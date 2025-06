Íme az ágazat, ami pofátlanul lenyomja a nagykutyákat

A Cotec Alapítvány tanulmánya alaposan árnyalja a kultúráról kialakult hagyományos képet, és helyezi új alapokra Spanyolországban. A jelentés szerint az ágazat 40 százalékkal termelékenyebb az átlagnál, felülmúlja a textilipart, a gyógyszeripart és a vegyipart, sőt minden egyes euró befektetés 1,75 eurós megtérülést hoz. A kulturális turizmus – amely a fenntarthatósági és a vásárlóerő szempontjából is előnyösebb más típusoknál – ma már a külföldi látogatók negyedét vonzza, írja az El Pais.

Cáfolják a mítoszt

A kultúra gazdasági súlyát, társadalmi szerepét és stratégiai jelentőségét hangsúlyozta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök nemrégiben a Cotec Alapítvány friss tanulmányának bemutatóján. A Kulturális és kreatív ágazatok Spanyolországban: gazdasági értékük elemzése című jelentés szerint ezek az iparágak nem csupán a nemzeti identitás és önkifejezés letéteményesei, hanem a spanyol gazdaság egyik legdinamikusabb szegmensét is képviselik. Sánchez szerint ezek az adatok egy régi előítéletet cáfolnak:

Eddig az az előítélet uralkodott, hogy ez egy támogatott ágazat, amely nem teremt minőségi munkahelyeket, és nem is nyereséges. Az adatok ezt a mítoszt cáfolják.

A spanyol kormány – saját bevallása szerint – felismerte a kulturális iparágak stratégiai jelentőségét. A miniszterelnök beszéde alatt több intézkedést is bejelentettek, ezek közül a legfontosabb a Külföldi Kulturális Akció Tanács felállítása, amely évente ül majd össze minisztériumok, kulturális intézetek (mint a Cervantes Intézet), illetve az RTVE (a közmédia) részvételével. Ehhez kapcsolódik egy tanácsadó testület és egy 2025–2028-as stratégiai terv bemutatása is.

Ugyanakkor a költségvetési prioritások terén továbbra is lemaradás látszik. A kultúra részaránya a közkiadásokban évek óta nem haladja meg a 0,3 százalékot – ez a negyedik legalacsonyabb tétel. Sánchez elismerte a strukturális hiányosságokat, például a tevékenységek Madrid és Katalónia köré koncentrálódását, illetve a szektor vállalatainak túl kicsi méretét.

A kulturális dolgozók átlagbére magasabb a nemzeti átlagnál, és a nemek közötti bérszakadék is szűkebb. Ugyanakkor az önfoglalkoztatottak aránya kétszerese az országos átlagnak (34 százalék), ami a szektor fokozott kiszolgáltatottságát és a munkaviszonyok széttöredezettségét is jelzi

– mondta Pedro Sánchez, hozzátéve, hogy a pandémia különösen súlyosan érintette a kulturális ágazatot, de a kilábalás üteme is gyorsabb volt: a kulturális szektorban 17 százalékos növekedést mértek, szemben a gazdaság általános 8 százalékos bővülésével. A WHO kutatásaira is hivatkozva Sánchez kiemelte a művészetek mentális és fizikai egészségre gyakorolt hatását, utalva a Covid–19 alatti társadalmi szerepvállalásukra is.

A kultúra mint soft power

A kulturális befolyás is mérhető, és gazdasági értékké konvertálható – derül ki a nemzetközi összehasonlításokból. Spanyolország jelenleg a világ negyedik legnagyobb kulturális befolyással rendelkező országa – állapítja meg a 2025-ös Global Soft Power Index. A kulturális export ennek ellenére csak évi 5 százalékkal nő, ami elmarad más ágazatok teljesítményétől. Spanyolország továbbra is nettó importőr ezen a területen, ami a kormány szerint stratégiai beavatkozást tesz szükségessé.

A kultúra nem dísz, nem valami komolytalan dolog. Stratégiai iparág. Fel kell hagynunk azzal, hogy ezeket az ágazatokat paternalizmussal tekintjük

– fogalmazott a spanyol miniszterelnök, aki ennek jegyében kormánya olyan programjaira emlékeztetett, mint Spanyolország audiovizuális központtá alakítása, vagy a kulturális turizmus kiterjesztése kevésbé látogatott térségekre.

A rendezvény politikai hangsúlyokat is kapott. Sánchez kritizálta azokat, akik „néma” kultúrát követelnek – egyértelmű utalással Bruce Springsteen és Donald Trump korábbi konfliktusára. Ezen felül kijelentette: „Izraelnek nem lenne szabad részt venni az Eurovízión” – reagálva az ország második helye körüli vitákra, a gázai háború árnyékában.

Az eseményen azonban a sajtónak nem volt lehetősége kérdéseket feltenni, így a bejelentett intézkedések részletei és számonkérhetősége egyelőre kérdéses maradt.

(Borítókép: Pedro Sánchez 2025. május 19-én. Fotó: Jesus Hellin / Europa Press / Getty Images)