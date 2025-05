Van, akinek semmi baja, mégis úgy kel fel reggel, hogy nem akar élni

Gyakran kérdezgették „a második száz évét” kezdő orvost, mi a hosszú, egészséges, boldog élet titka. A futás? A pilates? Vagy hogy nem eszik édességet? Ő pedig elmondta, hogy nem, nem fut, néha pilatesezik, sütit pedig szokott enni. Sok olyan pácienst kezelt, akik belebetegedtek a tökéletes étrend megtalálásába, és mind abban reménykedtek, hogy Gladys McGarey majd megmondja nekik, mit tegyenek a turmixukba.

Nos, a százéves orvos sem találta meg a hosszú és egészséges élethez vezető titkos hozzávalót – olyat legalábbis nem, amit bele lehetne tenni egy turmixgépbe. Amit viszont talált, annak semmi köze a vitaminokhoz és az étrend-kiegészítőkhöz. A kulcs a nézőpontváltásban van.

Megtalálni a bennünk lévő életerőt

Sok minden ismerős lehet már a sokat tapasztalt olvasónak abból, amit Gladys McGarey A jól megélt élet című könyvében leír saját holisztikus gyógyítási szemléletéről. Igen, ismerjük és sokszor hallottuk már ezt a kifejezést is, és hajlamosak vagyunk valami ezoterikus turpisságnak gondolni, de végeredményben tényleg arról van szó, hogy az egész embert kellene nézni egy-egy betegség vizsgálatakor, hiszen ki tudja, hol a probléma gyökere, és – ezt már én teszem hozzá – nem egyenként beutalgatni a különböző osztályokra, szakorvosi rendelésekre: ezt a Canossa-járást mindannyian ismerjük.

A teljességhez pedig – szeretjük, vagy sem – hozzátartoznak a lelki aspektusok is.

De azzal, hogy az elme hatással van a testre, nem azt mondja a szerző, hogy a páciens maga idézte elő a betegségét, és ha van mit tanulnia a szenvedésből, az nem azt jelenti, hogy valamilyen módon „megérdemelte”. Gladys McGarey annyit állít, amit szerinte minden jó orvos tud, hogy bár ők – jó esetben – mindent megtesznek a betegért, törődnek vele és kifejezik az együttérzésüket, a valódi gyógyulás belülről fakad.

Sokan élnek együtt betegségekkel, akár nagy fájdalmak között, miközben továbbra is örömmel kapcsolódnak életük céljához. Mások betegség nélkül is úgy kelnek fel reggel, hogy nem akarnak élni

– írja Gladys McGarey. Mindebből pedig azt szűri le, hogy az egészségnek és a boldogságnak az a lényege, hogy erős kapcsolatban legyünk a bennünk rejlő életerővel, és érezzük, hogy illeszkedünk a körülöttünk lévő világba.

Hat titok

Ez hangozhat közhelyesnek, és amolyan „nesze semmi, fogd meg jól” bölcsességnek, a 103 évet megélt doktornő azonban részletesen is kifejti, mire gondol. Hogyan tudunk az élet felé fordulni, és olyan dolgokat felírni magunknak terápiaként, amelyek örömet okoznak? Mindennek pedig tudományosan is bizonyított hatása van. Hat titkot sorol fel, és miután kifejti, mire is gondol, ad egy sor egyszerű gyakorlatot – amelyek valójában a mindennapokba illeszthető szokások –, hogy mindezt el is tudjuk mélyíteni:

1. Okkal vagy itt

2. Az élet állandó mozgásban van

3. A szeretet a legerősebb gyógyszer

4. Soha nem vagy igazán egyedül

5. Minden a tanítómestered

6. Szórd szét a kincseid

Ezek egyben a könyv nagyobb egységei, amelyeken belül számos történetet olvashatunk Gladys McGarey hosszú és kalandos életéből, nagyon sok tanulsággal. Ezekben a történetekben vannak kudarcok, fájdalmas pillanatok a saját és mások életéből – leírja például a saját válását, és azt, hogyan tudott ebből felállni –, de a doktornő azt javasolja, ne harcoljunk az élettel, hanem fogadjuk tárt karokkal, még a nehézségek idején is. Az utolsó nagy fejezet címe pedig külön is megdobogtathatja a magyar olvasók szívét, hiszen Weöres Sándor Tíz lépcső című versét juttatja eszünkbe („Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad.”), talán a fordításnak köszönhetően is.

Térkép az élet teljességéhez

„Amikor először találkoztam Gladys doktornővel, rögtön tudtam, hogy korunk egyik legnagyobb gyógyítójával és bölcsével van dolgom. Rendkívül mély az emberismerete, született gyógyító, akiből ritka melegség árad, és aki nehéz utat bejárva tett szert a bölcsességére.

Világszinten is úttörő munkája alapjaiban formálja át az egészséggel és gyógyítással kapcsolatos elképzeléseinket.

Könyve térképet ad ahhoz, hogy miként élhetjük meg az élet teljességét, és érkezhetünk meg az egészséges öregségbe, miközben a saját példájával hitelesíti mindazt, amit tanít” – írta róla dr. Mark Hyman, a funkcionális orvoslás világhírű képviselője.

A jól megélt élet gyakran olyan tanácsokat ad, amelyeket valójában mi magunk is tudunk. Olvastunk más sokat önbecsülésről, a bennünk rejlő bölcsesség megismeréséről, és arról is, milyen lehetőségek nyílnak meg, ha mélyen tudunk kapcsolódni önmagunkhoz és ezen keresztül a világhoz, de mindezt a mindennapok szorításában gyakran elfelejtjük, vagy nehezünkre esik megvalósítani. Pedig mindannyian emlékszünk olyan pillanatokra, amikor valami olyan öröm ért minket, hogy szinte szárnyaltunk – nos ezek megtalálásához, felidézéséhez ad praktikus tanácsokat a könyv.

És miért is ne próbáljuk ki Gladys McGarey módszerét? A kötetét olvasva kedvet kaphatunk ahhoz, hogy tegyünk magunkért, még ha néha az ágyból is nehéz kikelni reggelente.

Dr. Gladys McGarey: A jól megélt élet

Fordította: Bakonyi-Tánczos Vera

Kulcslyuk Kiadó, Budapest, 2025

268 oldal

