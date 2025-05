Az Iron Maiden elképesztő koncertet adott a Papp László Sportarénában

Véget ért az Iron Maiden világ körüli turnéjának dupla koncertje Budapesten. Az angol heavy metal zenekar május 28-án este mintegy kétórás fellépésén megmutatta, hogyan kell meghazudtolni az életkorhoz kötött előítéleteket. Az ötvenéves zenekar Run For Your Lives című turnéjára már most több mint egymillió jegy kelt el, pedig még csak a budapesti buli ment le.

Kicsit bűntudatom volt, hogy csak a második napra jutottam el az Iron Maiden turnéindító dupla koncertjére, a Papp László Sportarénába. Ugyanakkor kíváncsi is voltam, hiszen az első show-t még a sokat látott zenészeknél is megnyomja picit a drukk, de a második alkalomra már otthonosabbra veszik a figurát, pláne, ha ugyanabban a térben játszhatnak.

Kuriózumnak számít, ha egy nem magyar zenekar Budapesten kezdi turnéját, pláne ha egy világ körüli koncertsorozat európai ágáról van szó, de még ennél is meglepőbb, hogy egy akkora banda döntött így, mint az Iron Maiden. A Run For Your Lives turné azonnal egy duplázással nyitott, ami azért is érdekes, mert ha végigböngésszük a turné állomásait, szinte alig van olyan, hogy egymás utáni két nap is játsszon a zenekar.

Persze nem ez lesz az egyetlen dupla koncertjük, és a többinél is hasonló a felállás, de azért megmozgatta a fantáziámat, hogy egy ötven éve aktív zenekar, aminek minden tagja elmúlt már 65 éves, mekkora erőt képes színpadra vinni a második nap, rögtön egy turné indításakor. A setlist hossza sem egyszerűsíti a helyzetet, hiszen több mint 15 dalt adtak elő mind a két nap mintegy két órában visszatapssal együtt. A zenekarra jellemző, hogy nem igazán szokta változtatni turnékon belül a dallistáit, így minden közönség a teljes Iron Maiden-élményt kell hogy kapja.

Ez most sem volt másként, hiszen a két nap szinte egy az egyben megegyezett, ha a dalokat nézzük, azonban akadtak eltérések, amit azért meg kell említeni.

Melegítenek az őszre

Elsőnek ugyanis nem rögtön az Iron Maiden lépett színpadra, hanem a Halestorm vezette fel a koncertjüket. A Hale testvérek zenekara pedig pont ellenkezőleg működik, hiszen már-már notóriusan cserélgetik a dalokat. Bár voltak közös pontok, még a slágereket is szépen elosztották a két nap között,

hogy a figyelmet az új lemez dalaira irányítsák, amiről több is felcsendült.

Az Everest című album címadó dala volt a szettjük zárószáma, ezzel kicsit kedvet csináltak a friss megjelenéshez, hiszen a dal csupán a koncert utáni pénteken (május 30-án) érkezik majd a streamingoldalakra.

Persze a banda nem hagyta, hogy a promóció élét vegye a fellépésüknek, hiszen Lzzy Hale jól ismert, erőteljes énekhangja remekül szólt, a dalok többségénél működött a banda összhangzása, Arejay Hale pedig a tőle megszokott bolondsággal és extravaganciával kezelte a helyzetet. Még egy dobszólót is kapott, a rajongók által közkedvelt, krikettütő nagyságú dobverőivel menőzött.

Persze rövidre vették a figurát, hiszen most csak előzenekarként voltak jelen. Ráadásul ez szimpla ízelítő volt, ugyanis ősszel visszatérnek Budapestre, ahol első szóló headline-koncertjüket is letolják az augusztusban érkező lemezük dalaival.

Filmkoncert

Aztán a Halestorm elhagyta a színpadot, és jöhetett az átszerelés, ami vagy háromnegyed óráig tartott, de nem hiába. Az Iron Maiden rajongóinak nem kell bemutatni azt a látványos koncertszínház jelleget, amit a zenekar fellépésről fellépésre a színpadra varázsol, persze mindig másképp. Ezúttal rengeteg LED-del és kivetítővel játszottak,

sokszor egész kis filmrészleteket lehetett látni, mintha filmkoncertet kaptunk volna.

Nem csupán a háttérben ment (az egyébként teljes színpadi hátfalat lefedő) vetítés, de a dobogók is kivétel nélkül LED-falakból álltak, így olyan immerzív látványt sikerült teremteni, hogy (akár egy profin rendezett színházi darabban) pillanatok alatt egyik helyszínről a másikra jutottunk zenéhez igazítva.

A koncert természetesen a jól megszokott UFO dallal, a Doctor Doctor című számmal indult bemelegítés gyanánt, aztán érkezett az első vetítés. Egy nagyváros szűk, sikátoros utcáin kalauzolt minket végig a vizuál, ahol elvétve láthattunk a zenekarra utaló nyomokat. Közben szólt a The Ides of March, míg nem egy tűzfalra festve ránk vicsorgott az Iron Maiden ikonikus szörnyalakja a Killers borítójáról, majd egy posztapokaliptikus városkép tárult elénk.

Innentől indulhatott a buli, amit a Murders in the Rue Morgue nyitott, az első három szám pedig szünet nélkül, szinte egyben ment le. Bruce Dickinson néha azért kiszült egy-egy „hello Budapest” és hasonló jellegű felkiáltásokat, de az első igazi felkonfra várni kellett még. Ebben a blokkban még a vetített képek voltak előnyben a színházi jelleggel szemben,

de azért a plakátokon is díszelgő fejszés szörnyalak is megjelent egy nagyjából háromméteres bábu képében, ami baltával hadonászva járta be a színpadot.

Ezután lement a felvezető dalkör (no meg a szörnybáb is a színpadról), és a Phantom of the Opera előtt Dickinson köszöntötte a közönséget. Bár nem lehetett mindent tisztán kivenni, mert a visszhang, az enyhe túlvezérlés és az énekes lendületes beszéde nem segített az érthetőségen, de a frontember külön köszöntötte a közönség azon szeletét, amely mind a két koncertnapon megjelent.

Szemlátomást elég jól eltalálta, ugyanis amikor rákérdezett, nagyjából a nézők 5-10 százaléka felemelte a kezét, mint duplázó, ami nem rossz arány. Ha ehhez hozzávesszük, hogy már napok óta sold-out volt a buli, és a hivatalos jegy-továbbértékesítő oldalakon sem lehetett találni egyetlen, árva belépőt sem, így szinte mindenki kincsként kezelte a lehetőséget. Az pedig már csak hab a tortán, hogy a hivatalos weboldaluk szerint az európai turné koncertjeinek mintegy kétharmadára már egyáltalán nem lehet belépőt venni.

Horrorfilm és szellemhajó

Az Iron Maiden közönsége nemcsak hűséges, de eltökélt is. Most sem csak magyarok álltak a nézőtéren. Rengeteg német szót hallottam, de angolul és szláv nyelveken is beszéltek vendégek, így vitán felül nemzetközi eseménnyé nőtte ki magát a kétnapos turnéindító.

A Papp László Sportarénát talán még sosem láttam ennyire tele. A széksorok csordultig voltak, a küzdőtér is szépen megtelt, talán csak a hátsó részén volt egy kis szellős terület, de ha ott is tele lett volna, valószínűleg megfulladunk. Akinek volt jegye, természetesen eljött, s ahogy dalról dalra haladva tombolt, táncolt, üvöltött és énekelt a közönség, jelezte, hogy nem csak egy unalmas szerda este eltöltéséről, hanem maradandó élmény van szó.

Ezután a kivetítőn (nagyon-nagyon) klasszikus horrorfilmek jelenetei jelentek meg, így már sejteni lehetett, hogy melyik dal lesz a soron következő – mondjuk a felkonf is segített. Amint felcsendült a The Number of the Beast első pár hangja, a tömeg eksztázisba került. Bruce Dickonsonnak nem kellett kétszer kérnie, hogy énekeljenek vele – ha akarta volna sem biztos, hogy képes lett volna megakadályozni ebben a nézősereget.

Ezután egymást váltották az Iron Maiden-slágerek, amikhez folyamatosan csatlakoztak az érdekesebbnél érdekesebb vizuálok. A Powerslave-nél már az énekes is belekezdett a jól megszokott ruhacseréibe, ami onnantól kezdve szinte dalonként ment. Rituális maszktól minden volt a démoni köpenyen át egészen katonai egyenruháig. Még terepmintás kulacsot is vitt magával a színpadra.

Ködöt, jeget, bármit tudtak varázsolni a színre, és hiába éreztük azt egy-két szellemhajós résznél, mintha AI generálta volna a snitteket, a videók zöme izgalmas és látványos volt, nem csupán önismétlődő képek. Az animációk a dalokra reagáltak, így közeledve a csúcsponthoz a zenével változtak. Kaptunk archív felvételeket is, plusz az emelvényekbe szerelt vetítésekkel a tér teljesen egységes lett.

Aztán idővel eljött a koncertszínház is.

Már a The Trooper esetében is a szokásos katonai ruhában, zászlóval rontott be a frontember (aki egy rövid ideig a magyar zászlót is meglengette), de jött vele ismét az óriási szörnybábu, ami ezúttal a The Trooper borítóját idézte küllemében, kardjával pedig gitárszólókat imitált. Erre még egy lapáttal rátett a Hallowed Be Thy Name, amit Dickinson egy cellából kezdett énekelni. A dalnak egy pontján méretarányosan váltotta fel a helyét a videós háttér, és messziről majdnem olyan volt, mintha tényleg a videó részévé vált volna, persze, amíg föl nem akasztották.

A sötét

Az Iron Maiden néha képes visszaadni a gitáros zenébe vetett hitemet, hiszen abban a korban, ahol sokaknak már tényleg csak egy töltelék a hathúros, ott örömünnep egy Maiden-koncert, ahol a közönség elsősorban nem csak a szöveget énekli. A gitártémákat kántálják vissza, ami mindig lehengerlő élmény.

Több dalban is előjött ez a fenomén, de úgy, hogy tényleg a teljes aréna zengte.

A csúcspontot a Fear of the Dark jelentette, ahol a gitárszóló egy teljes részletét dúdolta vissza a tömeg, majd rákapcsolódott az énekre, amit szintén hibátlanul vitt. Szinte beleremegett az aréna.

A koncert fő részét az Iron Maiden dallal zárta a zenekar, aminek vizuáljában egy óriási szörny bámult fenyegetően a tömegre. Itt sikerült annyira pontosan összehangolni a képet a zenével és a többi effekttel, hogy adott zenei elemnél a szörny a videóban kitépett kábeleket, amire berobbantak a szikráztatók. Bár pirotechnikából és szikrából most nem volt olyan sok, abszolút nem volt hiányérzet, hisz fáklyák, speciális lámpák és különleges effektek helyettesítették őket.

Ahogy a dal befejeződött és a zenekar lement a színről, minden elsötétült. Egyedül az óriási szörny videója maradt meg, ami lassan elhalványult, végül pedig a koromsötétben bámult ránk egy izzó szempár a semmiből. A tömeg persze nem törődött bele ebbe a befejezésbe, jött a visszataps. Nem annyira szervezetten, mint szokott, de folyamatosan erősödött az ujjongás, a füttyszó, a kiabálások, majd a zenekar visszatért Churchill beszédével és az Aces High-hal.

Ezt követte a korábban említett Fear of the Dark, majd a teljes koncertzárást a Wasted Years adta meg. Itt Dickinson külön megtapsoltatta a közönséggel (a koncert alatt már másodjára) Simon Dawsont, aki Nicko McBrain helyét vette át a dobok mögött, aki 2024-ben visszavonult a turnézástól.

Milliós turné

Az Iron Maiden 2025–2026-os világturnéjának kezdő fellépései összességében hatalmasat szóltak. Nem csoda, hogy a hírek szerint az európai turnérészre eddig több mint egymillió jegy kelt el. Ha a Budapesten tapasztalt szintet képesek tartani végig, nem fog csalódni a közönség. Noha voltak apróbb hibák, a profizmus mindent felülírt. Ha épp Dickinson fogyott el kicsit hangban, vokálban megtámasztották zenésztársai, ha pedig picit szétesett tempóban a csapat, hamar összerántották magukat. Az évek és a rutin egyben tartotta a koncertet, amiben mindenkinek megvolt a saját szerepe.

Az énekes vitte a show-t, instruálta a közönséget és megadta a színházi köntöst, míg Adrain Smith a világ összes formájú gitárját a nyakába vette, Janick Gers sajátjait nemcsak a nyakába vette, de feje felett dobálta és körbe-körbepörgette is, Steve Harris ikonikus géppuskamozdulata sem maradt el, Dave Murray pedig a tőle megszokott könnyedséggel barangolta be a gitárt elképesztő szólókat játszva.

A koncert összhangzása az apró túlvezérlés ellenére is működött, így a szólókat és a főtémákat is ki lehetett hallani, többnyire pedig a szövegérthetőség is rendben volt (legalábbis a küzdőtéren).

Ha mindehhez hozzávesszük, hogy egy hetvenhez közeledő heavy metal zenekar dupla koncertjének a második napját láttuk, ami a második óra végére sem fáradt el (ráadásul irigylésre méltó, ahogy végigrohangálták a színpadot), akkor nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy az Iron Maident még messze nem fenyegeti az a fajta szétesés, ami sok kortársukat, és reméljük, hogy még jó pár ilyen előadást láthatunk tőlük.

