Brutális halált halt emberek maradványait találták meg Kecskemét alatt

A világ legnagyobb avar településrendszerét tárták fel Kecskeméten, amelynek történetét és leleteit most egy időszaki kiállításon mutatják be. A látogatók megtudhatják, hogy körülbelül 1200 évvel ezelőtt malomjátékot játszottak az avarok, valamint egy rejtélyt is megismerhetnek: a feltárásokon erőszakos halállal elhunyt emberek gödrökbe dobott maradványait találták meg.