Meghalt Sacha Jenkins, a hiphop kultúra nagy krónikása

Meghalt az Emmy-díjra is jelölt Sacha Jenkins amerikai újságíró és dokumentumfilm-készítő, aki több alkotásban is megörökítette az amerikai hiphop kultúra jeles mozzanatait. A művész 53 éves volt, halálhírét felesége is megerősítette.

53 éves korában meghalt Sacha Jenkins amerikai hiphopújságíró, dokumentumfilm-készítő, aki többek között a Wu-Tang Clan: Of Mics and Men (2019) és a Louis Armstrong’s Black & Blues (2022) című alkotásairól is ismert – adta hírül a Deadline.

Az Emmy-díjra is jelölt Jenkis halálhírét felesége, Raquel Cepeda is megerősítette, és arra kérte a rajongókat, hogy tartsák tiszteletben a család magánéletét ebben a nehéz időszakban.

Az 1971. augusztus 22-én Philadelphiában született Jenkins 1989-ben indította el a Graphic Scenes & Xplicit Language című graffiti „fanzint”, vagyis amatőr rajongói magazint. Nem sokkal később pedig már a nagy hatású Beat Down hiphopújságot. 1994-ben társalapítója volt az Ego Trip hiphopmagazinnak, amely 2007-ben elindította a VH1 csatornán futó The (White) Rapper Show című reality sorozatot is.

Dokumentumfilmesként Jenkins a Deadline-nek is nyilatkozott 2015-ben a Sundance Filmfesztiválon, ahol rendezőként debütált a városi divatkultúrát górcső alá vevő, Fresh Dressed című filmjével.

Mielőtt ezt csináltam, újságíró voltam, szóval a történetmesélés rendkívül fontos. És látni azt az elkötelezettséget és tiszteletet, amit a történetmesélők kapnak... Számomra szinte lenyűgöző, hogy mennyi szeretetet és támogatást kapok. Olyankor azt mondom: Hűha, ez nem is rólam szól. A történetről szól, de köszönöm!

– nyilatkozta ekkor a művész a Park Cityben (Utah állam) rendezett eseményen.

A lap megjegyzi, Jenkins íróként és producerként is közreműködött több dokumentumfilmben. Az említett Wu-Tang Clan: Of Mics and Men és a Louis Armstrong's Black & Blues-on túl részt vett a Bitchin': The Sound and Fury of Rick James (2021) és az All Up in the Biz (2023) elkészítésében is.