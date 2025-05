Cetlikre rajzolt a londoni magyar barista, festményei ma milliókat érnek

Bozó Szabolcs Londonban élő és alkotó művész 2019 végén robbant be festményeivel a kortárs művészeti piacra. New York, Velence, Kína, Brüsszel és London után első önálló kiállítása Magyarországon a Liget Budapest Projekt programkínálatában, a NEO Kortárs Művészeti Térben a Millennium Házában látogatható 2025. május 29-étől. A kérdést neki is szögeztük, amint lehetőségünk nyílt rá: miért kellett ennyit várnia a hazai közönségnek arra, hogy Magyarországon is láthassák alkotásait. Villáminterjú következik.