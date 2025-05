Karrierváltás, életközepi válság, de terápia is állhat a bútorfestés vagy a szőnyegszövés mögött

Legyen bár gyakorló mester vagy a munkájában kiégett irodista, mindenki tudásra, elmélyülésre, közösségre és egyfajta menedékre találhat a Both Miklós vezette Hagyományok Házában (HH), ahol számos egészen különleges felnőttképzési forma indul szeptembertől is. Szakmai és akkreditált képzéseken, tanfolyamokon lehet elsajátítani népi kézműves foglalkozásokat a bútorfestéstől a szövésen át a mézeskalács-készítésig, és miközben a kéz ügyesedik, a szellem elcsendesedik, kisimul a lélek.

Kint, az ablak túloldalán zajlik a budapesti élet, elindult a délutáni forgalom, a Hagyományok Háza (HH) műhelyeiben pedig kézműves köténybe öltözött asszonyok szőnek, gyúrnak, pingálnak. Nincs a két világ ellentétben, kisütött a nap, a ház előtti padokon emberek beszélgetnek, ahogy mi is bent arról, hogy a hagyományok nem múzeumba való népszokások, hanem ma is velünk élő értékek, képességek, amelyeket meg lehet tanulni – akár az utcáról betérve is.

A Hagyományok Házában rendhagyó sajtótájékoztató keretében mutatták be az intézményben zajló felnőttképzési lehetőségeket, amelyek Both Miklós főigazgató elmondása szerint több szempontból is különlegesek. Egyrészt mert miközben a népi előadóművészet a Hagyományok Háza mellett felsőfokú képzésben (a Zeneakadémián, illetve a Magyar Táncművészeti Egyetemen) is elérhető, addig a hagyományos kézműves mesterségek elsajátítására csak itt van lehetőség.

Komplex szakmai háttér

A másik, ami miatt a Hagyományok Házában tanulni egészen különleges lehetőség, hogy olyan komplex szakmai háttérrel rendelkeznek, amilyennel egy intézmény sem:

a házban jelen van a művészet az előadásokon keresztül;

a tudományos, kutatói háttér az archívumon, a könyvtáron, illetve a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumon és a minősítőrendszereken keresztül;

mindehhez pedig olyan földrajzi kapcsolati háló tartozik, amely az egész Kárpát-medencére kiterjed.

Napjainkban a hagyományos tudásátadás – családi, közösségi minták, élő példák – visszaszorulóban van, de a kézművesség, a népi előadóművészet és a népművészet értékei továbbörökíthetők. A HH felnőttképzési rendszere strukturált, korszerű és elérhető megoldást kínál:

olyan tudásátadási formát, amely egyszerre épít a hagyományra és felel meg a jelenkor igényeinek.

A képzésszervezők célja, hogy a régi tudásokban rejlő értékeket láthatóvá tegyék, és lehetőséget adjanak azoknak, akik ezekben az örökségekben kapaszkodót, kreatív utat, vagy akár új életpályát keresnek. A Hagyományok Háza képzésein a hobbiszinttől el lehet jutni akár egy teljesen új szakma megtanulásáig is.

Mézeskalács és festett bútor

A sajtótájékoztatón bemutatkoztak az oktatók is, és bekukkanthattunk a műhelyekbe, ahol már leülni és beszélgetni is megnyugtató volt. A szövőszéken csak látszólag telnek lassan a sorok, de a szőnyeg vagy kelme készítője néha annyira belefeledkezik, hogy észre sem veszi: már hajnali két óra, és még mindig megy a szövőszék. A mézeskalácsműhelyben még meleg, illatos süteményekre kerültek a díszek,

a bútorfestőknél pedig kiderült, mennyire népszerű szakma ez most, milyen sokan keresik.

A képzések során a hallgatók megismerkednek a néprajzos háttérrel is, amellett, hogy gyakorlati mesterségbeli tudást sajátítanak el. Megtapasztalják a kézműves tevékenységek alkotó, meditatív erejét, s mindezt úgy, hogy közben egy megtartó és befogadó közösség részévé válnak. Van, aki pedagógusként jön bővíteni a tudását, más már a területen dolgozó szakemberként, de

olyan is van, akit a kiröppenő gyerekek és az életközepi válság hoz el valamelyik műhelybe.

Azt is tudjuk, időnként milyen fontos, hogy lássuk a kezünk munkáját, ezért olyanok is jönnek, jöhetnek, akik egész nap a számítógép mellett ülnek. Érdemes körülnézni az intézmény honlapján, hogy a több mint ötvenféle népi kézműves tevékenység közül éppen milyen képzést indítanak.

Kaszafogú tigrincs

A népművészet egyszerre szól a természetes anyagok iránti tiszteletről, az egyedi kézimunka szeretetéről, a szép tárgyak esztétikájáról, valamint a zene, a tánc és a mesevilág iránti mély érzelmi kötődésről, vallják a Hagyományok Házában, ahol hagyományos népmesemondás-képzés is van.

Ebből adott ízelítőt a sajtóbemutatón Agócs Gergely népzenész, aki olyan ízesen és viccesen kerekítette a történetet a szegény katonáról, hogy mindenki a hasát fogta. De belefért a mesébe az is,

hogyan döglöttek ki a kaszafogú tigrincsek

– na, itt már tényleg mindenki vinnyogva nevetett, beleértve a mesemondót is. Előadása jó példa volt arra, ahogy a mesékben őrzött kollektív tudás és tapasztalat meg tudja szólítani a ma emberét is – ez jellemzi a tánchagyományainkat és a dallamkincsünket is. És bár a népművészet közösségi kultúra, és a közösség mindig is szabályozta az egyéni alkotás lehetőségeit, mégis teret ad az önkifejezésre – ma is.

Ahogy a hagyományainkat a gyakorlatban is megismerjük, megtapasztalhatjuk, hogy olyan modelleket nyújtanak, amelyek évszázadokon keresztül – közösségi szinten is – formáló erővel bírtak. Ez a szellemiség hatja át a Hagyományok Háza minden képzési programját, amelyek a tudás átadásán túl egyfajta életformát, kapcsolódási lehetőséget és belső erőforrást is kínálnak a mai világ kihívásai között.

(Borítókép: Felnőttképzés a Hagyományok Házában. Fotó: Csibi Szilvia)