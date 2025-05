Egyik napról a másikra váltak a kirekesztettek bálványává, ők sem értik az okát

Nálunk este hat volt, a videóhívás másik oldalán pedig épp reggel kilenc, amikor sikerült elérnünk Ryan Guldemondot, a Mother Mother énekes-gitáros frontemberét egy interjúbeszélgetésre. A zenekar elég jelentős diszkográfiát tudhat magáénak, hiszen idén jelenik meg tizedik stúdiólemezük, a Nostalgia, a 2010-es években mégsem sorolhattuk őket a legismertebb csapatok közé.

A zenekar stabilan építkezett, de a széles körű, mainstream áttörés sokáig váratott magára – egész pontosan a koronavírus-járványig. Azt tervezgették, miként lehet egy ilyen helyzetet kisebb zenekarként jól átvészelni, amikor olyan történt, amire senki sem számított. 2020-ban, szinte egyik napról a másikra, a streamingoldalakon megugrott követőik száma. Ha csak a Spotifyt nézzük, ma már több mint hétmilliós havi hallgatottságuk van, dalaik pedig összesen több milliárd streamet értek el mostanáig.

Nagyobb közönséggel nagyobb felelősség

Kiemelt sikert aratott 2008-as, O My Heart című lemezük, ami a maga pop-rock hangzásával, progresszív ötleteivel már a 2000-es években rendhagyónak számított a mainstreamhez mérve, de úgy fest, egy évtizeddel később beérett a hallgatóság köreiben is. Akkora siker jött szinte a semmiből, hogy a banda újragombolta hangzását, és visszatért (vagy legalábbis visszautalt) a korai éveik zeneiségéhez. A legnagyobb népszerűséget elért Hayloft című dal nyomán megszületett a Hayloft II, ami 2021-es, Inside albumuk deluxe változatának sikerdala lett, szintén jelentős hallgatottságra szert téve.

Előadóként nem a mi döntésünk, hogy miként fogadják be a zenénket, és az mikor jut el a közönséghez. Esetünkben is teljesen váratlanul ért bennünket ez az egész. Nem lehet egy ilyen helyzetre felkészülni, de ünnepként éltük meg. A régi dalok megújultak, ahogy a fiatal generáció is újként üdvözölte őket. Próbáltuk ezt a megismerkedést a lehető legjobban elősegíteni. Mi is úgy álltunk a lemezhez, mintha új lenne, hiszen bizonyos szempontból az is volt. Minden más megváltozott körülötte. Az ember néha elfeledkezik a korai zenéiről, de ez egy lehetőség volt, hogy újrafelfedezzük, más módon kapcsolódjunk a régi számokhoz, akár újra is gondoljuk őket. Fiatal énünket is újraértelmeztük ennek fényében, miközben feltámasztottuk az akkori dalokat

– fogalmazott Guldemond. Az új közönségükről, a hozzájuk való kapcsolódásról elmondta:

„Nincs annál jobb, mint amikor ösztönösen írsz zenét, és az átmegy. Ilyenkor nem az jár a fejedben, hogy másnak készíts dalokat, még csak nem is magadnak, szimplán hagyod, hogy a varázslat tudattalanul megtörténjen. És mégis, hirtelen a dalaid összekapcsolódnak más személyek, akár egész közösségek élettapasztalataival, aminek hála segítségre, gyógyulásra lelhetnek. Amikor 2020-ban felismertük, hogy mi történik, olyan volt, mint egy valóra vált álom. Nem a pénz vagy a siker miatt, hanem azért, mert rengeteg ember életének válhattunk a részévé.”

Az énekes elmesélte, hogy amikor egy közösséggel ilyen mély kapcsolatba kerül valaki, azzal felelősség is jár. 2020-ban a dalaik eleinte a queer- és a nonbináris közösségek körében leltek nagy hallgatottságra. Kérdésemre, hogy a jelenlegi politikai rendszerben – ahogy az USA-ban a kormányzat és a queerközösségek között egyre feszülő ellentét bontakozik ki – mennyire kell zenészként bármilyen szerepet vállalni, elmondta, ők minden koncertjükön nyíltan kifejezik a támogatásukat a nem bináris és queer hallgatóik felé. Arra törekednek, hogy egy befogadó, biztonságos környezetet hozzanak létre, amiben dalaikkal és színpadi jelenlétükkel olyan koncerteket adhatnak, ahol a zene gyógyító erővel hat, nem pedig szétválasztja az embereket:

őszintén úgy érzem, hogy a mai világban a kedvesség és az emberség vált a legnagyobb fegyverré.

Új lemezükön, a Nostalgia című albumon is igyekeznek majd kedvezni a hallgatóságnak, miközben zenekarként is próbálnak fejlődni. A korong címével is arra próbálnak utalni, hogy a júniusban érkező kiadvány egyik fele a Mother Mother kezdeti zenéinek szerelmeseihez szól majd – az eddig megjelent két dal, a Make Believe és a Love to Death is ezt a vonalat képviselik. A lemez másik fele pedig várhatóan jobban merít majd a kísérletező attitűdből.

Hideg a világ, amibe érzések kellenek

Az eggyel korábbi lemez, a 2024-es Grief Chapter alapvetően a 2020 után divatossá vált, klasszikusabb (70-es, 80-as évekhez visszanyúló) hangzást képviselte. Az énekes elmondta, hogy meglátása szerint ez a divathullám a mainstreamben egyfajta válasz arra, ahogy a technológia kezdi megfojtani a valódiságot, az ösztönösséget:

Az ok, amiért a vintage esztétikumot és hangzást romantizáljuk, leginkább abban keresendő, hogy a dolgok az elmúlt időszakban hideggé és sterillé váltak az egyre modernebb technológiával és digitális megközelítéssel. A vintage korok hangzásában van egyfajta melegség és érzékiség. Azt hiszem, az embereket túlságosan is lefoglalta, hogy milyen trükköket és megoldásokat tudnak még belevinni a zenébe, de közben megfeledkeztek arról, hogy jóleső érzést is ültessenek a dalokba. Nagyon nagy a különbség aközött, amikor valami jóleső, és aközött, amikor valami jól szól.

„Sokszor, amikor a telefonommal felveszek egy gitártémát, technikai értelemben nem hangzik jól, mégis jó visszahallgatni, hiszen van benne valamilyen érzés. Aztán amikor nekiállunk, hogy újra felvegyük drága mikrofonokkal egy hatalmas, menő stúdióban, technikailag hiába hangzik remekül, a végeredmény nem lesz mindig jobb, mert van, amikor valami fontos vész el a folyamat során. Óvatosnak kell lenni, hogy az érzés megmaradjon, hiszen az embereknek nem az számít elsősorban, hogy valami mennyire makulátlan. Az érzelmi hatást keresik.”

A Mother Mother szempontjából pedig ez az első. Ryan Guldemond szerint hatalmas szerencséjük volt karrierjük során, hiszen eleinte maguk adták ki zenéjüket, majd független kiadókkal, később nagy lemezcégekkel dolgozhattak. Sok különböző kiadóval álltak kapcsolatban (többel, mint számos zenekar negyven év alatt), mégsem kellett soha semmilyen megkötéshez igazodniuk az alkotási folyamatban. Volt lehetőségük kísérletezni, ennek egy egész karriert felölelő látlelete lesz június 6-án megjelenő, Nostalgia című albumuk,

aminek dalait már július elsején is megmutatják a magyar közönségnek.

Az énekes elmondta, ez az első fellépésük Budapesten, így nem tudják, mire számítsanak, mekkora közönségük lesz, és miként fogadják majd őket. Slágerekkel, új dalokkal, néhány izgalmas átdolgozással és váratlan show-elemekkel is készülnek, hogy első koncertjük a magyar fővárosban emlékezetes legyen. Remélik, hogy koncertjük elnyeri majd az Akvárium Klub közönségének tetszését.

