Az űrbe indul Johann Strauss Kék Duna keringője, a zeneszerző 200. születésnapja alkalmából

A klasszikus darabot a Bécsi Szimfonikus Zenekar előadásában sugározzák majd az űrbe. Az „égi búcsúztatás” május 31-én fog megtörténni, amelyet élőben közvetítenek. Bécsben, Madridban és New Yorkban ingyen élvezhetik majd nagyképernyőn az emberek a vetítést.

Az AP hírügynökség beszámolója szerint a zenét valós időben át lehetne alakítani rádiójelekké, de a tisztviselők szerint az ESA (Európai Űrügynökség) a technikai problémák elkerülése érdekében a zenekar előző napi próbájáról előre felvett változatot közvetíti. Valamint az élő előadás biztosítja majd a kíséretet.

2008-ban a NASA azzal ünnepelte 50. évfordulóját, hogy a The Beatles Across the Universe című számát sugározta az űrbe. Tavaly pedig a Missy Eliott The Rain című dalt a Vénusz bolygó felé. „A zene egészen különleges módon köt össze mindannyiunkat az időn és a téren keresztül. Az Európai Űrügynökség örömmel osztozik a színpadon Johann Strauss II-vel, és megnyitja a jövő űrkutatóinak és felfedezőinek képzeletét, akik egy napon talán az űr himnuszára utaznak majd” – fogalmazott Josef Aschbacher, az ESA főigazgatója.