Tőkés Anna filmje kapta a Kecskeméti Animációs Fesztivál nagydíját

Tőkés Anna Az utolsó dobás című filmjének főhőse, Kata a ritmikus sportgimnasztika-válogatott tagja, ahol szélsőséges edzésmódszereknek vetik alá a versenyzőket – írja az MTI.

A legjobb egész estés európai film díját az Oscar-jelölt Claude Barras Vademberek című alkotása kapta, míg különdíjban részesült Jean-Loup Felicioli és Alain Gagnol filmje, a Nina és a sündisznó titka. A legjobb európai tévésorozat lett a Cigánymesék, a díjat Tóth-Pócs Roland és Balajthy László vehették át a Lóvátett kupecok című epizódért. A legjobb TV-speciál díját Augusto Zanovello kapta a Lola és a zajzongora című munkájáért.

A legjobb egészestés játékfilm Pannónia díját és a közönségdíjat is Csáki László Kék Pelikan című animációs filmje érdemelte ki. A legjobb rövidfilm és a Magyar Filmkritikusok díját Ulrich Gábor Capriccio című munkája kapta, míg a legjobb televíziós sorozat Bálint Ágnes-díját Bogyó Péter vehette át A magyar népmesék sorozat A királyfi meg a három cimborája című epizódért.

A legjobb alkalmazott animációnak járó elismerést Búzási Gyopár Orsolya Bernády Amerikába megy című alkotása vihette haza, míg a legjobb diákfilm díját Tarcsi Anna Szökés című alkotása érdemelte ki. A legjobb vizsgafilm különdíjban Fendrik Borbála részesült a 110 éves a magyar animáció című filmjéért. A legszínvonalasabb képi formanyelvért Balogh Mirjana Wish You Were Ear című művét díjazták és a junior zsűri is ennek az alkotásnak ítélte a legjobb rövidfilm díját.

A legjobb zene kategória győztese Szabó Bálint lett A madár gyermekei című alkotás zenéjéért.

A legjobb animációs munkáért Máli Csabát és Pálfi Zsoltot díjazták a Csongor és Tünde című filmért.

A Legjobb digitális technikával készült animáció és a Magyar Filmkritikusok különdíját is Klingl Béla vehette át az Alkotás című filmért. A Junior zsűri B. Nagy Ervinnek ítélte oda a legjobb televíziós sorozat díját a Cserebogarak: A fekete párduc című epizódért. A Diák Zsűri díját a legjobb magyar film kategóriában Hárshegyi Vivien Seder Night Fever című munkája, az európai filmek kategóriában pedig Benoit Chieux Siroccó és a szelek királysága című filmje kapta. Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület díját Weigert Miklós Floki: Az elveszett üvöltés nyomában című animációja érdemelte ki.

A közlemény szerint az európai egészestés filmek zsűrijének tagjai Gauder Áron, Kajsa Naess és Raduly György voltak, az európai televíziós díjakról Gulyás István, Kucsera Tamás Gergely és Michal Minich-Mlcousek, míg a magyar filmek díjairól Sipos Orsolya, Szabó Csilla, Szederkényi Bella, Szurcsik József és Varga Zoltán döntöttek.