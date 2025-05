Az ír férfi, aki kerüli a nyilvánosságot, mégis az egész világ ismeri

„Ha úgy viselkedsz, mint egy híresség, akkor az emberek is úgy fognak bánni veled” – ezt vallja Cillian Murphy, és a londoni székhelyű Port Magazinnak el is mondja, miért kerüli a reflektorfényt:

Mindig is úgy éreztem, hogy minél kevesebbet tud rólad a közönség, annál hatékonyabb lehetsz, amikor másokat alakítasz.

Murphy húszéves volt, amikor főszerepet kapott Enda Walsh Disco Pigs című színdarabjában. A művészvilág ekkor figyelt fel személyiségére, a benne lakozó őserőre. Az előadás egy teremtett torz világról, egy fiú, valamint egy szintén furcsa szomszéd lány beteges és megszállott kapcsolatáról szól.

Áttörés a filmvásznon

Az igazi sikert azonban nem a színpad, hanem a filmek világa hozta meg az értelmiségi családba született Cillian Murphy számára (28 nappal később, Napfény, Batman: Kezdődik!, A sötét lovag, Eredet). A színész azt mondja, hogy még egyszer sem vállalt el egy szerepet csak azért, mert az (jól) fizetett, hanem csakis azért, mert tetszett neki a történet, és játszani akart a filmben. Persze a szerepekért kapott pénz nagyon is fontos, hiszen ez teremti meg azt a szabadságot, hogy bármilyen történetben, amelyik felkelti az érdeklődését, eljátszhassa a számára izgalmasnak és érdekesnek ígérkező karaktert – legyen az független, alacsony költségvetésű film vagy színpadi előadás.

Cillian Murphy nem csak a színészetnek szenteli az életét. Rengeteget olvas, zenél, házimunkát végez. A színészethez hasonlóan azonban egyvalamiben szintén maximalista: a zenehallgatásban. A legmodernebb zenetechnikai eszközökkel veszi magát körbe, hogy a legjobb minőségben élvezhesse a muzsikát, a dallamot, a harmóniát.

Írországban van otthon igazán

A Port-beszélgetésből az is kiderül róla, gyerekkorában csakis művészekkel és kreatív emberekkel akart lógni, de a városban, ahol felnőtt, a corki iskolában, ahová járt, nem sok művészettel találkozott. Az Írország déli részén található városkában a sport, a rögbi, a labdarúgás számított kiemelten fontosnak. Murphy azonban, miután színész lett, abban a furcsa helyzetben találta magát, hogy minden barátja művész. Erre meg ezt mondja:

igazi boldogságforrás.

Cillian Murphy bár tizennégy évig lakott Londonban, a gyermekei is ott születtek, visszaköltözött Írországba. A szíve visszahúzta. Feleségét, Yvonne McGuinnesst is ott ismerte meg, a kezét is ott kérte meg. Kerüli a hírességek partijait, csakis a saját filmpremierjeire megy el, és ha lehet, akkor is megpróbálja elkerülni, hogy a riporterek felszínes kérdéseire válaszoljon.

A színész már pályája elején is azt mondta, hogy ahhoz, hogy valakiről kiderüljön, hogy jó színész-e, vagy sem, legalább harmincévnyi munkára van szükség. Cillian Murphy most 49 éves, vagyis egy év múlva elmondja, hová, meddig is jutott választott hivatásában. Tavaly Oscar-díjat kapott az Oppenheimer című film főszerepének megformálásáért.

Most pedig tesztelheti tudását, mennyire ismeri Cillian Murphy színművész életét.

(Borítókép: Cillian Murphy részt vesz az Oppenheimer premierjén Londonban 2023. július 13-án. Fotó: Samir Hussein / WireImage / Getty Images)