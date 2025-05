Autóbalesetben meghalt Chicago Mike, a Kool & the Gang együttes egyik tagja. Pályauftását koreográfusként kezdte, 71 éves volt.

71 évesen meghalt Michael Sumler, ismertebb nevén Chicago Mike, a Kool & the Gang együttes egyik tagja. Az Entertainment Weekly beszámolója szerint vasárnap vesztette életét autóbalesetben Mabletonban.

A Cobb Megyei Rendőrség megerősítette, hogy a Veterans Memorial Highway-en történt az ütközés. A jármű vezetője sérülés nélkül úszta meg a balesetet. Mableton polgármestere, Michael Owens elmondta, hogy „szomorúan vettük tudomásul Mike Sumler halálát”. Hozzátette, hogy Chicago Mike nagyon sokat tett a zenei és szórakoztatóipari közösségekért.

A Chicago Mike néven ismertté vált Michael Sumler kezdetben a Kool & the Gang koreográfusaként vették fel, de a „rajongók imádták”,így később hangulatmeber lett dolgozott. A Kool & the Gang 1964-ben alakult New Yerseyben, Sumler pedig húsz évvel később, 1985-ben csatlakozott.