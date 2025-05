Június 1-jén hivatalosan is megnyílik az idei SopronFest. Budapest Bár koncert, kiállításmegnyitók, podcast beszélgetések Vitray Tamással, Rakovszky Zsuzsával, Cserbik Ritával és Lovasi Andrással, valamint egy különleges vacsora Rákóczi Ferivel is az egész napos programsorozat részei. A SopronFest fókuszában idén a boldogság áll. 75 helyszínen több száz esemény várja városszerte a fesztiválozókat.

Június 6. és 8. között a Lővérekben a hazai kedvencek mellett Parov Stelar, TimmyTrumpet, Worakls, Dub FX és az Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay is színpadra lép. Június 1-jén a Kárpáti Malomban Balla András kert- és tájépítész, fotóművész, akadémikus, Esztergom MJ. város Pro Urbe díjas díszpolgárának Kert című fotókiállítását Fábián László nyitja meg 11 órakor, majd a Malmoziban levetítik S. Kárpáti György Ballada című portréfilmjét Balla Andrásról.

Az Ortodox Zsinagógában 15 órakor nyílik Üvegeseszter Botanika című tárlata. Különleges rovarok, növények és bogarak kelnek életre festményeken, fényfestéssel kiegészítve. A Telekom Podcast Fest keretében 15 órától a Soproni Egyetem Ligneumában Radnai Péter Vitray Tamással beszélget, míg este a hivatalos megnyitó Boldog Fesztivált! címmel zajlik a Kultúrpresszó Teraszon, Horváth Gergely vendégei Rakovszky Zsuzsa, Cserbik Rita és Lovasi András lesznek.

A Liszt Központ Munkácsy termében két tárlat is nyílik. A Bodó Galéria Bornemisza László izgalmas, mesevilágot idéző életművét mutatja be. A Lobenwein Galéria pedig Nekem a Balaton címmel húsznál is több alkotó munkáit sorakoztatja fel, amelyek kivétel nélkül a magyar tengert ábrázolják. A kiállításokat a Best of Balaton nagykövete, Ördög Nóra és a VisitBalaton365 elnöke, Princzinger Péter nyitja meg.

A Várkerületen a Mária-szobor tövében felépülő színpad mellett Boldogság címmel nyílik kiállítás. Cserbik Rita, Kovács-Gombos Gábor, Shane 54, Szurcsik József és Weiler Péter egy-egyboldogsághoz kapcsolódó alkotással készül, melyeket nagy méretben és eredetiben is kiállítanak. Az eredeti alkotások a Kultúrpresszó teraszán felépülő podcast stúdió belső falain lesznek láthatóak. Ugyanezen a helyszínen

„A hűség városa” címmel először csodálhatjuk meg azokat a hatalmasszíveket, amelyeket a 2024-es SopronFest alkalmából Bereczki Kata, Bukta Imre, ef. Zámbó István, Labrosse Dániel, Mascher Róbert, Sibitka Panni, Soós Nóra és Weiler Péter alkotott.

Első alkalommal mutatkozik be önálló tárlattal szülővárosában a világhírű fotográfus, Esther Horvath. A World PressPhoto máig első és egyetlen női magyar díjazottja az utóbbi években a norvégiai Spitzbergákon, a világ legészakibb pontján működő nemzetközi tudományos kutatóbázison dolgozik, mely a globálisfelmelegedés epicentruma. A Sarkvidéki Éjszaka Csillagai dokumentarista képanyaga és történetei a sarkvidéken zajló mindennapi életet és tudományos kutatómunkát mutatja be.

A Kultúrpresszó Teraszon délután a Neuschl Armand – Barakonyi Brúnó Duó, a Várkerületen a Yahamo Brass Band koncertezik. A privát séták keretében DJ Jokóval bringázhatunk, valamint Kiss Róbert Richard Prima Primissima-díjas újságíró A ledobott traktortól a világháborúig címmel tart megismételhetetlen sétát, a soproni erdőben pedig pontvadászat vár mindenkit. Rákóczi Ferivel és Erhardt Zolival Tele hassal, boldogan vacsorázhatunk. A városszerte programok keretében jógaórák, impro és Zsubrits Katalin előadásában Opera és Pezsgő koncert várja az érdeklődőket.

Az ünnepélyes megnyitó 19.30-kor kezdődik a Mária-szobornál. Dr. Farkas Ciprián polgármester és a SopronFest főszervezőinek beszédei után a Budapest Bár Lovasi Andrással, Behumi Dórival, Frenkkel és Szűcs Krisztiánnal lép színpadra. Az idén indult Best of Sopron 2025-ös ajánlatait is itt mutatják be.