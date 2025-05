Átverte a fél világot, egyre több támadást kap az Eurovíziós Dalfesztivál győztese

Érdekes fordulatot vett Damiano Davidnak, a Maneskin frontemberének – és a 2021-es Eurovíziós Dalfesztivál győztesének – pályafutása. A szólókarrierbe kezdett előadó lényegében maga mögött hagyta a rock and rollt, és fejest ugrott a popzene világába – a váltással azonban sokan nem értenek egyet. Mi több, pózerként, önmagát Hollywoodnak eladó „Harry Styles-másolatként” hivatkoznak az olasz énekesre, aki néhány éve még a világ tetején ült.

Bár a legnagyobb fanatikusokat derült égből villámcsapásként érhette az imidzsváltás, Damiano – saját elmondása szerint – mindig is a popzenével szimpatizált, abban érezte magát otthon. A képlet azonban ennél összetettebb, sokan az énekes magánéletét (is) belevonták a sztoriba, mondván, az amerikai színész-énekesnővel, Dove Cameronnal való kapcsolata okozhatta a váltást.

Viszlát, Maneskin, viszlát, Olaszország!

A Maneskin nevű rockegyüttes Olaszországban már 2017-ben befutott, Európában – később pedig az egész világon – azonban csak 2021-ben, az Eurovíziós Dalfesztiválon való részvételnek és győzelemnek köszönhetően vált ismertté. A csapat frontembere az akkor 22 éves Damiano David volt, aki zenésztársaival, Ethan Torchio dobossal, Thomas Raggi gitárossal és Victoria De Angelis basszusgitárossal egy szempillantás alatt belopta magát a nemzetközi közönség szívébe.

A zenekar egyre népszerűbb és népszerűbb lett, az eurovíziós Zitti e buoni mellett felpörgött az I Wanna Be Your Slave és a Beggin' feldolgozásuk, de az olasz nyelven írt Coraline is. Az olasz számokat azonban hamarosan felváltották az angol nyelvű dalok. A 2023-as Rush! című lemezen szintén az angol szerzemények domináltak. A Maneskin Budapestre is eljutott, 2023 májusában adott koncertet a Papp László Sportarénában, amelyen az Index is ott volt. Akkor még nem sejtettük, hogy hamarosan véget ér egy korszak, Damiano pedig otthagyja az együttest, na meg Olaszországot is.

Bár hivatalosan nem lépett ki a zenekarból, Damiano David tavaly szólókarrierbe kezdett,

a döntésen állítólag már régóta gondolkodott. Az előadó tavaly önálló Spotify- és YouTube-profilt nyitott, és bejelentette első szólóprojektje, az Everywhere megjelenését. Világossá tette, hogy a Maneskintől függetlenül akar bemutatkozni.

Az amerikai sztárrendszerbe egyre inkább beilleszkedő Damiano radikális változáson ment keresztül mind külsejét, mind a zenéhez való hozzáállását tekintve.

A nevem Damiano David. 1999-ben születtem Rómában, Olaszországban. Szeretem a zenét, a művészeteket és a nőket. Imádom a szép ruhák érzését és egy jó parfüm illatát. Életem során voltam már tolvaj, hazug, szerető és alakváltó. Beutaztam a világot, hogy megtaláljam a hangomat, hogy végül ott kössek ki, ahol minden kezdődött. A nevem Damiano David. És ma van életem első napja

– mondta az önálló csatornájára feltöltött első klipben.

A Maneskin frontembere 24 évesen költözött Los Angelesbe, hogy elindítsa szólókarrierjét. Debütáló szólóalbuma, a Funny Little Fears 2025 májusában jelent meg. Az átállás eleinte kihívást jelentett az énekes számára, az élményt „ijesztőnek” és „kulturális sokknak” nevezte, hozzátéve, hogy nehéz volt megtalálni a helyét a városban.

Bár a költözés fő oka a karrier volt, a magánélete is szerepet játszott benne.

Damiano a Maneskin-korszak alatt (2017 és 2023 között) egy olasz lánnyal, Giorgia Solerivel járt. Az aktivista, író és influenszer a női egészség – különösen az endometriózis és a vulvodínia – kapcsán sokszor felszólal a közösségi médiában. Giorgia Soleri nyíltan beszél az említett krónikus betegségekkel folytatott személyes küzdelmeiről, és arra használja platformját, hogy felhívja a figyelmet a női egészséggel kapcsolatos társadalmi tabukra, és megkérdőjelezze őket. 2022-ben jelent meg La Signorina Nobody című verseskötete, amely a fájdalom, a mentális egészség és az önazonosság témáit járja körül.

A nő hangsúlyozta, hogy kapcsolatuk a kölcsönös megértésen és tiszteleten alapult, ő pedig a szexuális szabadságban és befogadószemléletben találta meg a szépséget. Az aktivista ellen 2023 elején online zaklatási kampány indult, ami arra kényszerítette, hogy ideiglenesen deaktiválja a közösségimédia-fiókjait. A kritikusok az egészségi problémái és az énekessel való kapcsolata miatt vették célba.

2023 júniusában elterjedt egy videó a neten, amelyen Damiano egy másik nővel csókolózik. Bejelentették szakításukat, és tisztázták, hogy nem történt megcsalás, mivel már napokkal korábban, barátságos körülmények között szétváltak.

Az új nő

A szókimondó, lázadó olasz lány után Damiano összeállt egy amerikai színésznővel, Dove Cameronnal, aki jelenleg is Los Angelesben él és dolgozik. A pár először a 2022-es MTV Video Music Awardson találkozott, a Maneskin pedig néhány hónappal később meghívta Dove-ot az együttes új albumjának megjelenési eseményére, igaz, az énekesnő nem tudott elmenni a bulira. Útjaik a 2023-as VMA-n is keresztezték egymást, ahol Damiano meghívta Dove-ot a zenekar Madison Square Gardenben tartott koncertjére. Dove Damianót „1950-es évekbeli úriemberként” jellemezte, kiemelve figyelmességét és tiszteletteljes viselkedését. Az első randevú után a kapcsolatuk gyorsan fejlődött, amit nyilvános megjelenéseik is tükröztek. Dove többször is dicsérte Damiano személyiségét, „a legjobb embernek” nevezte, akivel valaha találkozott.

Az olasz énekes több interjúban is úgy jellemezte a színésznővel való kapcsolatát, mint a legegészségesebbet, amelyben valaha is volt, ugyanakkor kiemelte, hogy fontos egyensúlyt tartani a magánélet és a zenei karrier között. Az új lemezen több dal is ezt a kapcsolatot állítja a középpontba. Damiano a The First Time című dallal kapcsolatban azt nyilatkozta, ez a szám tükrözi barátnője iránt érzett mélységes szeretetét és csodálatát. Igen ám, csakhogy a rajongók azonnal kiakadtak több dalszövegen is, amiért azok tiszteletlennek tűnnek az exbarátnővel, Giorgia Solerivel szemben.

Damiano több dalban arról énekel, hogy Dove Cameron előtt „senki volt, nem volt semmije”, illetve az előző barátnőjével „jól érezte magát, de a mostani egy életre szól”. A rajongók szerint azért tiszteletlenek ezek a szövegek, mert Soleri jóban-rosszban, még a hírnév előtt is támogatta az énekest, miközben Damiano az elmúlt időkben több kétes hangvételű nyilatkozatot tett az exbarátnőjéről, különösen a szexuális életükkel kapcsolatban.

A rock and roll sosem hal meg – vagy mégis?

Az új lemez persze nemcsak a szövegek miatt verte ki a biztosítékot sokaknál, hanem a stílusa miatt is. A lemez mentes mindattól, ami híressé (és majdnem tönkre) tette őt: a rocktól.

Az elmúlt években sokat dolgoztunk, és kezdtem elveszíteni a fókuszt... alapvetően boldogtalanná tettem magam, pedig elég jól csináltam

– fogalmazott még tavaly az NME-nek. Mint mondta, minden felesleges dolgot kivágott az ablakon, így jutott el a szólóprojektig. Az énekes tehát jól érzi magát, a TikTokon azonban egymást követik azok a videók, amelyek a régi, maneskines Damianót hasonlítják össze a mostani, „amerikanizált” előadóval. Bár találni néhány pozitív hangvételű kommentet is – főleg az új rajongóktól –, a hozzászólások zöme csalódott, már-már kiábrándult hangvételű. (Még az újságírók is Harry Styleshoz hasonlították.)

„Pali Amerikába költözött, és Olly Murs lett belőle” – írta a videó alá egy kommentelő. „Hadd találjam ki... Los Angelesben él?” – így egy másik. „R.I.P Damiano David, utáltad volna Damiano Davidot” – olvasható egy újabb hozzászólás.

„Már ott tartunk, hogy csak egy pózer volt” – fakadt ki egy másik felhasználó,

amely újabb kommentháborút indított el a videó alatt. Erre a kommentre valaki azt válaszolta, hogy „Damiano egyáltalán nem volt pózer, mindig is popzenét akart csinálni”. „Szóval akkor valóban pózer volt. Miért csinálsz olyan zenét, amit nem szeretsz?” – jött az újabb válasz.

A zenei megújulás személyes átalakulással járt: az énekes öltözködése sokkal visszafogottabb és színesebb lett, sőt már a tetoválásokhoz való hozzáállása is megváltozott, amin szintén kiakadtak a rajongók. „Már nem akarok több tetoválást, utálom őket” – mondta a zenész, aki tetőtől talpig ki van varrva.

„Az egész identitása kamu volt, vagy csak teljesen eladta magát Amerikának. Nem tudom, melyik a rosszabb. Damiano hanyatlását tanulmányozni kellene. Korábban azokat az unalmas popsztárokat szidta, akivé most vált. Azt mondták, a rock and roll sosem hal meg... Vagy mégis?” – fogalmaztak a hozzászólók.

(Borítókép: Damiano David 2025. május 25-én Tokióban. Fotó: Jun Sato / WireImage / Getty Images)