a belvárosi kiállítótérben.

Különleges pillanatból is akad bőven az elmúlt két évben, egy olasz férfi például Ferenc pápa színe előtt kérte meg kedvese kezét, Munkácsy Mihály viaszfigurája pedig találkozhatott a festőzseni 100 éve elveszettnek hitt portréjával.

A szülinapi hétvégén, május 25-ig a Bécsből érkezett Hemsworth mellett meglepetések egész sora, interaktív élményelem, látványosság és kedvezmény várja a látogatókat a Madame Tussauds Budapestben.