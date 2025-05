Több száz milliós bukáshoz vezetett Demeter Szilárd amerikai álma

Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója összesen 257 millió forintot költött arra, hogy a magyar szépirodalmat az Egyesült Államokban népszerűsítse. Az így megalapított The Continental Literary Magazine végül csak két évet élt meg, mivel azt piac- és országismeret nélkül, a semmiből próbálták meg felépíteni.

Évek alatt több száz millió forintot ölt Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója a magyar irodalom külföldi népszerűsítésébe egy angol nyelvű folyóirattal.

A HVG cikke szerint Demeter nem a kiadókkal egyeztetve próbálkozott: létrehozott egy angol nyelvű irodalmi folyóiratot, majd azt kivitte az amerikai piacra, bízva abban, hogy majd a kiadók személyesen keresik meg az írókat, hogy a saját felületeiken is bemutathassák az írásaikat.

A lap szerkesztésére Demeter Jászberényi Sándor író-haditudósító-újságírót kérte meg, aki elfogadta az ajánlatot, és teljesen szabad kezet kapott. A negyedévente megjelenő lap mégis csak hét számot élt meg.

Húszezer fölötti nyomtatás, 1300 értékesített példány

A portál közérdekű adatkéréssel fordult a Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) Nonprofit Zrt.-hez. A válaszukból kiderült: a két évet megélt The Continental Literary Magazine-ra 257 millió forintot költöttek, összesen 23 ezer darabot nyomtattak ki, ami lapszámonként körülbelül 3 ezer darabot jelent. A 11 ezer forintba kerülő magazinból pedig csupán 1316 darabot adtak el.

2023-ban a szintén Demeter által vezetett Magyar Kultúráért Alapítvány 200 millió forintot osztott szét magyar művészeti és kulturális folyóiratoknak. Ehhez képest a Continental egy teljes év alatt 139 millió forintot égetett el. Az összesen kapott 257 millió forintból pedig:

honoráriumokra 65 millió forintot,

rovatvezetésre, szerkesztésre, lektorálásra, korrektorra 25 millió forintot,

marketingre 47 millió forintot,

a különleges lapra való nyomtatásra, amerikai terjesztésre, kiküldetésekre pedig csaknem 120 millió forintot költöttek el.

A portál megjegyezte, ha valóban sikerült volna felépíteni egy jól működő angol nyelvű lapot, és elindították volna egy-két magyar író amerikai karrierjét, még akár meg is érhette volna a befektetés, de nem ez történt. A lap körül nagy volt a hallgatás, a hivatalos győzelmi jelentések is elmaradtak – az amerikai irodalmi élet pedig valószínűleg észre sem vette Demeter Szilárd zászlóshajóját, ami hamar el is tűnt a tenger fenekén.

14,5 millió utazásra, szállodákra és éttermekre

A PIM 2019-ben először egy piackutatást, koncepció- és layouttervet rendelt Jászberényi Sándor Menara Consulting nevű cégétől, nettó 2,85 millió forintért. Egy évvel később pedig egy hónapra kiküldték az Egyesült Államokba, hogy végezzen piackutatást és tárgyaljon az irodalmi lap reménybeli partnereivel, terjesztőivel.

14,5 millió forintot kapott az egy hónapos munkájáért és a költségekre, ami üzleti ebédekre, szállodákra és utazásra ment el.

A portál megjegyezte, az író a költségeivel rendben elszámolt, azonban ezek, valamint a bekért árajánlatok azt bizonyítják, hogy az Egyesült Államokba mindenféle kapcsolatok, ország- és piacismeret nélkül utazott.

A PKÜ-nek készített tanulmányból kiderült, teljesen komolyan gondolták, hogy kiadnak és megpróbálnak befuttatni egy közép-európai irodalommal foglalkozó lapot egy olyan országban, ahol több ezer irodalmi lap jelenik meg – utóbbit pedig még saját maguk is megjegyezték. Mindezt a lehető legpazarlóbb módon. Kinti céget akartak alapítani állandó irodával, ügyvédi irodát, marketingest, PR-ügynökséget és egy nagykereskedőt is talált Jászberényi.

Az író megállapításokat tett, hogy milyen médiumokban kellene hirdetniük, a nagy irodalmi lapokhoz képest lőtte be a honoráriumokat. Nyomdáktól is kért árajánlatot, de azokat vagy túl drágának, vagy a nyomtatás minőségét találta nem elég jónak. Ezért úgy tervezték, itthon kinyomtatják, majd kiviszik az államokba.

Kinti céget végül nem alapítottak, ám a terveik szerint Budapesten három ember foglalkozott volna a szerkesztéssel, az Egyesült Államokban pedig hét, akiknek Williamstownban béreltek volna havi 1000 dollárért (359 ezer forint) egy olyan irodát, amely méltó a lap reménybeli presztízséhez. A szerkesztőknek évi 60–70 ezer dolláros (21–25 millió forint), míg az adminisztrátoroknak 30–40 ezer dolláros (10–14 millió forint) fizetést adtak volna. A lapot könyvesboltokban, önkéntesek segítségével pedig egyetemeken és konferenciákon is terjesztették volna.

Jászberényi mint főszerkesztő „a magyar irodalmat angol nyelvterületeken bemutató és népszerűsítő szöveges és videós anyagok létrehozásáért” havi 1,8 millió forintot kapott. Egy 2020-as szerződés szerint egy 5–8 ezer szavas, kiemelkedő irodalmi alkotóval készített „irodalomtörténeti mélységű” interjúért 400 ezer forint, míg egy 5–8 perces videó elkészítéséért egymillió forint járt.

A portál megkereste a volt főszerkesztőt, aki elismerte a lap sikertelenségét, de eredménynek tartja, hogy egyetlen szépirodalmi kelet-közép-európai lapként voltak jelen az Egyesült Államokban. Megkeresésükre Demeter Szilárd nem adott érdemi választ.

(Borítókép: Demeter Szilárd 2024. február 28-án. Fotó: Kaszás Tamás / Index)