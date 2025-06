Szombaton a Hírös Agórában tartották a 17. Kecskeméti Animációs Fesztivál záróeseményét. 96 alkotás volt versenyben, és 21 kategóriában osztottak ki díjakat.

Tőkés Anna Az utolsó dobás című filmje kapta a 17. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál nagydíját. Kata a ritmikus sportgimnasztika-válogatott tagja, ahol szélsőséges edzésmódszereknek vetik alá a versenyzőket. Egyre nagyobb nyomás nehezedik rá, ahogy közeledik a döntő. A legjobb egész estés európai film díját az Oscar-jelölt Claude Barras Vademberek című művének ítélték, míg Jean-Loup Felicioli és Alain Gagnol filmje, a Nina és a sündisznó titka különdíjban részesült. A legjobb európai tévésorozatnak a Cigánymesék bizonyult. A díjat Tóth-Pócs Roland és Balajthy László vehették át a Lóvátett kupecok epizódért. A legjobb TV-speciál díját Augusto Zanovello kapta a Lola és a zajzongora című munkájáért.

A legjobb egész estés játékfilm Pannónia díját és a közönségdíjat is a Kék Pelikánnak (rendező: Csáki László) ítélték. A legjobb rövidfilm és a Magyar Filmkritikusok díját Ulrich Gábor Capriccio című munkája kapta, míg a legjobb televíziós sorozat Bálint Ágnes-díját Bogyó Péter vehette át a Magyar népmesék: A királyfi meg a három cimborája című epizódért.

A legjobb alkalmazott animációnak Búzási Gyopár Orsolya Bernády Amerikába megy című alkotását találta a zsűri. A legjobb diákfilm díját Tarcsi Anna Szökés című alkotása kapta. A legjobb vizsgafilm különdíjban Fendrik Borbála részesült a 110 éves a magyar animáció című filmjéért. A legszínvonalasabb képi formanyelvért Balogh Mirjana Wish You Were Ear című művét díjazták, és a junior zsűri is ennek az alkotásnak ítélte a legjobb rövidfilm díját.

A legjobb zene kategóriában Szabó Bálint nyert A madár gyermekei zenéjéért (rendezője: Tudisco Júlia). A legjobb animációs munkáért Máli Csabát és Pálfi Zsoltot méltatták a Csongor és Tünde című filmért. A legjobb digitális technikával készült animáció és a Magyar Filmkritikusok különdíját is Klingl Béla vehette át az Alkotás című művéért.

Az európai egész estés filmek verseny zsűrijének tagjai Gauder Áron, Kajsa Naess és Raduly György voltak, az európai televíziós díjakról Gulyás István, Kucsera Tamás Gergely és Michal Minich-Mlcousek, míg a magyar filmek díjairól Sipos Orsolya, Szabó Csilla, Szederkényi Bella, Szurcsik József és Varga Zoltán döntöttek.

A junior zsűri B. Nagy Ervinnek adta a legjobb televíziós sorozat díját a Cserebogarak: A fekete párduc című epizódért. A diákzsűri díját legjobb magyar film kategóriában Hárshegyi Vivien Seder Night Fever című munkája, az európai filmek kategóriában pedig Benoît Chieux Siroccó és a szelek királysága című filmje kapta. Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület díját Weigert Miklós Floki: Az elveszett üvöltés nyomában című animációja érdemelte ki.

Vasárnap még megnézheti a közönség Kecskeméten a díjnyertes animációkat.