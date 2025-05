A politika igen, de a lóf*sz nem fér fel a színpadra?

Május 21-én startolt el a II. Ifjúsági Fesztivál Kecskeméten, aminek fő fellépője a BSW volt. A zenekar igencsak megosztotta a helyi lakosokat és közszereplőket. Ahogy arról a KecsUP is beszámolt, elsőnek Kőházy Ferenc, alias FankaDeli fejezte ki nemtetszését a rapduó miatt, amely olyan, vulgáris dalszövegeiről ismert, mint Csöcsök és segg vagy Egyedül (Megb*sztam ezt a gádzsit).

Kőházy nyilvánosan Gál Zsombor Fidesz–KDNP-képviselőhöz fordult: vállaljon felelősséget azért a döntéséért, hogy egy ilyen formációt „ráereszt” a kecskeméti polgárokra a város főterén, egy szakrális, templomok övezte helyszínen. Még gyűjtésbe is kezdett, hogy a BSW fellépését meghiúsítsa (elvileg több mint egymillió forint jött össze).

Erre válaszul Gál Zsombor, részben helyt adva a zenész felvetésének, egy Facebook-bejegyzésben elmondta, hogy „a szóban forgó zenekar értékrendje csakugyan sajátos, csakugyan nem fedi a konzervatív értékeket”. Ugyanakkor kiemelte azt is, hogy amennyiben visszakoznának, és politikai alapon hoznának döntést, vagy egy ifjúsági fesztivál esetében nem az ifjabb korosztály véleményét vennék alapul, akkor azzal „azt az üzenetet küldenék a fiataloknak, hogy a városvezetés nem áll mögöttük, és hogy az ő igényeik kevésbé számítanak”.

Kereszttűz

A történet hamar eszkalálódott, így nem sok kellett, hogy Hódi Zsuzsanna, a Mi Hazánk kecskeméti képviselője, Leviczky Cirill Fidesz–KDNP-képviselő és Gyuris Dávid, a Szövetség a Hírös Városért Egyesület képviselője is elmondja véleményét az ügyben.

Hódi Zsuzsanna a következőképpen fogalmazott a KecsUP beszámolója szerint:

abban sincs semmi meglepő, hogy a nemzeti és vallási értékekre fittyet hányva sikerült ezt a rendezvényt a belvárosban, a templomok és Kossuth Lajos szobra mellett megrendezni, így majd harsoghat a »csöcsök és segg«. Ez a fideszes honatyákat sem zavarja, akik persze rendszerint ott tetszelegnek az első sorokban a templomokban a jeles ünnepeken. Farizeusok.

Leviczky mindössze annyit írt ki egy posztban, hogy „a BSW nem való Kecskemét főterére, és pont”. Ezzel szemben Gyuris úgy vélte, hogy mint ifjúsági rendezvény a fellépőknek nem az idősebb generáció, a politika vagy a döntéshozók tetszését kell elnyerniük, hanem a fiatalokét:

„Ez most nem Gál Zsomboron múlt. Ez a kecskeméti fiatalokon múlt. És jól döntöttek. Mert mertek hangot adni annak, amit éreznek. És mert végre odafigyeltek rájuk. Itt nincsenek politikai oldalak. Itt egy közös ügy van: hogy ez a város ne csak túlélje a jövőt, hanem építse is azt – a fiatalokkal együtt. Ezért mondom: ha ők BSW-t akarnak, akkor BSW lesz. Pont.”

Végül pedig így is történt, ugyanis a BSW megtartotta 23-án este a fellépést, annak dacára, hogy az időjárás sem kedvezett nekik. Az eseményről készült fotókon és videókon látszik, hogy elég nagy tömeg gyűlt össze, akik az esőben is ott maradtak, hogy megnézzék előadásukat.

Megkerestük Demeter Szilárdot, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnökét, a Petőfi Irodalmi Múzeum volt főigazgatóját, aki emellett a Loyal Apples’ Club basszusgitárosa is, és gyakran fogalmazza meg véleményét előadó-művészeti kérdésekben is.

Elmondta, hogy nem ismeri a kecskeméti eset részleteit, de továbbra is kitart évek óta használt narratívája mellett: „Magyarországnak van egy Alaptörvénye. Minden, ami annak értékhorizontján belül történik, azt az állam, a kormányzati és önkormányzati intézmények támogathatják. Minden, ami Alaptörvény-ellenes, az viszont egyfelől nem támogatható, másfelől nem a kultúra kompetenciája. Vannak arra hivatott szervek, hogy eljárjanak. Ez nem jelenti azt, hogy nem mondhatna bárki bármit saját meggyőződése szerint (Magyarországon szólás- és véleményszabadság van), csak annyit jelent, hogy az állami intézményrendszernek van egy kerettörvénnyel behatárolt mozgási szabadsága”.

Büntetendő bunkóság

Manapság már nem jellemző, hogy egy-egy fellépést betiltsanak vagy visszamondjanak annak fényében, hogy egy zenekar vulgáris nyelvezetű, kevésbé szalonképes dalokat ír. Nagyobb a valószínűsége annak, hogy meg sem hívják a fellépőt, de azért arra is találni példát, hogy a megosztó előadók keltette hullámok lecsendesítésébe a kormányszervek is becsatlakoznak.

2023 augusztusában történt hasonló, amikor a romániai Untold fesztiválon fellépő, Gheboasă művésznéven ismert Gabriel Gavrișt pénzbírsággal sújtotta a Kolozs megyei csendőrség. A Maszol beszámolója szerint az ezer lejes bírság oka, hogy a hatóságok szerint a fellépő a fesztiválon előadott dalszövege trágár, sértő és vulgáris volt.

Fellépését közfelháborodást okozó, a nyugalom megsértésére alkalmas előadásnak nyilvánították.

A szankcionálást megelőzően a közösségi portálokon szintén megosztotta a közvéleményt Gheboasă, akinek trágár és hímsoviniszta szövegeit sokan kritizálták. Véleményük szerint nem szabadna ilyet fiatalok, pláne nem kiskorúak előtt előadni, akik egyébként a rapper elsődleges rajongótáborát alkotják.

Az előadó diszkriminatívnak vélte a történteket. Szerinte más zenészek is hasonló nyelvezettel dolgoznak, mégis csupán őt bírságolták meg, ami igazságtalan. Úgy vélte, hogy az eset hátterében rasszizmus állhat, hogy roma származása miatt emelték ki a többi fellépő közül. Felháborodása azonban, úgy fest, alaptalan volt, mivel

pár nappal később további négy fellépőre is kiszabták ugyanazt az ezer lejes bírságot, szintén a vulgaritásra kihegyezve.

Persze az ilyen esetek elég ritkának számítanak világszinten is, ahogy az sem gyakori, hogy valakinek a fellépését a szervezők hirtelen visszamondják, bár nem példa nélküli. Ilyen volt a Falling in Reverse zenekar esete. Budapesten is felléptek volna nem is olyan rég, azonban jó pár európai bulijuk elmaradt különféle okokból. A magyarországi fellépésük lemondása még viszonylag szerencsés volt, mert a bécsi közönség sokkal rosszabbul járt.

Ott a zenekar a fellépés napján mondta vissza a bulit, ami hatalmas felháborodást váltott ki a helyiekből. De szemben a Hollywood Vampires hasonlóan kínos esetével hazánkban, ahol a banda inkább csöndben elviselte a rajongók haragját, itt a zenekar frontembere, Ronnie Radke páros lábbal állt bele saját közönségébe. Ahogy azt a Nuskull is megírta, az énekes azt üzente felháborodott osztrák követőinek, hogy

„egyetek bécsi virslit, és kussoljatok!”

Több sem kellett hozzá, a 2025-ös Nova Rock fesztivál (Ausztria és egyben Európa egyik legnagyobb rock- és metálzenei fesztiválja, ahol csupán idén olyan nevek lépnek fel, mint a Linkin Park, a Slipknot és a Korn) feltehetően megüzente a zenekarnak, hogy ha ennyibe veszik osztrák rajongóikat, akkor nem kell náluk sem fellépniük – bár a visszamondás pontos részletei nem ismertek. Radke ugyanúgy egy bécsi virslis beszólással próbált visszavágni, mindenkinek a fantáziájára bízzuk, mennyire volt jó reakció.

Egy rövid bekezdés erejéig pedig érdemes megemlíteni a Rammsteint is, amely esetében a vulgaritás, a Pussy című dal és az óriás péniszágyú például évek óta a fellépések szerves része, mégis olyan méretű helyeken játszanak világszerte, mint a Puskás Aréna. Persze a Till Lindemann ellen felhozott szexuális zaklatási vádakra reagálva a zenekar kompromisszumot kötött, és a fent említett elemek zömét eltávolították fellépéseikből, de az afterparty és a hírhedt nulladik sor is megszűnt. A budapesti koncertet ugyanakkor a botrány ellenére sem mondták vissza a szervezők, így még inkább érdekes kérdés, hogy vajon hol van a határ.

Politizálni ér?

Arra is van persze példa, hogy az előadók olyan politikai megnyilvánulást tesznek a színpadon, amely később hátrányosan érinti őket. Erre már jóval több példát lehet hozni, de itt is inkább feketelistáról beszélünk ahelyett, hogy már lekötött bulikat húzzon keresztbe egy-egy elszólás. Mondjuk, a Carson Coma esetében (bár biztosra nem lehet tudni) számos médium még 2023-ban épp a politikai véleményformálással kötötte össze elmaradt brüsszeli koncertjüket.

Ahogy azt anno a KecsUP megírta, az akkori történet szintén Kecskeméthez köthető, ugyanis a banda épp a városban koncertezett, amikor a frontember, Fekete Giorgio a lap értesülései szerint a következőket mondta:

Ma délután, iszonyat nagy késésben a zenekari találkozóról a Kossuth téren elsétáltam rengeteg olyan fiatal mellett, akik azért tüntettek, hogy könnygáz helyett értelmezhető oktatást kapjanak. És erre jön az, hogy hol máshol, mint pont itt, Kecskeméten, a mai nap egy átszerkesztett trikolór zászló miatt két héttel az érettségije előtt kibasztak a kollégiumából egy srácot egy photoshopos mémért. Milyen kibaszott ország ez?

Az eset lényege, hogy egy Táncsics-kollégiumban lakó tanulónak el kellett hagynia érettségi előtt az intézményt, mert mémet készített az igazgató ügyetlenkedéséből, aki egy avatóünnepségen fordítva mutatta fel a nemzeti lobogót. A KecsUP megkereste az intézményt, az igazgató azt mondta, hogy a diákot nem rúgták ki, továbbra is jogviszony áll fenn közte és az iskola között, csupán „pedagógiai jellegű elbeszélgetés” történt. Azonban a szóban forgó tanuló, édesanyja és diáktársai már arról értesítették az újságot, hogy bár papíron valóban koleszosnak számít, az intézményt el kellett hagynia, mert erre kérte az igazgató.

A Carson Coma énekese a történtek miatt adott hangot felháborodásának a kecskeméti koncerten, majd brüsszeli fellépésüket pár nappal később lemondták. Az állami Liszt Ferenc Intézetben játszottak volna, de hét nappal az esemény előtt értesítették a zenekart, hogy nem kell menniük.

Hogy mi volt a lemondás pontos oka, nem derült ki.

Azonban a Carson Coma több politikai jellegű összetűzésben is érintett volt már, például amikor Dócs Dávid, a Mi Hazánk politikusa 2023-ban levelet írt Csák János akkori miniszternek, hogy milyen alapon támogatnak egy olyan zenekart, amely a rendőrverésről éneklő Böiler együttes frontemberével, Riger Jánossal lépett fel közösen egy koncerten.

A levélre a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára, Vitályos Eszter válaszolt, aki úgy fogalmazott:

Senkitől nem elfogadható magatartás az uszítás, sem a művészetben, sem a sporteseményeken, sem a társadalmi életben. A kérdése tehát bizakodással tölt el, és pártja jövőbeli magatartásának irányaként értelmezem.

A politikai kérdések egyre nagyobb térnyerése a művészeti körökben, akár Majka vagy Caramel közelmúltban tett kijelentései, színpadi megszólalásai azonban azt mutatják, hogy lassan a politika éppakkora teret fog nyerni a színpadon, mint bármely más téma. Lassan (vagy talán már most is) egy-egy BSW káromkodási vita lesz a meglepő, ahol elsősorban a kinyilatkoztatás formájával, szalonképességével lesz gond, nem a tartalmával.

Ha pedig politikai témák felférnek a színpadra, akkor jogos a kérdés, hogy a lóf*sz miért nem?

Nehéz megmondani, hogy a politikai állásfoglalások keltette hullámok a koncertek számában, lekötésében vagy visszamondásában milyen módon fognak megmutatkozni, de valószínű, hogy különböző szervezők sajátosan fognak rá reagálni. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a szabad véleménynyilvánítás és az egyéni előadói attitűd elfojtása a múltban is megjelent, és lázadó műfajokkal válaszolt rá a zene, például a rock egyes alfajai vagy a punk polgárpukkasztó hangvétele, esetleg a hiphop szókimondó véleményformálása révén. Az pedig szintén látszik, hogy ez a fajta közhangulat (idézzük vissza FankaDeli kultúrháborús gondolatát) régi és új, közismert és underground előadóknál egyaránt megjelenik. A Sorbonne Sexual például tavaszi, „Betiltott koncert” névre keresztelt fellépése üzenetértékű, szerintük hiába lehet bármit mondani, ha annak a bárminek a következménye „a tiltás, a tagadás vagy a törlés”.

(Borítókép: BSW 2025. május 10-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)