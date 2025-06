Ráállt a metró szellőzőrácsára, és történelmet írt

Kilencvenkilenc éve, 1926. június 1-jén született, és mindössze 36 évesen, 1962. augusztus 4-én halt meg. Neve ma is egyet jelent a hollywoodi csillogással, és nem csak kora szexszimbóluma volt: nőiessége és érzékisége majd' száz év alatt sem kopott meg. Születése napján kvízzel emlékezünk a legendás amerikai színésznőre, Marilyn Monroe-ra.

Már az ötvenes években fotóriporterek hada követte, a magánéletével tele voltak a bulvármagazinok, ugyanakkor írók, képzőművészek múzsája volt. Karrierje sok szálon kapcsolódott az amerikai társadalom és kultúra számos területéhez: filmhez, színházhoz, irodalomhoz, képzőművészethez, sporthoz, politikához, konspirációs elméletekhez, feminista mozgalmakhoz. Gail Levin művészettörténész szerint ő volt a 20. század legtöbbet fényképezett személyisége.

Ma már tudjuk, mit okoz egy ember életében, ha gyerekkorában nem adatik meg neki a gyöngéd, elfogadó szeretet. Marilyn Monroe az apját nem is ismerte, nevelőszülőknél és árvaházban nevelkedett, többször érte szexuális abúzus. Talán ezt a soha meg nem kapott szeretet kereste minden kapcsolatában, házasságában, a férfiakban, akikhez élete során közel került, hiszen gyerekkorában úgy érezte, senkinek nem kell.

A metró szellőzőrácsa

Marilyn Monroe érdekes módon éppen a hányattatott sorsának köszönhetően lett az amerikai álom megtestesítője, hiszen egy igazán mélyről jött nőként lett filmcsillag. Menekülésképpen, mert nem akart újra árvaházba kerülni, már tizenhat évesen férjhez ment a szomszéd fiúhoz, iskoláit nem fejezte be, majd modellként kezdett dolgozni, mielőtt bekerült volna a filmiparba.

A platinaszőke, piros rúzzsal tündöklő Marilyn Monroe a kor romantikus, időnként együgyű komédiáiban a hódító naiva szerepét kapta, leghíresebb filmjeiben – Niagara, Szőkék előnyben, Hogyan fogjunk milliomost?, Hétévi vágyakozás, Van, aki forrón szereti – is így látjuk. Utóbbiért egyébként 1959-ben elnyerte a legjobb színésznőnek járó Golden Globe-díjat.

Monroe a szexuális forradalom előfutáraként nyíltan vállalta érzékiségét. Filmtörténeti jelenet, amikor a Hétévi vágyakozás című produkcióban a metró szellőzőrácsára áll, és fehér szoknyáját fellebbenti a huzat.

Szorongás, álmatlanság

1952 körül kezdett elterjedni, hogy Monroe-val „problémás” együtt dolgozni, és ez a helyzet csak súlyosbodott, ahogy egyre népszerűbb lett. Sokszor elkésett a forgatásokról, vagy egyáltalán nem is jelent meg, elfelejtette a szövegét, és többször újravetette a jeleneteket. Szorongása és krónikus álmatlansága miatt barbiturátot, illetve amfetamint kezdett szedni, amit később alkohollal kevert. Egy súlyos depressziós korszak után, 1962. augusztus 5-én, kora hajnalban találtak rá brentwoodi házában: a halál beálltát az előző estére tették.

Az ’50-es évek filmsztárja nemcsak szépségével, hanem törékenységével és belső vívódásaival is mély nyomot hagyott a világban. Most pedig ön is próbára teheti a tudását Marilyn Monroe-ról!

(Borítókép: Marilyn Monroe. Fotó: Gene Lester / Getty Images)