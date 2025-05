Még csak tizenhárom éves, de már két éve a legnagyobb stadionokban lép fel

Blue Ivy Carter, Beyoncé és Jay-Z elsőszülött lánya szupersztár szülei nyomdokaiba léphet, sőt már lépett is: a kiskamasz még csak 13 éves, de már anyja második világ körüli turnéján vesz részt. A közönség (és az internet népe) két éve láthatta először táncolni a kis Blue-t egy koncerten, a meglepetésperformance azonban csak a kezdet volt: most egy újabb nagyszabású turnéra kísérte el Beyoncét.

Viszlát, Beyoncé, helló, Blue Ivy! Bár bőven élvezhetné a felhőtlen gyermekkort, napjaink egyik legnépszerűbb nepo babyje ismét kő keményen dolgozik: a nemrég startolt Cowboy Carter turnén világsztár édesanyja mellett táncol a világ különböző pontjain. Pont úgy, mint két évvel ezelőtt, csak sokkal profibban és tudatosabban.

Blue-nak már most hatalmas rajongótábora van, a közösségi médiában egymás után osztják meg azokat a videókat, amelyeken Beyoncé már nem is szerepel, inkább a lányát kamerázzák a nézők. A kommentelők nem győznek rácsodálkozni a tehetségére és arra, hogy a kis korában sokat csúfolt lány mostanra mennyire hasonlít édesanyjára.

Látványos fejlődés

Két évvel ezelőtt futótűzként terjedtek azok a videók a TikTokon, amelyeken Blue Ivy (Beyoncé és Jay-Z akkor 11 éves lánya) egyszer csak feltűnik anyja mellett a Renaissance turné párizsi állomásán. A kislány a MY POWER című dalra táncolt, és vegyes kritikákat kapott a debütálásra. Míg sokan büszkék voltak rá, hogy Európa egyik legnagyobb színpadán lépett fel, többen kritizálták a tánctudását.

Blue azonban nem hagyta, hogy a negatív kommentárok eltántorítsák. Tovább gyakorolt, és a turné többi állomásán is fellépett. Egyre magabiztosabb és felszabadultabb lett, idővel a napszemüvegét is levette, és a mozgása is javult.

Blue Ivy karrierje: Blue Ivy nem először kerül a rivaldafénybe: 2021-ben Grammy-díjat kapott a legjobb videóklip kategóriában a Brown Skin Girl című klipért. (A dalt Beyoncé és SAINt JHN adta elő.) Ezzel ő lett a második legfiatalabb Grammy-díjas, a legfiatalabb BET-díjas és a legfiatalabb MTV Video Music Award-győztes. 2023-ban részt vett a Renaissance turnén, 2024-ben szerepelt az NFL karácsonyi műsorában, illetve ő kölcsönözte Kiara hangját a Mufasa: Az oroszlánkirály című musicalben is. 2025-ben a Cowboy Carter turnén lép fel édesanyjával.

A rajongók alig várták, hogy visszatérjen a Cowboy Carter turnén. A 13 éves lány (természetesen) ezen a turnén is fellép, ráadásul sokkal többet szerepel, mint két évvel ezelőtt. Nemcsak az America Has a Problem alatt mutatja meg tehetségét, de Beyoncé egyik legkorábbi slágere, a Deja Vu táncszünetében is megállja a helyét.

Negatív hozzászólásokat ezúttal alig találni a videók alatt, pozitívakat annál inkább: „Városról városra látható rajta a fejlődés. Még soha nem voltunk szemtanúi ilyesminek” − írta egy felhasználó. „Miért van Beyoncé ott a lánya koncertjén?” − így egy újabb komment. „Talán az egyetlen nepo baby, aki sz@rrá dolgozza magát, hogy ott tartson, ahol. Ennyi idősen ilyen elkötelezett, precíz és tehetséges. Minden tiszteletem az övé!” − olvasható egy másik hozzászólás.

A rajongók a Redditen is megvitatták Blue előadását, ahol az egyik felhasználó ezt írta: „Imádom látni a fejlődését táncosként, lenyűgöző!” Amire ezt a választ kapta: „Igaz?! Annyira sokat nőtt az önbizalma, mióta először táncolt az anyukájával. Imádom látni a fiatal hölgyeket, akik magabiztosak és sikeresek. Minden anya ezt szeretné a lányainak.”

Blue Ivy kapcsán sok hozzászóló a lány szépségét, valamint anyjához való megtévesztő hasonlóságát hangsúlyozza. Ez azért szokatlan, mert már egészen kicsi korától kezdve kritizálták, mivel korábban nagyon hasonlított az apjára. (Még a Vanity Fair újságírója is nyíltan csúfolta az akkor 7 éves kislányt.)

A lányban sokan Sasha Fierce-t (Beyoncé csillogó, szókimondó és érzéki alteregóját) vélik felfedezni, ugyanis arckifejezései és mozdulatai kísértetiesen hasonlítanak azokra a mozzanatokra, amelyeket Beyoncé Sasha Fierce „bőrébe bújva” produkált.

Beyoncé konkrétan megszülte Sasha Fierce-t

− írja Blue videói alá több kommentelő.

Tina Knowles ellenzi a sztárságot

Bár úgy tűnik, tudatosan építi fel a karrierjét, nem mindenki szeretné, ha a lányból sztár lenne. Nagymamája, Tina Knowles nemrég az Extrának beszélt a lány szerepléséről. Mint mondta, számára a legfontosabb látni, hogy Blue önbizalma napról napra nő. „Blue magas, és ez nagyszerű. Mindig azt mondtam neki, hogy »Állj magasan, mert a nagymamád is mindig magas akart lenni«, de ő még mindig kicsit görnyedt. Igaz, már megvan a modellpóz, és ő is büszkén, magabiztosan lépdel. Ez a legfontosabb dolog számomra.”

A büszke nagymama azonban reméli, hogy Blue-ból nem lesz popsztár.

Azt kívánom neki, hogy bárcsak valami mást csinálna. Remélem, hogy nem megy a szórakoztatóipar felé, mert az szerintem hatalmas áldozat. Ha azonban ezt választja, én ott leszek az első sorban, ordítva és szurkolva, de remélhetőleg valami mást választ.

A családi biznisz azonban, úgy tűnik, nem áll meg, hiszen Blue Ivy mellett húga, a 8 éves Rumi is megjelent a színpadon.

„Rumi minden este azt mondta nekünk a Renaissance turné alatt, hogy »Készen állok, készen állok, hogy kimenjek oda«, mi pedig azt mondtuk neki, hogy majd legközelebb” − emlékszik vissza a nagymama, és valóban:

Blue mellett már Rumi is része a turnénak, a Protector című szám közben csatlakozik a produkcióhoz.

Beyoncé is féltette lányát a színpadtól, végül azért engedte meg Blue-nak, hogy csatlakozzon hozzá a turnén, mert látta, hogy a kislány mekkora önbizalmat szerzett a színpadon. Az énekesnő szerint kisebb lánya, Rumi is sokkal magabiztosabb lett, amióta ő is szerepelhet a koncerteken néhány perc erejéig.

Rumi majd kicsattant az izgalomtól az első néhány koncerten, hatalmas vigyorral integetett a közönségnek. A vicces kommentelők szerint Blue és Beyoncé a koncert után „elbeszélgetett a kislánnyal”, a mémek pedig azonnal elárasztották a netet. Úgy tűnik, Rumi mosolya azóta nem olyan őszinte…

Blue Ivy egyébként a kommentelők szerint énekelni is tud, csak édesanyja még szándékosan kímélni akarja lánya hangját. Ha ez az állítás igaz, a kiskamasz pedig a tánc mellett az éneklés terén is remekel, akkor minden popsztár felkötheti a gatyáját. Elvégre Beyoncé is (csak) 16 éves volt, amikor a Destiny’s Child tagjaként híressé vált…

(Borítókép: Blue Ivy Carter 2023. augusztus 11-én Atlantában, Georgia államban. Fotó: Kevin Mazur / WireImage / Parkwood / Getty Images)