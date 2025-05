Demeter Szilárd: Ha felmarkolod a zsét, ne játszd a szabadságharcost

Újabb markáns megszólalással jelentkezett Demeter Szilárd, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke. A közösségi médiában közzétett bejegyzésében a közelmúltban felerősödő, kormánykritikus művészi nyilatkozatokra reagált – elsősorban a popkultúra szereplőit bírálva a politikai állásfoglalásaik hitelességét és következetességét kérve számon.

„Tele van az ellenzéki média azzal, hogy popkulturális előadóművészek kormányellenes hevülettel szólalnak meg” – kezdte bejegyzését Demeter Szilárd, majd rögtön hozzáteszi: alapvetően nincs problémája ezzel, hiszen „szólásszabadságban élünk, tehát joguk van hozzá”. A kulturális közszereplők nyilvános véleménynyilvánítását azonban nem tartja mentesnek a kettős mércétől.

Csak akkor a kormánypárti megnyilatkozásokat se tessenek propagandának minősíteni, mert az úgy nem megy, hogy ami az egyik oldalon szabaccságharc, a másikon propaganda

– fogalmazott Demeter Szilárd, aki szerint a közéleti vita színtere nem csupán Magyarország. Ennél a résznél egy amerikai példát is hozott arra, hogy a popkultúra nem feltétlenül döntő tényező a politikai eredmények szempontjából.

Ha a szórakoztatóipar döntene a választásokon, akkor az Amerikai Egyesült Államok elnökét ma nem Donald Trumpnak hívnák, ölég sok celeb sorakozott fel ellenében

– tette hozzá.

Szerinte ez az állítás a 2016-os amerikai elnökválasztásra utal, amikor Hollywood szinte teljes egésze Hillary Clintont támogatta, mégis Donald Trump győzött. Demeter Szilárd ebből arra következtet, hogy a választók – szemben a közéleti celebritásokkal – „a maga élete és érdeke szempontjából igyekszik racionális döntést hozni.”

Demeter Szilárd megfogalmazása szerint ez a képviseleti demokrácia lényege, vagyis a t. művész hölgyek és urak nem helyettünk döntenek”. „Amit mond, az az ő véleménye. És ez rendben is van. Csakhogy.

Ha nekem nem tetszik egy rendszer, akkor elvszerűen a nekem nem tetsző rendszer kínálta lehetőségekkel és előnyökkel nem élek. Ha úgy gondolom, hogy nem szakmai, hanem politikai alapon bírálnak el pályázatokat, akkor nem indulok el a pályázaton, hiszen alapból tisztességtelennek tartom. Ilyenek. Ha viszont fölmarkolod a zsét, majd utána elküldöd melegebb éghajlatra a kormányt, mert éppen olyan a közhangulat, vagy nem tudsz ellenállni az elvtársi nyomásnak, akkor nem szabaccságharcos (sic!) vagy, hanem megélhetési agitpropos. Konjunktúralovag.

– vélekedett Demeter Szilárd, aki pozitív példaként említi Bródy Jánost és Nagy Ferót, akik szerinte évtizedek óta következetesen képviselik világnézetüket – függetlenül a politikai erőviszonyoktól. Bejegyzésének közvetett aktualitását azonban azok az esetek adták, amelyek az utóbbi hetekben uralták a közéleti vitákat.

Következetesség, saját világnézet

Caramel, a Fonogram-díjas énekes a napokban jelentette be, hogy nem lép fel a kormány által finanszírozott rendezvényeken. Döntését azzal indokolta, hogy nem tudja összeegyeztetni az értékrendjével azt, ahogyan a hatalom bánik az emberekkel és a kultúrával. A bejelentés komoly visszhangot váltott ki, különösen azok körében, akik korábban látták őt állami eseményeken fellépni. Az énekesnek „Ki a Tisza vizét issza, saját levét issza vissza!” közmondással üzent Hoppál Péter Facebook-oldalán, a bejegyzéséhez pedig megosztott egy közös szelfit is az énekessel, ami még 2022-ben készült Pécsett, az országgyűlési választások kampánynyitó rendezvényén.

Lengyel Tamás színművész – aki korábban a Katona József Színház tagja volt, és ma is rendszeresen megszólal közéleti kérdésekben – hasonló álláspontot képvisel. Egy közelmúltbeli interjúban élesen bírálta a kormány kultúrpolitikáját, és szolidaritást vállalt azokkal a művészekkel, akik „nem kérnek a rendszerből”. Ő is azon a véleményen van, hogy a szakmaiság helyett politikai lojalitás alapján történnek döntések a kulturális szférában. A Quimby énekese, Kiss Tibi is az összefogás mellett tette le a voksát budapesti koncertjén, amikor arra kérte a rajongókat, hogy tartsák meg magukban az elfogadást és a szeretetet.

Demeter Szilárd bejegyzése tulajdonképpen ennek a jelenségnek – a rendszerkritika és az állami támogatás egyidejű jelenlétének – a hitelességi kérdéseire reflektál. Szerinte nem a véleménynyilvánítással van gond, hanem a kettős mércével. Úgy véli, ha valaki elutasítja a rendszer értékeit, azt ne csak szavakban, hanem tettekben is tegye meg. A bejegyzés lezárásaként kiemeli: „Ha már politizálsz, akkor valahogy így, következetesen, saját világnézeted alapján.”

(Borítókép: Demeter Szilárd 2024. február 28-án. Fotó: Kaszás Tamás / Index)