Ezen a világbajnokságon az nyer, aki kidumálja magát

A világ idei legjobb slammerei csapnak össze május 30-án, 31-én és június 1-jén Mexikóban, a 2025-ös slam poetry világbajnokságon, ahova kijutott Kovács Nóra Judit magyar slam poetry bajnok is. A versenyre elkíséri őt Gyenge Veroni, a 2021-es magyar bajnok. A verses megmérettetésre negyven országból érkeznek a résztvevők.

Kovács Nóra Judit magyar slam poetry bajnok bejutott a Slam Poetry Európa-bajnokság döntőjébe, ezzel pedig Magyarország kijutott a Slam Poetry Világbajnokságra. A világversenyt Mexikóban rendezik 2025. május 30-án, 31-én és június 1-jén, ahol a világ idei legjobb slammerei mérik össze a tudásukat.

„Megosztani saját valómat”

Nórának és az őt támogató felvidéki Gyenge Veroninak (ő volt a 2021-es magyar bajnok) saját zsebből kellett volna kifizetni a felkészülés és a versenyen való szereplés költségeit, ezért gyűjtés indult a támogatásukra. Ez a gyűjtés sikerrel járt, a két lány így részt tud venni a mexikói világbajnokságon.

Azóta írok, amióta írni tudok. Mégis csak 2,5 évvel ezelőtt mertem először megosztani saját szövegemet, a saját valómat, de csak mert addigra már a pszichológusom is unta. Hiába, na, későn élő típus vagyok […] Szóval elkezdtem slammelni, és addig pislogtam, hogy a slam poetry ob-n elneveztek bajnoknak, aztán az Eb-ről meg kijutottam a vb-re

– idézték Kovács Nóra Judit szavait a támogatásukat népszerűsítő posztban. A versenyprodukciója itt látható:

Az angolul, magyarul és szlovákul is slammelő Veroni a legutóbbi szlovák bajnokságon is első lett volna, ha nem fut ki az időből, ami miatt pontokat vesztett. (Szlovákiában, így a kassai Eb-döntőn is 4 perc ideje volt/van a versenyző slammernek, és minden 5 másodperc időtúllépésért 2 pontot vonnak le.) Minderről Molnár Péter 2018-as magyar és Európa-bajnok zsűritagként írt, Kulterben megjelent kassai beszámolójában olvashattunk.

Gyenge Veroni fellépett a Földalatti Slam Akadémia (FSA) május 6-i estjén, ahol a zsűri elnöke Tóth Krisztina író, költő volt, és ott első helyezést ért el. A produkciója az alábbiakban megtekinthető:

József Attila akkor és ma

A Földalatti Slam Akadémia, amely minden hónap első keddjén tartja az összejöveteleit, legközelebb 2025. június 3-án várja az érdeklődőket a Gödör Klubban, a huszonötödik „föl kéne szabadulni már” című, nyílt, ingyenes slam irodalmi műhelyére: a zsűri elnöke ezúttal Menyhárt Jenő lesz. Mint minden alkalommal, ezúttal is csak fejből mondott slammel lehet versenyezni, és a téma megint József Attila Hazám című versének sora: „föl kéne szabadulni már!” E sorhoz a slamek szabadon kapcsolódhatnak.

A szövegek szólhatnak például a Hazám című József Attila-versről, a politikai fölszabadulásról, az elfogultságainktól, a szorongásainktól, a gépezéstől, a természet-pusztító szokásoktól, az előítéletektől, a slam szöveg olvasása alóli, vagy bármely más értelmű fölszabadulásról is

– írják a program ismertetőjében.

Június 15-én, vasárnap pedig ugyanezzel a tematikával tartják meg a Földalatti Slam Akadémia estjét a FreeSzemlén. A kétórás program első felében Borsik Miklós költőt, Kupihár Rebeka költő, pszichológus, irodalomterapeutát és Széchenyi Ágnes irodalomtörténészt kérdezi Molnár Péter, az FSA alapítója és főszerkesztője a József Attila-sor eredeti és jelenbeli értelmezési lehetőségeiről. Az est második részében az FSA havi estjein fellépő slammerek lépnek a színpadra, amit aztán beszélgetés követ.