Júliusban vár mindenkit a Művészetek Völgye fesztivál

A fesztivál sokak számára a már jól ismert udvarokkal és helyszínekkel készül, kortárs kiállításokkal, színházi darabokkal, cirkuszi show-val és interaktív programokkal. A sajtóközlemény szerint az elmúlt évekhez hasonlóan idén is találkozhatnak a résztvevők nemzetközi sztárfellépővel, Franz Ferdinand személyében.

A fesztivált Vecsei H. Miklós színész fogja megnyitni, ahol kiderül a fellépők neveinek teljes listája. Vele színpadra lép még Henri Gonzo, a Kaláka és Kollár-Klemencz László is. A 10 napos fesztiválra számos zenekar érkezik majd a völgyekbe, közöttük az Elefánt, a Bagossy Brothers Company, a Margaret Island, a Carson Coma, 30Y és az egyik legismertebb alternatív rockzenekar a Quimby.

Kiemelték, hogy a fenntarthatóság irányába tett lépésként idén is repohár rendszer, komposztálható étkészletek lesznek, „amelyek mind olyan törekvések, amikből egy élhetőbb fesztivál bontakozik ki”, valamint az idei évtől ehhez egy gasztronómiai forradalom is társul. A fesztivál egy gasztrotérképpel segíti majd az eligazodást a kulináris kalandokban, ami már sokkal inkluzívabb, hiszen minden vendéglátóhely kínál vegetáriánus megoldást is.

A fesztivál egy kedvenc eleme a Közlekedési Múzeum Zenélő Busza, amelyre „a Lőtéren lehet felpattanni” és olyan előadókat hallgatni, mint Beck Zoli, a Parno Graszt vagy az Aurevoir. Mint írják, azok is elfoglalhatják magukat, akik nem a koncertekre érkeztek, mivel „a zene összekapcsolódik minden más művészeti formával”.

Várható HOBO Klub, ahol a legendás előadó életművéből lehet hallani ikonikus darabokat, Hobo zeneiségét pedig folyamatosan beszélgetések kísérik. Újdonság, hogy az idei évtől helyet kap a Kaláka Versudvar. A fesztivál egyik legikonikusabb udvara új helyszínen, de a megszokott hangulattal vár minden gyereket és felnőttet is – írják.

A Művészetek Völgye programjairól és fellépőiről bővebben ide kattintva olvashat.