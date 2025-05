Taylor Swift bemutatott a világnak, ami milliárdokba került neki, mégis megérte

A Big Machine új tulajdonosa, Scooter Braun (aki korábban olyan előadókkal állt kisebb-nagyobb szakmai kapcsolatban, mint Kanye West, Ariana Grande vagy Justin Bieber) továbbértékesítette Swift dalainak tulajdonjogát a Shamrock Holdings cégcsoportnak 2020-ban, amit még a Disney család alapított 1978-ban. Taylor Swiftnek most tőlük sikerült visszavásárolni a jogokat.

A BBC cikke szerint ehhez nagyban hozzájárult az énekesnő elmúlt években összehozott anyagi sikere. 2023-ban Taylor Swift lett az első olyan zenész, aki mindössze dalszerzésből és fellépésekből képes volt több mint egymilliárd dollárt (mintegy 350 milliárd forintot) összehozni. Legutóbbi gigaturnéjának, az Eras Tournak pedig csupán jegyeladásokkal sikerült kétmilliárd dollárt (700 milliárd forintot) hoznia.

Szintén segítette az énekest, hogy 2021-ben elkezdte korábbi lemezeinek újrafelvett változatait kiadni, kezdve nagy sikerű, Fearless című albumával. Első hat korongjából négyet meg is jelentetett így, ami értelemszerűen komolyan elinflálta az eredeti változatok értékét. Ugyanakkor az utolsó két albumot, ami még nem újult meg ilyenformán, már nem lesz szükséges kiadnia, ugyanis Swift egyezségre jutott a Shamrockkal. Bár azt nem tudni, hogy mennyiért, de vissza tudta vásárolni mind a hat lemez összes tulajdonjogát, továbbá visszaszerezte:

az összes videóklipje feletti jogokat,

minden koncertfilmjének tulajdonát,

a lemezborítók és a fotók jogait

és a kiadatlan dalokat is.

Levelében kitért arra is, hogy debütáló lemezét már sikerült újra rögzítenie, így feltehetően azt valamikor a jövőben még kiadja, ugyanis a végeredményről úgy véli, sokkal jobban hangzik, mint az eredeti. Ugyanakkor a Reputation című lemezzel, bár már néhány dalt elkészített, valószínűleg ez nem fog megtörténni, vagy ha mégis, az még bőven odébb lesz. Úgy véli, hogy az az album annyira jóra sikeredett, hogy nem nagyon tud hangzásban javítani rajta, többek közt ezért is haladt vele ilyen nehezen.

De miért kellett ez a hercehurca?

Taylor Swiftet mindenki híres énekesnőként és dalszerzőként ismeri, ugyanakkor fontos tudni valamit. A dalszerzők ugyan megírják a számokat, kitalálják az akkordokat, a dallamokat, egyesek még a hangszereket is összeválogatják, és megírják, hogy mit játsszanak, de a végső változatot többnyire producerek és a stúdiótechnikusok hozzák létre. A dalszerző birtokában van minden ötlet, amit ő megálmodott, hiszen a kreatív alkotásokat alanyi jogon védik a törvények, de ezt az egészet be kell vinni egy stúdióba, ott felvenni, a felvételt a szakemberek megkeverik, dolgoznak rajta, végül pedig megszületnek a mestersávok (master tracks).

A stúdiók általában ezeket a sávokat birtokolják, kvázi a dal végső változata felett van hatalmuk, azzal pedig azt kezdenek, amit csak akarnak (annak értékesítik, akinek akarják, annyiszor nyomják újra lemezre, ahányszor akarják, olyan filmekbe helyezik, amelyekbe akarják, szinte korlátok nélkül azt csinálnak velük, amit akarnak). Persze ezek is a szerződésekben foglaltak szerint történnek, így változó, hogy milyen megállapodás köttetik az előadó és a kiadó között, de Taylor Swiftnek, aki debütáló albuma megjelenésekor még csak 17 volt,

a Big Machine úgy adott lehetőséget, hogy cserébe oda kellett nekik ígérje első hat lemeze mestersávjait.

Innen már nehéz volt visszakozni, és lehet pálcát törni Swift felett, hogy miért hozott ilyen döntést, de a zeneiparban ez majdhogy bevett szokás volt, hiszen a lemezcégek is be akarták biztosítani magukat, hogy az a rengeteg pénz, amit belepumpálnak egy-egy zenészbe a felfuttatás során, fixen megtérül, és nyereséggé alakul. Ezzel még egyébiránt nem is lenne gond, azonban Swiftnek nem nagyon volt lehetősége, hogy később visszavásárolja a jogokat, pontosabban volt, csak teljesíthetetlen feltételekkel.

Amikor a hatodik albuma is lecsengett, és már nem kötötte szerződés a Big Machine-hez, 2018-ban átment a Universal Music Group egyik zászlóshajójához, a Capital Recordshoz. Nem sokkal később, 2019-ben Scott Borchetta, a Big Machine akkori feje eladta kiadóját Scooter Braun Ithaca Holdings vállalatának. Ezzel természetesen minden, ami a Big Machine tulajdonában állt (köztük Taylor Swift első hat lemezének mestersávjai is), gazdát cserélt.

Erről a döntésről Swift csupán akkor szerzett tudomást, amikor az adásvétel már lezajlott.

Az énekesnő próbált dűlőre jutni Braunnal, de a zenei szakember ajánlatát elfogadhatatlannak és irreálisnak találta, Braun pedig nem fogadott el ellenajánlatot. Egy ideig ment a csatározás, majd Swift úgy döntött, hogy akkor elkezdi újra felvenni első hat lemezét, hogy valamilyen formában visszaszerezze azokat. Mivel dalszerzőként az összes dallam és kreatív ötlet felett ő és szerzőtársai gyakorolták a hatalmat, így ebbe nem szólhatott bele Braun.

Swift azt is csak később tudta meg, hogy 2020-ban az Ithaca Holdings eladta életművét a Shamrock Holdingsnak, de addigra az újrafelvételezés már javában folyt. Emellett arról is tudomást szerzett, hogy a szerződés részét képezi, hogy Braun némi profitot továbbra is zsebre tett a dalok után (kvázi nem adta el száz százalékban azokat), és hiába lett volna nyitott az énekesnő a tárgyalásokra a Shamrockkal, Braunnak nem akart kedvezni. Mintegy fél évtizedbe telt, hogy ennek a csatározásnak a végére jusson, és a Shamrock Holdingsszal sikerüljön úgy megegyeznie,

hogy első hat lemezének minden jogát maradéktalanul, száz százalékban visszakaphassa.

Örömünnep ez az énekesnő számára, hogy évtizedes háborúja győzelemmel zárult. Bár hatodik lemeze valószínűleg így nem jelenik majd meg a korábbiakhoz hasonló Taylor’s Version formában, annyit megígért, hogy az extra dalokat (amikből minden újrakiadott lemezre tett párat, hogy adjon valami extra fűszert a dologhoz) meg fogja jelentetni.