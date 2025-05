Kiközösített tinilány volt, kíméletlenül gúnyoltak, ma mégis milliók rajonganak érte

Dupla bulival startolt el az Iron Maiden 2025-2026-os világ körüli turnéja Budapesten, a Papp László Sportarénában május 27-28-án. A koncertsorozat meghívott vendége a Halestorm, az amerikai csapat pedig remekül előkészítette a színpadot az ötvenéves jubileumát ünneplő angol bandának. A Hale testvérek alapította zenekar budapesti fellépése azért is jelentős, mert hamarosan nem csupán előzenekarként, hanem szólóban is megmutathatják magukat a magyar fővárosban. Hamarosan megjelenő Everest című lemezüket hozzák majd el a közönségnek a Barba Negrába. Többek között erről is beszélgettünk a zenekar frontasszonyával, Lzzy Hale-el.

„Amikor az öcsémmel belevágtunk a zenekarba, még 1997-et írtunk. 28 évvel ezelőtt semmit sem tudtunk az iparról. Nem volt gazdag nagybácsink a szakmában, apánk három műszakban dolgozott szerelőként, anyánk alkalmanként házakat takarított, hogy a kiadásokat fedezni tudja, a családunk pedig egy húsz holdas farmon élt. Alig tudtunk hangszeren játszani, fogalmunk sem volt róla, hogyan kell dalokat írni és a szakmában boldogulni. Aztán hirtelenjében, ahogy próbálkozol és haladsz előre, egyszerre csak azon kapod magad, hogy már karriernek nevezheted az egészet, ami tiszta őrület. Olyan ez, mintha egy véletlen baleset lenne, hogy karriert építettél” – mesélte nevetve Lzzy Hale.

A Halestorm énekesnője közismert a rockzene világában, de ez nem csupán zenekara sikerességéből látszik. A Pennsylvaniában alakult banda még 2009-ben dobta ki debütáló lemezét, ami az USA-ban arany minősítést szerzett, 2012-es The Strange Case Of... című második albumuk pedig meghozta számukra a világsikert. A platinalemez dalai azóta XXI. század rockzenéjének legismertebb darabjai közé tartoznak, Lzzy Hale pedig számtalan világsztárral léphetett már közösen színpadra, 2024-ben pedig pár koncert erejéig a Skid Row énekesévé is vált.

Tudod, fiatalon kíméletlenül cikiztek, amiért a popzene helyett a rockzene érdekelt. Sosem tudtam beilleszkedni igazán, hiszen nem szerettem a Backstreet Boyst, hanem inkább Alice Coopert hallgattam. Könnyíthettem volna az életemen, de a helyes dolgok sosem könnyűek

– emlékezett vissza az énekesnő. Azt is elmondta:

„Azért is döntöttünk úgy, hogy a mostani albumot Everestnek nevezzük el, mert arról kezdtünk el gondolkodni, hogy voltaképpen miért is csináljuk ezt az egészet? Ha a pénzért, akkor sokkal egyszerűbb utat is választhattunk volna. Ha a hírnévért, ami szintén nem mozgatott sosem, arra is lett volna könnyebb mód. Akkor miért próbálkozunk még mindig? Mert ott van az a megfoghatatlan érzés, az a szükséglet, akár nevezhetnénk alapvető szükségletnek is, mintha csak a zene mondaná meg, hogy mit kell tenned és nem fordítva. A zene választ ki téged.”

A hegy csúcsáról

Új album munkálatai során a zenekar elutazott Georgiába, beköltöztek egy házba a producerükkel, Dave Cobbal. Sem rokonok, sem házastársak, sem barátok, csupán a banda és az alkotás. Hirtelen olyan volt, mintha újra tinédzserek lennének, és egyszeriben azon kapták magukat, hogy nosztalgiáznak, felidézik a régi sztorikat, a sikerekig vezető utat.

22 éve nem változott a banda felállása, így volt mit felidézni a közös múltból. Az, hogy ennyi idő alatt sem „nyírták ki egymást”, az egyik legnagyobb közös sikerük, mesélte nevetve Lzzy Hale. A közös zenélések alkalmával, egy-egy dobtéma kapcsán előjöttek azok a zenei élmények, amelyek a korai éveket idézték fel bennük. Újra kapcsolatba léptek gyerekkori énükkel, érzéseikkel, álmaikkal, ami lehetőséget adott egyfajta önelemzésre, számvetésre:

Ez az album gyönyörű befejezése a mostani fejezetnek. Húsz éve vagyunk már nagy kiadónál, rengeteg különféle dolgot csináltunk már, de ennél organikusabb Halestorm album még sosem született.

Szokás szerint számos témával készültek a stúdiózásra, azonban Dave Cobb minden tervüket keresztbe húzta. Az első nap elmondta, hogy az előre megírt témákra nem lesz szükség, valami teljesen újat akar kihozni a csapatból. Beküldte a bandát a stúdió szobába, benyomta a felvétel gombot, és azt mondta, „írjatok egy dalt itt helyben, amit folyamatában rögzítünk”.

A csapat elsőre meglepődött, majdhogy megszeppent, de szépen lassan beérett a közös zenélés. Minden délelőtt 11-kor elkezdték a sessiont, majd késő estig tolták a munkát. Nem volt megállás, de az ötletek egyre inkább testet öltöttek, majd komplett dalok születtek.

Ez a legnyersebb és legvalóságosabb kiadvány, amit valaha készítettünk, mert sokszor szimplán elfelejtettünk metronómot kapcsolni felvételkor. Zsigeri módon dolgoztunk, egymásra figyelve egészen addig, amíg be nem fejeztük a dalt. Ekkor Dave Cobbnak feltűnt, hogy nem tett be metronómot. Megpróbáltuk újra, immáron fix tempóra, de elengedtük, mert valahogy minden érzés elveszett belőle. Szóval, a dalok fele a lemezen voltaképp közös örömzenélés, semmi több

– fogalmazott Lzzy Hale.

Szabályos illúziók

Szövegileg is arra törekedett, hogy a zenekar teljes érzelmi útját és történetét felölelje, annak minden örömével, bánatával, sikerével és bukásával.

Ezen a ponton megjegyeztem az énekesnőnek, hogy az első single esetében, amit kedvcsinálónak adtak ki az albumról, nagyon is látszik, hogy megváltozott a munkafolyamat, hiszen a szám több dologban is eltér a Halestorm megszokott hangzásától. Továbbá az is meglepő, hogy a Darkness Always Wins című kiadvány, szakítva az olyan megszokásokkal, hogy egy pörgős, energikus dalt szokás elsőnek megjelentetni, vagy esetleg a lemezindító dalt, az Everest közepén foglal majd helyet, ráadásul egy balladáról van szó.

„Csupán illúzió, hogy a zenében és az üzletben kötött szabályok lennének. Senki sincs, aki megmondhatná, hogy mire vagy képes és mire nem, mi az, ami biztosan működni fog, és mi az, ami kudarcra ítéltetett. Ha lenne egy biztos recept a sikerhez, mindenki azt használná. Zenekarként az egyetlen dolog, amiben igazán megbízhatunk, amit megtanultunk az évek során, hogy a tiszta ösztönben kell bízni. Azt kell hajszolni, ami izgatottá tesz, hiszen nincs rá mód, hogy megjósold, vajon szeretni fognak, vagy gyűlölni, a dalaid hallgatóságra lelnek-e, vagy sem. Az egyetlen jelzőfény ezen az úton az, hogy te magad mit érzel, mi az, ami felszabadít, mi a legnagyobb kockázat, amit vállalni tudsz, ami felpezsdíti a véred”

– fogalmazott Lzzy Hale. Hozzátette:

A Halestorm teljes létezésének ez az egyik oka. Mi nem színlelünk a színpadon. Nem használunk plusz sávokat. Nem metronómra játszunk. Ezek közül egyikkel sem élünk, mert van benne valami elképesztő izgalom, amikor nem tudod pontosan, hogy mi fog történni. De kellően bízol magadban, a zenésztársaidban, az egymás iránt érzett kötelékekben és szeretetben ahhoz, hogy együtt vessétek le magatokat a szirtről és reménykedtek, hogy megfelelően működik majd az ejtőernyő.

Épp emiatt ritka, hogy kétszer ugyanazt a szettet tolják le színpadon. A két budapesti Iron Maiden koncert előtt sem ugyanazt a dalsort játszották végig, egyedül az Everest, az augusztusban érkező lemez címadó dala az, ami mindkét nap zárásaként, a népszerűsítés jegyében ugyanakkor szólalt meg.

Emlékezni fognak rád

A zenekar hasonlóan kiszámíthatatlan lesz novemberi fellépésükön, de a dallista variálásán túl, hogy mi az, ami miatt érdemes valakinek elmenni egy Halestorm koncertre, milyen új élményt kaphat, amit az elmúlt években a Budapest Parkban, vagy most az arénában nem kaphatott meg, az énekesnő Roonie James Dio egykor hozzá intézett szavait (tanácsát) idézte nekem: „Nem fogsz emlékezni minden emberre aki előtt felléptél és minden helyszínre, ahol valaha játszottál, de ők emlékezni fognak rád életük végéig.”

Épp ezért számára az a legfontosabb, amit színpadon meg tud élni és átadni a közönségnek. A közös pillanatok, amiket a nézőkkel oszthat meg. Elmondta, hogy minden koncerten igyekszik a lehető legtöbb emberrel szemkontaktust, emberi kapcsolatot kialakítani, nem csupán az első 2-3 sorra néha rápillantani. Egy visszaintegetés, egy összekacsintás sokaknak a világot jelentheti.

Ez nem arról szól, hogy »hé, nézz ide! Tádám: rocksztárok állnak a színpadon.« Ma éjjel együtt vagyunk. Egyek vagyunk. Ugyanazért jöttünk ide, hogy kiszakadjunk a világból és menedékre leljünk, hogy önmagunk lehessünk és ne kelljen érte bocsánatot kérjünk. Ezért csináljuk azt, amit

– mondta az énekesnő.

Lzzy Hale a Halestormmal 2025. november 6-án tér vissza Budapestre, ahol bemutatják Everest című, új lemezüket. Fellépésüknek a Barba Negra ad otthont.

(Borítókép: Lzzy Hale 2025. május 27-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)