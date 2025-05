A Variety információi szerint Valerie Mahaffey férje erősítette meg a hírt, miszerint felesége 71 éves korában belehalt a rákkal vívott harcba.

Elvesztettem életem szerelmét, Amerika pedig elvesztette az egyik legszeretetreméltóbb színésznőjét. Örökké hiányozni fog

– fogalmazott Joseph Kell, a színésznő özvegye.

Valerie Mahaffey még 1992-ben nyert Emmy-díjat a legjobb komikus mellékszereplő kategóriájában a Miért éppen Alaszka? című sorozatért, ahol Eve karakterét alakította. A széria 1990-től 1995-ig futott a CBS csatornáján.

A színésznő legutóbb a Francia kiút című filmben szerepelt Michelle Pfeiffer és Lucas Hedges mellett, illetve az Echo 3 című sorozatban tűnt még fel. Emellett a Végtelen égbolt című sorozatban is játszott Jensen Acklesszel, továbbá a Netflix Halott vagy című drámájában is feltűnt Christina Applegate oldalán.

Szumátrától a Hudson-folyóig

A színésznő élete kalandos volt. Indonéziában született Szumátra szigetén egy kanadai nő és egy texasi férfi lányaként. Tinédzser éveiben hosszabb-rövidebb ideig élt Nigériában, Angliába és Texasban is, de színészi karrierét New Yorkban kezdte meg. Eleinte több Broadway darabban szerepelt, de más színházak előadásaiban is feltűnt.

Játszott egy színpadon Otellót Morgan Freemannel, valamint Rómeó és Júliát Tom Hulce oldalán.

Számtalan televíziós sorozatban volt vendégszereplő karriere során. Láthattuk őt többek közt a Vészhelyzet, Az ember a Fellegvárban, a Seinfeld, a Glee, de még A Grace klinika néhány epizódjában is. Nagyobb szerepet azonban a Született feleségek, az Ifjú Sheldon és a The Powers That Be című sorozatokban kapott. Mozifilmekben is játszott, akár a Vágta vagy a Sully – Csoda a Hudson folyón. A két film közül előbbiben Tobey Maguire és William H. Macy, utóbbiban Tom Hanks és Aaron Eckhart oldalán láthattuk.