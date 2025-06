Ilyen érzés, amikor felcsendül a Magyar népmesék főcímdala

Kecskemét főterén felcsendül a Magyar népmesék főcímdala, ettől pedig, mintha a világ legtermészetesebb dolga volna, különös melegség és otthonosságérzet járja át az embert – talán ezzel a képpel írható le a legközvetlenebb módon, hogy milyen a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál hangulata, amit 2025-ben már 17. alkalommal rendeztek meg.

Szó se róla, idén is változatos programok tengerével, köztük kiállításokkal, szakmai panelbeszélgetésekkel, könyvbemutatókkal és természetesen vetítésekkel várták az érdeklődőket. Minden korosztály megtalálta a számítását.

Mi magunk is a bőség zavarával küzdöttünk, amikor a fesztivál első napján felcsaptuk a programfüzetet, és láttuk, milyen módon és mértékben kényeztetik az animáció szerelmeseit. A látogatók például a kortárs kínai animációval is közelebbről megismerkedhettek, de kuriózumnak számítottak a retrospektív vetítések is.

Az első nap az 1960–1970-es évek voltak fókuszban. Nem akármilyen gyöngyszemekkel. Érdemes felhívnunk a figyelmet a szervezés profizmusára, az önkéntesek, segítők elhivatott kedvességére. A KAFF-on tényleg otthon érezhetjük magunkat. Vagyis nem a véletlen műve, hogy a Kecskeméti Animációs Fesztivált a nemzetközi szakemberek a világ tíz legjobb seregszemléje közé sorolják.

Hamisítók

Kétségtelen, hogy a magyar animáció egyik friss remekműve, a Kék Pelikan egész estés animációs dokumentumfilm. Csáki László filmje a szó szoros értelmében visszarepíti a nézőt a kilencvenes évek rendszerváltás utáni Magyarországára, ahol hiába adatott meg a szabadság a lebontott vasfüggöny mögötti országnak, a magas vonatjegyárak miatt kevesen engedhették meg maguknak, hogy valóban utazzanak.

Ezt az áldatlan állapotot gyűri le három furmányos fiatal (Ákos, Laci és Petya), akik kikísérletezik, miként lehetne „okosba” megoldani a problémát. Eleinte csak a saját szabadságukat váltják meg hamisított jegyeikkel, majd az alkalmi buliból nagyszabású biznisz lesz, komoly üzlet, amely lassan túlnő rajtuk. Úgy gondolom, hogy a produkció érzékeny igényességgel állít

emléket a magyar szabadságvágyának, a rendszerváltás ígéretének, de a magyarok találékonyságának is.

Nem is volt kérdés, hogy elmenjünk-e arra a kiállításra, amely bemutatja az előkészítés és a gyártás során készült skicceket, az analóg látványterveket, kimaradt szekvenciákat, személyes emlékeket és plakátterveket.

Vigyázat, lépcső!

A KAFF megnyitóünnepségén életműdíjjal jutalmazták Szemadám György festőművészt, művészeti írót, az MMA rendes tagját. Az ünnepi megnyitót a Hírös Agóra színháztermében tartották. Az esemény a Kecskemét City Balett két táncosa, Nagy Nikolett és Pavleszek László performance-ával vette kezdetét Barta Dóra koreografálásában. A fesztivált Novák Irén, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg.

Szemadám György Munkácsy Mihály-díjas, érdemes és kiváló művész beszédében felidézte, hogy fiatal képzőművészekként mennyire irigyelték a Pannónia Filmstúdióban dolgozó animációs filmes kollégáikat, akik nagyobb szabadságban alkothattak. Bár maga sohasem készített animációs filmet, különös figyelemmel kísérte a műfajt, és igyekezett segíteni a kibontakozását.

A megnyitó zárásaképpen az elmúlt négy évtized díjnyertes alkotásaiból láthattunk válogatást. A mintegy másfél órás vetítésen olyan filmek kerültek terítékre, mint Orosz István Kossuth-díjas grafikus, filmrendező, a nemzet művésze Vigyázat, lépcső! és Cakó Ferenc Kossuth-díjas alkalmazott grafikus, animációs filmrendező Labirintus című alkotása a ’80-as, ’90-es évekből, vagy a 2010 utáni filmek közül Bertóti Attila Mese, Bucsi Réka Love és Tóth Roland Bela című munkája.

A díjazottak következnek

A fesztiválon 96 alkotás volt versenyben, és 21 kategóriában osztottak ki díjakat. Tőkés Anna Az utolsó dobás című filmje kapta a 17. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál nagydíját. A legjobb egész estés európai film díját az Oscar-jelölt Claude Barras Vademberek című művének ítélték, míg Jean-Loup Felicioli és Alain Gagnol filmje, a Nina és a sündisznó titka különdíjban részesült. A legjobb európai tévésorozatnak a Cigánymesék bizonyult. A díjat Tóth-Pócs Roland és Balajthy László vehették át a Lóvátett kupecok epizódért. A legjobb tv-speciál díját Augusto Zanovello kapta a Lola és a zajzongora című munkájáért.

A legjobb egész estés játékfilm Pannónia-díját és a közönségdíjat is a Kék Pelikannak ítélték.

A legjobb rövidfilm és a Magyar Filmkritikusok díját Ulrich Gábor Capriccio című munkája kapta, míg a legjobb televíziós sorozat Bálint Ágnes-díját Bogyó Péter vehette át a Magyar népmesék: A királyfi meg a három cimborája című epizódért.

(Borítókép: KAFF Kecskemét Animation Film Festival / Facebook)