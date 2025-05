A 2024-es Highlights of Hungary különdíjasa lett a Muralpaint alkotópárosa, Marton Ákos és Vinkó Leó. Közös projektjükben a tűfalfestést emelik új szintre, ahogy iskolák és közterek különböző részeit változtatják színesebbé, izgalmasabbá. Ugyanakkor a páros mindkét tagjának megvan az egyéni művészi látásmódja is, így saját pályájukon is aktívan haladnak külön-külön.

Marton Ákossal egyszer már beszélgettünk néhány festménye kapcsán. Visszatérő figurák alkotásain a pacuhák, a rendetlen ruházatú, érdekes alakok, akikkel már mintegy tíz éve foglalkozik. Legújabb kiállítása alkalmával azonban egy egészen más világba kóstolt bele. Mozdulatlan tárgyak, berendezések színes tengerét tárja a nézők elé. Ezekből a képekből most kiállítás is nyílt Salföldön, ahol június 19-ig megtekinthetőek művei a Káli Fecske Galériában. Többek között erről kérdeztük most az alkotót.

Banksytól az államtitkár fiáig

Nagy a zaj, hiszen úton-útfélen új alkotókkal találkozni. Hogyan lehet 2025-ben kitűnni és valami előremutatót létrehozni?

Én azt tapasztaltam, hogy kitűnni szinte minden területen nehéz, nem csak a képzőművészetben, bár itt megelőlegezzük a kitűnésnek a kitűnő jelleget, pedig átlagon aluli tehetséggel is megkaphatjuk ezt, gondolok itt példaként Vészabó Noémire. Szerencseként tartom számon az újabb és újabb alkotókat, sok frissességet és új látásmódot hoznak magukkal, amiből inspirációt lehet meríteni, és megnyugtató is, hogy van utánpótlás, nem mintha veteránként gondolnék magamra. Úgy érzem, az, hogy kitűnjön valaki a tömegből, egy hozam, ami vagy jön, vagy nem, de semmiképp sem szabad hogy miértje legyen a folyamatnak, mert megfertőzi az egészet. Olyan, mint az eladhatóságra való törekvés.

Hol lehet meghúzni a határt az eredeti és a tömegtermékeket létrehozó alkotók között?

Vajon belefér-e egy eredeti alkotónak, hogy tömegterméket is létrehozzon? Vajon a sok tömegtermék megalkotása során keletkezhet-e eredeti és elismert képzőművészeti alkotás, akár véletlenül? Itt pontosítanunk kellene, ki is számít eredeti alkotónak, de én egyre biztosabb vagyok benne, hogy az a gyerek az, akit még nem tanítottak meg rosszul rajzolni.

Szükséges egyáltalán tudatosan alkotni, vagy a művészet ösztönös folyamat, és a világ dönt az értékről?

Nagyban függ attól, hogy az alkotónak mi a célja az alkotással. Egy viszonylag közhelyes példát mondok: Banksy. Ő reagál egy már létező problémára. Műveinek lételeme a tudatosság, mivel így válik érthetővé és egyértelművé a társadalomkritikai üzenete. Nekem valamiért mégis nagyobb erőt hordoznak az ösztönből származó gondolatok, reakciók, tettek, mindegy, milyen értéket képviselnek (képzőművészeti szempontból). Merni elrontani, megmutatni, hogy nem vagyunk tökéletesek, emberinek lenni és annak is látszani.

Ezért is szeretem Malya Attila képeit, mert nem akarnak többnek látszani, mint amik, és ettől lesz pont elég.

Elég, mint amikor a mérleg megáll középen. Én nem szívesen hivatkozom magamra képzőművészként vagy festőművészként, önfényezésnek tartom. Megelőlegezem magamnak ilyenkor, hogy tehetséges vagyok, van bennem valami plusz, amitől művész vagyok, nem csak otthon festegetek. Mintha azt mondanám magamra, hogy én vicces ember vagyok, pedig az előbbi és az utóbbi is visszaigazolás kérdése.

A képzőművészetben mennyire egyenesen arányos az alkotások ára adott alkotó művészeti értékével?

Túlságosan manipulálható egy alkotás ára. Tegyük fel, én egy államtitkár gyermeke vagyok, és tizenévesen milliós nagyságrendben adok el képeket a saját galériámban. Ebben az esetben a művészeti értékem nagyobb, mint egy kisebb hátszéllel induló tehetséges alkotónak? Abban a pillanatban, hogy én megfestek egy képet, és meghatározok neki egy árat, árucikk lesz. Lehet alkudozni, továbbadni, keresni rajta, mint bármin és bármivel a piacon, de a képzőművészeti értékén nem változtat semmit. Pont annyit ér, amennyit akkor ért nekem, amikor megfestettem.

12 Galéria: Marton Ákos alkotásai Fotó: Marton Ákos

Mozdulatlan világ

Mennyire lebeg a szemed előtt alkotás közben, hogy a közönség számára befogadható végeredmény szülessen?

Sajnos túl sok helyet adok a közönség véleményének. Valahol generációs problémaként is tekintek erre. Egész gyermekkoromban úgy kellett teljesítenem, hogy másokhoz képest milyen vagyok. Nem önmagamhoz viszonyították az eredményeimet. Kaphattam egyest is, ha mindenki másnak is egyese lett. Nekem ez a legnehezebb egy kép megfestésében, hogy tudatmódosító nélkül kiszakítsam magam a mindennapi tudatállapotból, ami olyan, mintha egy beekizett láncfűrészes csótány brékelne az agyamban, de tudjak végre a képre figyelni. 2-3 olyan nap után, amit ebben az állapotban töltök el, azt vettem észre, nehezebb másokkal találkoznom vagy beszélgetnem.

A legújabb kompozícióid, amiket a május 24-i kiállításodon mutattál be, részben a mozdulatlanságról szólnak, holott rég nem volt ennyire mozgalmas a világ, mint most. Szándékos ez az ellentét, vagy más érzés áll a művek hátterében?

Két hónapja született meg a kislányom. Mivel az első gyermekünk, így óvatosak vagyunk. Lelassultam, tanulom a türelmet, és nagyobb átgondolást igényelnek a tetteim. A kiállítás címe egyEZség, ami egyben utal az egységre is. Korábbi képeimen túlzott hangsúlyt helyeztem a mozdulatra, egy vagy több figura közötti kapcsolatra, a pacuhákra. Az új képek témája pont az ellenkezője az előbbinek, minden áll, és nyugodt. Ha fotós lennék, a figurális képeim világában azonnal kellene kattintanom, mert soha vissza nem térő pillanatot örökíthetnék meg, míg itt szépen lepakolhatnék, és állványról, bevilágítva fotózhatnék bármennyit. A korábban említett „elég” érzésével kísérletezek, ha egyáltalán létezik olyan, hogy hogyan lehet valami több úgy, hogy kevesebb. Valahogy így is azt érzem, hogy több mindent festettem a kanapés sorozatom elemeire, mint terveztem, de honnan is tudhatnám, mikor elég? Ez az elég lenne az egység érdekében kötött egyezség, köztem és a kép között.

Művészként mennyire feladata az alkotónak, hogy reagáljon a világ történéseire?

Direkt vagy indirekt módon megteszi az alkotó, ha szeretné, ha nem, értelmezés kérdése. Hogy nekem mennyire feladatom, arra az a válaszom, hogy egyáltalán nem, mégis reagálok. Ha egy süllyedő hajón mindenki lapátolja kifelé a vizet, csak én nem, attól még süllyedek.

A pacuhák visszatérő figurái a képeidnek. Van az a pont, amikor egy ilyen, már-már védjeggyé vált motívum közömbössé válik a számodra?

Már lassan tíz év telt el az első megfestett pacuha óta. Folyamatosan fejlesztem ezeket a figurákat, vissza-visszanyúlok hozzájuk. Most egy kis időre félreálltak, mert egy csendesebb, nyugodtabb irány tört a felszínre, de lehet, ötvözöm őket a későbbiekben. Sokszor van olyan érzésem, hogy egy témát kimerítettem, és ahelyett hogy félretenném, elkezdem a korábbi megoldásokat újra és újra használni, mintha saját magamat másolnám. Ez az az állapot, amikor kötelességből festek, nem azért, mert szeretek.

12 Galéria: Marton Ákos alkotásai Fotó: Marton Ákos

Budapest vagy a portugál tűzfalak?

A Muralpaint még a legutóbbi Highlights of Hungary keretében lett díjazott. A projekt már tíz éve aktív. Mennyire szükséges ebben a stílusban a folyamatos megújulás? Van az a pont, amikor alkotói oldalról repetitívvé válik a folyamat, és azt kell mondani, hogy ideje befejezni?

Az a helyzet, hogy az egyéni művészeti tevékenységünk és a tűzfal/dekor festés között olyan a viszony, mint a rabló-pandúr játszma. Mikor itthon festek egy saját festményt, az rólam szól, ott nincs külső elvárás, megrendelői igény és ízlés, nincs szerződés, nincs külső kontroll, határidő. A Muralpaint projektben ez mind megtalálható, de ott a célunk az, hogy a megrendelő igényeit teljesítsük.

Sokszor a látványtervek közül azt kell megfestenünk, ami nekünk a legkevésbé tetszik, de van olyan is, hogy mi dönthetünk.

A rabló-pandúr viszony a szépség miatt került említésre, mivel a dekorációs festés elsődleges célja, hogy szép legyen, úgy a képzőművészet célja egyáltalán nem ez, esetleges velejárója. Jó néha az itthoni világunkból kiszakadni és egy más jellegű, akár hatalmas méretű festésbe belevágni. Technikailag nagyon sokat tanultam a tűzfalfestésekből, az egyértelműen hasznosítható minden területen. Igen, ez egy veszélyes víz, az önismétlés, de a Muralpaint nekünk egy munkahely, és el kell fogadnunk, hogy egy olyan szolgáltatást nyújtunk, ahol mi korrigálhatjuk a megrendelő elképzelését, de teljesen nem változtathatjuk meg.

Egy ilyen csapatmunka esetében hogyan néz ki egy alkotói hullámvölgy? Ha nem találjátok esetleg a közös nevezőt, hogyan tudtok haladni és felülkerekedni a nehézségeken?

Sokszor kerültünk olyan helyzetbe, ahonnan azt láttuk, hogy nincs kiút, de végül mindig sikerült megoldani. Ez erősíti a magabiztosságot és a bizalmat a másikban. Egy közösen festett képnél olyan nem lehet, hogy nincs közös nevező, mert akkor megállunk. Az nem lehet, hogy az egyikünk jobbra, a másikunk meg balra megy ugyanazzal az autóval. Vinkó Leó, a Muralpaint másik alapítója szerencsére hasonlóképpen konfliktuskerülő, mint én, így nagy viták nem voltak sosem. Persze volt már, hogy olyat kellett festenünk, amit még egyikünk sem festett, így nem volt mihez nyúlni, de ilyenkor megfestjük mindketten, hogy hogyan képzeljük el, és ott egyből ki is derül, melyik verzió a jobb. Egy közös képnél a végeredmény számít, és nem az, hogy kinek van igaza.

Mi a célotok a Muralpainttel hosszú távon, mondjuk, a következő tíz évre?

Tavaly sikerült szponzort találnunk és jótékonysági céllal festenünk egy iskola tűzfalára. Ebből minden évben szeretnénk egyet megvalósítani, mivel egy teljesen más érzés ilyen módon adni másoknak. Nagyon sok köszönetet kaptunk, szinte többet, mint amennyit érdemeltünk volna, és olyan helyre érkezett a segítségünk, ahol önerőből ez soha nem tudott volna megvalósulni. A másik: jó lenne, ha egy pontban koncentrálódna a képzőművészet és a dekoráció.

Portugáliában egész nagy street art projekteket láttam, ahol tényleg szabad kezet kapnak a művészek, és városnegyedek tűzfalai vannak különböző stílusban, a világ más-más pontjáról érkező alkotók keze által kifestve.

Itthon ez klasszikus magyar mesefigurákban, hungarikumokban, adott városra jellemző nevezetességekben, történelmi tartalmakban vagy mint reklám jelenik meg a falakon. Ez még távoli, de lépésről lépésre közelebb áll ahhoz, ami célunk lenne. Egyszer olyat festeni egy tűzfalra, ami teljesen ránk van bízva.

(Borítókép: Marton Ákos. Fotó: Muralpaint)