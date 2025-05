Egy csapat tanonc, akik visszaadták a jövőbe vetett hitet

Még csak újszülött időszakát éli a StudioU, de már egészen testet öltött az alkotói kör hangulata, világa, szakmai formája. A színi stúdióban profi színészek és zenészek dolgoznak fiatal, 13–18 éves diákokkal, hogy kihozzák belőlük emberileg és művészileg is a legtöbbet. Koncentrációs feladatok, szövegtanulás és elemzés, zenei képzés és mozgásszínházi feladatok is előkerülnek, az alapok,

amelyekkel egy fiatal aspiránsnak rendelkeznie kell, hogy később megmérettethesse magát a színház világában.

A stúdió azonban nem ezért emelkedik ki a legtöbb hasonló kezdeményezés, friss vagy akár évtizedes múltra visszatekintő tanoda közül. Olyan emberi értékek is megjelennek, amelyek összetartást, egymásba és jövőbe vetett hitet teremtenek. De nemcsak a diákokban, hanem mindazokban is, akik részesévé válhatnak ennek a körnek.

Terepgyakorlat

Elhéveztünk Kaszásdűlőre, ahol a panelbástyák gyűrűjében szinte rögvest látótávon belülre került – ki gondolná – egy kis ékszerdoboz. A helyi kulturális központ a szocializmusból visszamaradt, kötelező lakóövezeti elemnek tűnt, mint számos más művelődési ház, belépve azonban meglepő élmény fogadott.

Apró büféje mellett a falak tele voltak festményekkel kortárs alkotóktól, másutt pedig azok a fotók virítottak, amelyek a 3K-ban fellépett, a hazai színházi és zenei világban elismert művészeket ábrázolták – többen aláírás is díszelgett.

Színházterme szintén felülmúlta a várakozásaimat. Színpadtechnikájával és felosztásával (fények, hangszórók, takarások, járások) számos nagy színház kamaratermét túlszárnyalta. Kezdett egyértelművé válni, hogy ha a képzés is annyira jól működik, amennyire azt a közeg ki tudja szolgálni, akkor itt valami izgalmasat fogunk látni.

Amikor helyet foglaltunk a széksorokban, a StudioU tanoncai épp az évzáró ajándékokat adták át a tanároknak.

A diákok beszédeket mondtak, és minden oktatónak személyre szabott meglepetésekkel készültek, amelyek tényleg meglepetésnek bizonyultak. Volt tanár, akinél annyira betalált az ajándék, hogy egy percig nem is tudta eldönteni, óriási véletlennel van dolga, vagy tényleg ennyire kiismerték őt egy évad alatt.

15 Galéria: StudioU a a Kaszásdűlői Kulturális Központban Fotó: Papajcsik Péter / Index

A közös szórakozásra azonban nem volt tengernyi idő, hiszen kint már egyre nagyobb számban várakoztak szülők, barátok, családtagok, különféle érdeklődők. Sokak kíváncsian várták, hogy mit hozott létre egy csapat diák bő fél év alatt. Korábban nem ismerték egymást, vasárnaponként 10 és 14 óra között összegyűltek, hogy különféle színházi feladatokat, gyakorlatokat végezzenek.

A rappelő sógornők

Az ajtókat kinyitották, a széksorok lassan megteltek, majd Csiby Gergely, a StudioU megálmodója vette magához a szót. Elmondta, hogy nem egy összefüggő darabot fogunk látni, hanem egyfajta nyílt óra jelleggel betekintést nyerhetünk abba, hogyan telt a 2024–2025-ös tanévük, milyen feladatokat végeztek el, és ennek mi lett az eredménye.

Minden tanár külön dolgozott a mintegy 15 fős csapattal.

Elsőnek Gréczy Balázs színész-zeneszerző mutatta be a közös munka eredményét, aki egy dalt készített a tanulókkal. A zenei alapot három diák adta, akik közösen játszottak a színházteremben kihelyezett pianínón, közben a többiek a színpadon énekeltek és rappeltek. Gréczy kiemelte, hogy a szöveget teljes egészében a növendékek írták, a zongoratémát is ők gyakorolták ki, tanárként szimplán útmutatást adott a számukra, hogy a gondolataikat és érzelmeiket, miként tudják a lehető legintenzívebben átadni. Arról is beszélt, hogy amikor először kellett énekelni, sokan alig mertek megszólalni, de ez a fél év bátorságot, magabiztosságot teremtett bennük.

Ezt követően Szántó Balázs, a Vígszínház színésze vette át a vezetést, aki egyfajta mozgás és koncentrációs gyakorlatsort mutatott be a diákokkal. Aki valaha részt vett színházi képzésben, az tudhatta, hogy ezek között több olyan alapgyakorlat is szerepelt, amit ha nem is pont ebben a formában, de sok színésztanonc el kell sajátítson, hogy boldogulni tudjon a pályán. Ilyen a könnyed járás, a tér érzékelése, az egymásra és a környezetre való gyors reagálás, illetve a folyamatos terhelés melletti koncentráció fejlesztése.

Ezek a dolgok nem csupán azoknak válnak javára, akik színházban akarnak majd elhelyezkedni, hiszen a reagálóképesség és a koncentráció az élet számos területén előnyt jelenthet a későbbikben.

Hasonló feladatkörben mozgott Király Dániel színész-rendező is a diákokkal, bár a feladatok bőven eltértek. Koncentrációs gyakorlatok itt is előkerültek, de nagy számban voltak memória és ritmusfeladatok is, amelyek szintén alapkészségek elsajátítását és fejlődését célozták. Itt elég komoly kihívásokkal is szembe kellett nézzenek a tanulók, ami szemlátomást még a nézőket is meglepték. Túlzás nélkül lehet állítani, hogy azokba a feladatokba, amiket a tinédzserek ugrottak meg ebben a szegmensben, rengeteg felnőttnek könnyen beletörne a bicskája.

Emellett már improvizációs, színészi feladatokat is kaptak a növendékek, így egyre jobban közeledtünk a bemutató záró etapjához.

Ugyanis a felsorolt készségek végeredményben ahhoz is hozzájárulnak, hogy aki a színház iránt érdeklődik, azt a stúdiós munka közelebb juttassa a céljához, így a képzés során konkrét jeleneteket és darabrészleteket is kidolgoznak a tanulók oktatóik segítségével. A csapat Jakobicz Eszter vezetésével a musical világába is belekóstolt, így zenére, kellékeket használva összeraktak egy koreográfiát is, amit bemutattak a vendégeknek. A laza, játékos, mégis a ritmusra és zenei egységre szigorúan figyelő produkció szintén egy teljesen más színt hozott nyílt órán. Ezt a vonalat Csiby Gergő vezette, Sogornők színdarabból kiemelt jelenetsor tette egésszé.

A színész egy rendes, színházi próbát idéző folyamatban instruálta a diákokat a vendégek szeme láttára. Egyes jeleneteknek többször is nekifutottak, kipróbálták különböző intenzitással, eltérő formákban megvalósítva. Itt egyszerre visszatért az improvizáció fontossága, a koncentráció és az alkalmazkodási készség jelentősége, de mivel szövegtanulás és a konkrét darab adta keretrendszer volt, így a tanulók megismerkedhettek a színészmesterség egy könnyedebb, de valóságos arcával.

Új évad, új nevek

Látványos és pozitív visszacsatolás volt, hogy a nézők nem csak azért ülték végig az egész, két felvonásba sűrített évadbemutatót, mivel kellemetlen lett volna elhagyni a termet félúton, hanem azért, mert érezhető volt rajtuk a meglepettség és az érdeklődés. Ezt elismerő bólintások, néhol pedig nagy nevetések és egyszer-egyszer még nyílt színi taps is mutatta. A siker visszatükröződött a diákokon, akikben a megnyugvás, a közös munkára való büszkeség és az öröm váltakozott, ahogy törekvéseik gyümölcse beérett.

Az igazi érdekesség azonban csak ezután jött. Amikor a bemutató végével minden vendég elhagyta a termet, és csupán néhányan maradtunk a StudioU tanáraival és diákjaival, végigment egy évértékelő kör. Minket is meglepett, hogy mennyire őszinte és szenzitív dolgokat meséltek el egymásnak a diákok az év közbeni tapasztalatokról, korábbi élményeikről hasonló színjátszó körökben, csalódásaikról és sikereikről.

Többen is elmondták, hogy úgy érzik, életre szóló barátságok köttettek ezalatt a bő fél év alatt.

Volt, aki sírva, más nevetve idézte fel a közös pillanatokat, amelyek mindenkiben nyomot hagytak. Mi is ott ültünk a kollégával, és azon töprengtünk, hogy odakint van egy koránt sem barátságos világ, ahol egymást érik a nagyobbnál nagyobb katasztrófák, miközben olyan itt, mint a béke szigetén, ahol az ember önmaga lehet, és ez annyira boldoggá teszi, hogy majd elsírja magát. Ezek a diákok még a hétköznapjaikban, a középiskolában is meg kell verekedjenek a képmutatással, a kiközösítéssel, a pitiáner hatalmi harcokkal, a hétköznapok teljesen szükségtelen rosszával. Aztán eltelik a hét, és vasárnap összejönnek és csak azt kell tenniük, ami tényleg boldoggá teszi őjet.

Amikor pedig ez az érzés találkozik azzal, hogy valaki elsajátíthat egy olyan tudáscsokrot, amely alapvető szükséglet, ha valaki a színházban akarna elhelyezkedni, de sok aspektusa az élet bármely területén is hasznosítható, akkor az valódi win-win szituáció.

Látható volt a várakozás a diákokon, hogy ezt a munkafolyamatot jövőre is folytathassák, Csiby Gergely pedig elmondta, hogy a stúdió ősszel megkezdi második évadát. Céljuk, hogy mélyebben elmerülhessenek a színészet rejtelmeiben, akár komplexebb darabok, darabrészletek is szülessenek, továbbá húsz fősre bővítsék a csapatot, amibe bárki jelentkezhet 13 és 18 éves kor között.

A StudioU alapítója azt is elmondta nekünk, hogy ebben az évben Ember Márk és Barabás Éva is megjelent vendégoktatóként, de jövőre szeretné tovább bővíteni a tanári gárdát. A diákok az évzárón túl egyszer még találkoznak nyáron az Equus Kör Önfejlesztő Lovastáborban, amit szintén Csiby Gergely szervez, majd szeptember hetedikén elstartol az új évad, ami ugyanúgy vasárnaponként 10 és 14 óra között várja a növendékeket.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)