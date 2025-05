Kutyasétáltatás közben találkozott a férfival, aki a vesztét okozta

A kutyások és a párkeresők lélektanát is jól ismeri Háy János, akinek A kutyatartó lány című darabjában kutyasétáltatás közben bomlanak ki a párbeszédek és az élettörténetek.

Eleve ki vesz kutyát?

A magányosak, akik legalább egy kutyával szeretnék megosztani a mindennapjaikat? Az elvált férfiak, akik egy kiskutyával akarják magukhoz édesgetni a tőlük külön élő gyerekeiket? A párkeresők, akik abban reménykednek, hogy majd kutyasétáltatás közben botlanak bele az igaziba? Vagy akinek gyerekkorában csak hörcsögöt engedtek?

A kutyatartásnak nyilván számos oka lehet, de A kutyatartó lányban először valóban két magányosnak mondható nő találkozik. Ők kezdenek el beszélgetni, ami lassan barátsággá alakul. Petra elvált, Ági nem is ment férjhez soha. Az elvált, fiatalabbik nőben még van némi remény, hogy a boldogtalan házassága után jöhet valaki: ő az optimistább, gyakran mosolyog, és a barátnő szarkasztikus megjegyzéseit is könnyedén veszi. Ági sokkal inkább megkeseredett, életét, úgy sejtjük, tragédiák árnyékolják be, de ezekről nem szívesen beszél.

Intő jelek

És egyszer csak, csodák csodája, felbukkan „a” férfi, Dani. Jóképű, kedvesen félszeg, és Petrának vele sem nehéz beszélgetésbe elegyednie, hiszen ilyenkor elég csak megkérdezni, hogy hívják a kutyát, esetleg milyen fajta, ha keverék vagy menhelyi, akkor az tovább gördítheti a beszélgetést, amelyben újabb jótulajdonságok bontakozhatnak ki a kutyamentés és az ökológiai lábnyom témakörében. Aztán azt is meg lehet kérdezni, ki mikor és milyen útvonalon szokott sétálni, s máris előáll egy következő találkozás lehetősége,

ne nevezzük még randinak.

Dani eleinte tényleg nagyon cuki, és annyira naiv, hogy azt sem tudja: amikor a kutyások azt kérdezik egymástól, hogy ki vigyáz a kutyára, amikor ő nincs otthon, valójában azt próbálják letapogatni, hogy van-e az illetőnek párja. Aztán lesznek furcsa mondatok, red flagek, amelyek intő jelként figyelmeztethetnék Petrát, de ő ezeket – ahogy lenni szokott – a szőnyeg alá söpri, mert azt hiszi, amit hinni szeretne. Nem, azt biztos nem azért mondta, nem is úgy gondolta, és egyébként az is biztos csak ezért meg azért van...

Petrában nem keltik fel a gyanút Ági furcsán félbeharapott mondatai, zavart pillantásai, és az édesanyja, Andi kérdései sem billentik ki az álomvilágból, amibe szépen beleringatja magát.

Netes újság kontra valóság

Mikor kellett volna Petrának megálljt parancsolni? A néző is tanácstalan, ő is szeretne hinni abban, hogy nincs itt semmi baj, miért is ne történhetnének jó dolgok, elvégre emberek százezrei élnek párban, házasságban, családban, egy-két-három gyerekkel, hőseinknek miért ne sikerülhetne?

Háy János együttérez a szereplőivel, de nem kíméli őket.

Ági, a barátnő nem beszél nyíltan, Andi, az édesanya – aki szereti a lányát, de csak a saját fogalmi keretei között tud gondolkodni –, szintén nem ad használható tanácsokat, de hát hogyan is adhatna.

Mind a három nő sérült, kiszolgáltatott a maga módján, és úgy tűnik, az általuk megélt tapasztalatokból nem tudnak olyan védőhálót szőni, ami megmentené őket a zuhanástól. Mindeközben feltárul, milyen nehéz társat találni minden korosztályban: harmincas, negyvenes, ötvenes nőként is. Ági elmondja, hogy azzal szemben, amit a netes újságírók szoktak írni, mi a valóság, Andi elmeséli a házasságát, ami sokkal szörnyűbb volt, mint ahogy azt Petra gondolja, Petra pedig hiába tűnik derűsebbnek, okosabbnak és életrevalóbbnak mindhármuk közül, ez sem lesz elég.

Menekülő kutya

Szereplőink a kecskeméti Ruszt József Stúdiószínház parányi színpadán sétáltatják a kutyáikat, és olyan ügyes a térszerkezet, hogy tényleg elhisszük, a kutyák még szaladgálnak is. A függönyt barnás csomaglópapír helyettesíti, amit először letépnek, aztán pedig kellékként használják a letépett a papírdarabokat a legkülönfélébb helyzetekben (díszlet- és jelmeztervező Matyi Ágota). A díszlet négy forgószék, amiből váratlanul, sőt néha fenyegetően tudnak „előforogni” és megszólalni a szereplők, majd eltűnni a sötétben.

A színpadképet ötletesen egészíti ki a vetített animáció (Zeke Szabolcs munkája) a hozzá tartozó zenével (Paládi-Kovács Áron): amit nem lehet eljátszani, elmondani, az megjelenthet szimbólumok formájában, de már az előadás elején futó (menekülő?) kutya is kelthet a nézőben nehéz érzéseket.

Ölelés a színpadon

A Sipos Imre rendezte előadás figurái pedig időnként szó szerint kinéznek, kiszólnak ebből a térből, talán kicsit eltávolítva minket a színpadon zajló drámától. Petra Hajú Melinda alakításában szerethető, szeretetre méltó lány, akinek olyan kedves a mosolya, hogy attól – azt gondolnánk – a legkeményebb szív is meglágyul. Jankovics Anna Ágija szintén bájos és szeretetre méltó, de az ő jókedvét már sokkal könnyebb elrontani, keserű tapasztalatok állnak mögötte. A Petra édesanyját játszó Sára Bernadette aggódó anya, de ő is társra vágyó – finom, elegáns és esendő – nő.

A mindent elsöprő szerelmet hozó Dani karaktere Kovács Krisztián alakításában pont az a kezdetben félszeg svihák, aki minden nőt képes megvezetni.

Még a szeme sem áll jól, de hát az is milyen vonzóvá teszi.

A Petrával kibontakozó kapcsolat végül annyira megterhelő lesz színésznek, nézőnek egyaránt, hogy fellélegzünk, amikor Hajú Melinda és Kovács Krisztián az előadás végén, még a meghajlás előtt megöleli egymást.

A kutyatartó lányt Háy János kimondottan a kecskeméti színház számára írta, és a meglepően kis térben, nem túl hosszú idő alatt játszódó történet univerzális dolgokról mesél, ami mindannyiunknak szól, legyünk bár anyák, gyerekek, szomszédok, barátnők, magányosak, elváltak, kutyások vagy nem kutyások, esetleg olyanok, akiknek gyerekkorukban csak hörcsögük volt, pedig kutyát szerettek volna. Semmi nem marad következmények nélkül.

